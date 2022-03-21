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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11821183118411851186>
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:07

  rjkz написав:Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!
airmax78 - многодетный отец (есть справка из роддома).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:16

  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

І що? Передали пару работорговців. Видаватимуть тих, хто йшов лісом/полем, та й то за запитом прокуратури по кожній особі окремо і при наявності ордеру на міжнародний розшук, потім рішення польського суду про екстрадицію. Спеціально не шукатимуть, хіба що сам попадешся, типу порушиш пдр, тощо.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Пон 04 вер, 2023 12:21, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  xaos_22 написав:У Німеччині держ борг виріс на 71 млрд, не на 100. Коефіціент борг/ВВП - 66,4%.
(https://www.bundesbank.de/en/press/pres ... ebt-907132)
У Польщі pf 2022 р. держ борг збільшився на 61015,1 млн злотих. Держ борг на 75,8% у злотих.
(https://www.gov.pl/web/finance/public-d ... nding-debt)
Ви оперуєте цифрами, які вам зручніше. Наприклад, використовуєте (EDP
debt, part of the government finance Maastricht criterion), коли пишете про держ борг Німеччини. Методології розрахунку держборгу та EDP debt є відмінними, тому що різні підходи до розрахунку використовуються для абсолютно різних цілей.

Про держборг Німеччини та Польщі тут
https://take-profit.org/statistics/gove ... p/germany/
https://take-profit.org/statistics/gove ... dp/poland/
Бралася різниця від початку війни до останніх даних. Хоча брати треба було за 2 роки з літа 2021 як рф почала обмежувати поставки.
Про літаки тут
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684582/
500 літаків не можуть коштувати 10 мільярдів. Бо там були досить нові А330, А350, B777 каталожною ціною нового 200-300 млн.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:44

  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

Что там написано?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:47

  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

Бігорів, чи нелегалів із Бангладеша?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  xaos_22 написав:Industry experts estimate the total insured residual value of the grounded aircraft at USD13 billion. Hull insurance will typically have aggregate loss limits in place, which means that potential hull insurance claims should be significantly below USD13 billion: we estimate USD5 billion–6 billion in a realistic scenario. However, we believe total insurance claims could be as high as USD10 billion in a worst-case scenario, which would be by far the largest annual claims in the history of aviation insurance.
https://www.fitchratings.com/research/i ... 21-03-2022
Відповідно, ваші подальші розрахунки по цінах перельотів будуть хибними.

Оце повна херня.
Поточні авіапарки
https://www.airfleets.net/flottecie/Aeroflot.htm
Аерофлот - 160 літаків
S7 - 97 літаків
Utair - 54 літаки
Pobeda - 41 літак
Rossiya - 41
І так далі.
https://www.airfleets.net/recherche/lis ... ssia_0.htm

https://www.svoboda.org/a/rossija-mozhe ... 15684.html
На росії було десь 1000 літаків. І очевидно, що більше половини арендувалася за участі західних фінансових установ. б/у літак все одно коштує в середньому 30 млн. бо в списку є далекомагістральні літаки, які нові коштують 100+ млн.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:54

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Или я что-то пропустил?
поскольку тот пост удалили, будем считать что речь не шла о ком-то конкретно.
  барабашов написав:И как успехи в похудании?
всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг.

З"їздив 5 разів на дачу, [b]їв, що знайшов на дачі[/b], плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів.


Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати. :roll:
Хіба що "пошарудіти" по сусідах. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:54

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

Что там написано?

Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:59

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

Что там написано?

Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.

Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках.
Спеціально шукати (читай «допомагати») ніхто не буде, хіба що випадково попадуть в поле зору польських правоохоронців. Я розумію, що ти, скоріше за все, не йшов лісом вночі, але це не привід зловтішатись і перекручувати факти. «Я в липні… пакую валізи…» Клоун)
Востаннє редагувалось gonchik74 в Пон 04 вер, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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