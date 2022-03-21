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І що? Передали пару работорговців. Видаватимуть тих, хто йшов лісом/полем, та й то за запитом прокуратури по кожній особі окремо і при наявності ордеру на міжнародний розшук, потім рішення польського суду про екстрадицію. Спеціально не шукатимуть, хіба що сам попадешся, типу порушиш пдр, тощо.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Пон 04 вер, 2023 12:21, всього редагувалось 1 раз.
xaos_22 написав:У Німеччині держ борг виріс на 71 млрд, не на 100. Коефіціент борг/ВВП - 66,4%. (https://www.bundesbank.de/en/press/pres ... ebt-907132) У Польщі pf 2022 р. держ борг збільшився на 61015,1 млн злотих. Держ борг на 75,8% у злотих. (https://www.gov.pl/web/finance/public-d ... nding-debt) Ви оперуєте цифрами, які вам зручніше. Наприклад, використовуєте (EDP debt, part of the government finance Maastricht criterion), коли пишете про держ борг Німеччини. Методології розрахунку держборгу та EDP debt є відмінними, тому що різні підходи до розрахунку використовуються для абсолютно різних цілей.
xaos_22 написав:Industry experts estimate the total insured residual value of the grounded aircraft at USD13 billion. Hull insurance will typically have aggregate loss limits in place, which means that potential hull insurance claims should be significantly below USD13 billion: we estimate USD5 billion–6 billion in a realistic scenario. However, we believe total insurance claims could be as high as USD10 billion in a worst-case scenario, which would be by far the largest annual claims in the history of aviation insurance. https://www.fitchratings.com/research/i ... 21-03-2022 Відповідно, ваші подальші розрахунки по цінах перельотів будуть хибними.
https://www.svoboda.org/a/rossija-mozhe ... 15684.html На росії було десь 1000 літаків. І очевидно, що більше половини арендувалася за участі західних фінансових установ. б/у літак все одно коштує в середньому 30 млн. бо в списку є далекомагістральні літаки, які нові коштують 100+ млн.
Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.
Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках. Спеціально шукати (читай «допомагати») ніхто не буде, хіба що випадково попадуть в поле зору польських правоохоронців. Я розумію, що ти, скоріше за все, не йшов лісом вночі, але це не привід зловтішатись і перекручувати факти. «Я в липні… пакую валізи…» Клоун)
Востаннє редагувалось gonchik74 в Пон 04 вер, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.