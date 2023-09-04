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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1183118411851186> Додано: Пон 04 вер, 2023 13:01 gonchik74 написав: airmax78 написав: Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju Ось так:

І що? Передали пару работорговців. Видаватимуть тих, хто йшов лісом/полем, та й то за запитом прокуратури по кожній особі окремо і при наявності ордеру на міжнародний розшук, потім рішення польського суду про екстрадицію. Спеціально не шукатимуть, хіба що сам попадешся, типу порушиш пдр, тощо. І що? Передали пару работорговців. Видаватимуть тих, хто йшов лісом/полем, та й то за запитом прокуратури по кожній особі окремо і при наявності ордеру на міжнародний розшук, потім рішення польського суду про екстрадицію. Спеціально не шукатимуть, хіба що сам попадешся, типу порушиш пдр, тощо.

Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше. Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше. airmax78 Повідомлень: 42523 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:02 Знову сказали А, " забувши" сказати Б.

Трохи про іпотеку в Німеччині на мінімальці.

Сусіди- пара, років біля 30, живуть в домі , якій жінка отримала в спадок, обоє працюють на мінімальну, так як він закінчує другу освіту( ще навчається), вона- бо, скоріш за все, має недостатню освіту, щоб отримувати більше.

Хочуть взяти кредит, щоб збільшити будинок, зробити ремонт, так як планують мати декілька дітей.

Кредит їм банки не дають, так як у обох малі зарплати( обоє- локали), тому вони чекають, коли чоловік закінчить навчання і тоді у нього буде зарплатня десь під 5 т євро на руки. Є в них машини: у нього Фіат з салону( тисяч за 20-22)- подарувала мама з словами: " коли- небудь гроші отдаси, їй машину бу подарувала бабуся ( 7-8 тис).

Є ще цікаве питання про ремонт в квартирі, купленій в кредит. Якщо багато хто( з небідних) в Україні вже ридає від цін на ремонт, то тут послуги по ремонту просто захмарні.

В мене стоїть питання купівлі машини, так як тут вона мені потрібна. Зупиняє не ціна бензину, навіть, а ймовірна поломка і ремонт. Тобто, обслуговування " движимого і недвижимиго"- коштує дорого.

Ну, і щоб отримати кредит, треба мати хоча б внж( не студентське) і безсрочний контракт на роботу на повну ставку( про відповідну зарплату вище вже написала) Wisznia2021 Повідомлень: 473 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:03 flyman написав: їв, що знайшов на дачі, їв, що знайшов на дачі, то шо крысы оставили? flyman написав: мінус 5 кг за 5 тижнів. мінус 5 кг за 5 тижнів. открываем ветку диетология то шо крысы оставили?открываем ветку диетология vitaliiangel

Повідомлень: 19005 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2187 раз. Подякували: 3137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:04 gonchik74 написав: airmax78 написав: Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК. Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.

Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках. Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках.

Таке рішення, за наявності запиту з України, польський суд надаватиме протягом 45 хвилин. Таке рішення, за наявності запиту з України, польський суд надаватиме протягом 45 хвилин. airmax78 Повідомлень: 42523 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:07 В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як?

Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема. Wisznia2021 Повідомлень: 473 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:09 Wisznia2021 написав: Знову сказали А, " забувши" сказати Б.

Трохи про іпотеку в Німеччині на мінімальці.

Сусіди- пара, років біля 30, живуть в домі , якій жінка отримала в спадок, обоє працюють на мінімальну, так як він закінчує другу освіту( ще навчається), вона- бо, скоріш за все, має недостатню освіту, щоб отримувати більше.

Хочуть взяти кредит, щоб збільшити будинок, зробити ремонт, так як планують мати декілька дітей.

Кредит їм банки не дають, так як у обох малі зарплати( обоє- локали), тому вони чекають, коли чоловік закінчить навчання і тоді у нього буде зарплатня десь під 5 т євро на руки. Є в них машини: у нього Фіат з салону( тисяч за 20-22)- подарувала мама з словами: " коли- небудь гроші отдаси, їй машину бу подарувала бабуся ( 7-8 тис).

Є ще цікаве питання про ремонт в квартирі, купленій в кредит. Якщо багато хто( з небідних) в Україні вже ридає від цін на ремонт, то тут послуги по ремонту просто захмарні.

В мене стоїть питання купівлі машини, так як тут вона мені потрібна. Зупиняє не ціна бензину, навіть, а ймовірна поломка і ремонт. Тобто, обслуговування " движимого і недвижимиго"- коштує дорого.

Ну, і щоб отримати кредит, треба мати хоча б внж( не студентське) і безсрочний контракт на роботу на повну ставку( про відповідну зарплату вище вже написала) Знову сказали А, " забувши" сказати Б.Трохи про іпотеку в Німеччині на мінімальці.Сусіди- пара, років біля 30, живуть в домі , якій жінка отримала в спадок, обоє працюють на мінімальну, так як він закінчує другу освіту( ще навчається), вона- бо, скоріш за все, має недостатню освіту, щоб отримувати більше.Хочуть взяти кредит, щоб збільшити будинок, зробити ремонт, так як планують мати декілька дітей.Кредит їм банки не дають, так як у обох малі зарплати( обоє- локали), тому вони чекають, коли чоловік закінчить навчання і тоді у нього буде зарплатня десь під 5 т євро на руки. Є в них машини: у нього Фіат з салону( тисяч за 20-22)- подарувала мама з словами: " коли- небудь гроші отдаси, їй машину бу подарувала бабуся ( 7-8 тис).Є ще цікаве питання про ремонт в квартирі, купленій в кредит. Якщо багато хто( з небідних) в Україні вже ридає від цін на ремонт, то тут послуги по ремонту просто захмарні.В мене стоїть питання купівлі машини, так як тут вона мені потрібна. Зупиняє не ціна бензину, навіть, а ймовірна поломка і ремонт. Тобто, обслуговування " движимого і недвижимиго"- коштує дорого.Ну, і щоб отримати кредит, треба мати хоча б внж( не студентське) і безсрочний контракт на роботу на повну ставку( про відповідну зарплату вище вже написала)

О, немніжко хмарок реальності на безхмарне небо європейського життя. Я вимушений цих молдиків засмутити: навіть 5К ойро зп не дуже підвищать їх шанси на отримання іпотеки на щось нормальне, ціна якого стартує подекуди з 500К ойро. О, немніжко хмарок реальності на безхмарне небо європейського життя. Я вимушений цих молдиків засмутити: навіть 5К ойро зп не дуже підвищать їх шанси на отримання іпотеки на щось нормальне, ціна якого стартує подекуди з 500К ойро. airmax78 Повідомлень: 42523 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:12 airmax78 написав: gonchik74 написав: airmax78 написав: Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК. Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.

Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках. Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках.

Таке рішення, за наявності запиту з України, польський суд надаватиме протягом 45 хвилин. Таке рішення, за наявності запиту з України, польський суд надаватиме протягом 45 хвилин.

Ага, п‘ять, а не сорок п‘ять) Пять минууут-пять минуууут!

https://glavcom.ua/amp/country/incident ... 53898.html Ага, п‘ять, а не сорок п‘ять) Пять минууут-пять минуууут! gonchik74

Повідомлень: 430 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:17 Wisznia2021 написав: В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як?

Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема. В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як?Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема.

Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море.

А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус. Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море.А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус. gonchik74

Повідомлень: 430 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:24 gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як?

Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема. В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як?Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема.

Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море.

А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус. Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море.А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус.

О, ну то їм немає чого лякатись. Можна подумати - запит з прокуратури. О, ну то їм немає чого лякатись. Можна подумати - запит з прокуратури. airmax78 Повідомлень: 42523 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:28 airmax78 написав: gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як?

Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема. В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як?Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема.

Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море.

А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус. Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море.А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус.

О, ну то їм немає чого лякатись. Можна подумати - запит з прокуратури. О, ну то їм немає чого лякатись. Можна подумати - запит з прокуратури.

— Таня, ты всегда слышишь только то, что хочешь! — Вино с сыром? Конечно, буду!

Там вище посилання, в якому Малюська говорить про «простоту» екстрадиції.

А в загальному - я обома руками «за», щоб усіх, хто виїхав з порушеннями екстрадували. А ще більше «за», щоб почали саджати тих, хто їх випустив. Зараз на кордоні без вказівки миша не проскочить. Митники здають «підсліпуватих»прикордонників.

Але оці голослівні заяви наших топпосадовців, на жаль, лише черговий популістичний «вкид». — Таня, ты всегда слышишь только то, что хочешь! — Вино с сыром? Конечно, буду!Там вище посилання, в якому Малюська говорить про «простоту» екстрадиції.А в загальному - я обома руками «за», щоб усіх, хто виїхав з порушеннями екстрадували. А ще більше «за», щоб почали саджати тих, хто їх випустив. Зараз на кордоні без вказівки миша не проскочить. Митники здають «підсліпуватих»прикордонників.Але оці голослівні заяви наших топпосадовців, на жаль, лише черговий популістичний «вкид». gonchik74

Повідомлень: 430 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1183118411851186> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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