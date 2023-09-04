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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1181118211831184
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:07

  rjkz написав:Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!
airmax78 - многодетный отец (есть справка из роддома).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:16

  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

І що? Передали пару работорговців. Видаватимуть тих, хто йшов лісом/полем, та й то за запитом прокуратури по кожній особі окремо і при наявності ордеру на міжнародний розшук, потім рішення польського суду про екстрадицію. Спеціально не шукатимуть, хіба що сам попадешся, типу порушиш ппд, тощо.
gonchik74
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