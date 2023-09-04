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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:07
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:16
І що? Передали пару работорговців. Видаватимуть тих, хто йшов лісом/полем, та й то за запитом прокуратури по кожній особі окремо і при наявності ордеру на міжнародний розшук, потім рішення польського суду про екстрадицію. Спеціально не шукатимуть, хіба що сам попадешся, типу порушиш ппд, тощо.
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