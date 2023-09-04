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І що? Передали пару работорговців. Видаватимуть тих, хто йшов лісом/полем, та й то за запитом прокуратури по кожній особі окремо і при наявності ордеру на міжнародний розшук, потім рішення польського суду про екстрадицію. Спеціально не шукатимуть, хіба що сам попадешся, типу порушиш пдр, тощо.
Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.
Знову сказали А, " забувши" сказати Б. Трохи про іпотеку в Німеччині на мінімальці. Сусіди- пара, років біля 30, живуть в домі , якій жінка отримала в спадок, обоє працюють на мінімальну, так як він закінчує другу освіту( ще навчається), вона- бо, скоріш за все, має недостатню освіту, щоб отримувати більше. Хочуть взяти кредит, щоб збільшити будинок, зробити ремонт, так як планують мати декілька дітей. Кредит їм банки не дають, так як у обох малі зарплати( обоє- локали), тому вони чекають, коли чоловік закінчить навчання і тоді у нього буде зарплатня десь під 5 т євро на руки. Є в них машини: у нього Фіат з салону( тисяч за 20-22)- подарувала мама з словами: " коли- небудь гроші отдаси, їй машину бу подарувала бабуся ( 7-8 тис). Є ще цікаве питання про ремонт в квартирі, купленій в кредит. Якщо багато хто( з небідних) в Україні вже ридає від цін на ремонт, то тут послуги по ремонту просто захмарні. В мене стоїть питання купівлі машини, так як тут вона мені потрібна. Зупиняє не ціна бензину, навіть, а ймовірна поломка і ремонт. Тобто, обслуговування " движимого і недвижимиго"- коштує дорого. Ну, і щоб отримати кредит, треба мати хоча б внж( не студентське) і безсрочний контракт на роботу на повну ставку( про відповідну зарплату вище вже написала)
airmax78 написав:Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.
Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках.
Таке рішення, за наявності запиту з України, польський суд надаватиме протягом 45 хвилин.
В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як? Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема.
Wisznia2021 написав:Знову сказали А, " забувши" сказати Б. Трохи про іпотеку в Німеччині на мінімальці. Сусіди- пара, років біля 30, живуть в домі , якій жінка отримала в спадок, обоє працюють на мінімальну, так як він закінчує другу освіту( ще навчається), вона- бо, скоріш за все, має недостатню освіту, щоб отримувати більше. Хочуть взяти кредит, щоб збільшити будинок, зробити ремонт, так як планують мати декілька дітей. Кредит їм банки не дають, так як у обох малі зарплати( обоє- локали), тому вони чекають, коли чоловік закінчить навчання і тоді у нього буде зарплатня десь під 5 т євро на руки. Є в них машини: у нього Фіат з салону( тисяч за 20-22)- подарувала мама з словами: " коли- небудь гроші отдаси, їй машину бу подарувала бабуся ( 7-8 тис). Є ще цікаве питання про ремонт в квартирі, купленій в кредит. Якщо багато хто( з небідних) в Україні вже ридає від цін на ремонт, то тут послуги по ремонту просто захмарні. В мене стоїть питання купівлі машини, так як тут вона мені потрібна. Зупиняє не ціна бензину, навіть, а ймовірна поломка і ремонт. Тобто, обслуговування " движимого і недвижимиго"- коштує дорого. Ну, і щоб отримати кредит, треба мати хоча б внж( не студентське) і безсрочний контракт на роботу на повну ставку( про відповідну зарплату вище вже написала)
О, немніжко хмарок реальності на безхмарне небо європейського життя. Я вимушений цих молдиків засмутити: навіть 5К ойро зп не дуже підвищать їх шанси на отримання іпотеки на щось нормальне, ціна якого стартує подекуди з 500К ойро.
airmax78 написав:Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.
Ну що ти мелеш? Прочитай статтю. Там чорним по польському написано: після видачі ордеру на міжнародний розшук і рішення польського суду. Тобто порушників закону ( фактично нелегалів) будуть повертати після дотримання всіх процедур міжнародного права, що діють в таких випадках.
Таке рішення, за наявності запиту з України, польський суд надаватиме протягом 45 хвилин.
Wisznia2021 написав:В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як? Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема.
Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море. А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус.
Wisznia2021 написав:В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як? Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема.
Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море. А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус.
О, ну то їм немає чого лякатись. Можна подумати - запит з прокуратури.
Wisznia2021 написав:В сенсі?- полем, лісом і ще й рішення суду якогось? Це як? Ця людина повністю за межами правового поля, жити у знайомих, працювати нелегально, якась облава чи перевірка документів, навіть, перевірка проїзного в транспорті- просять показати аусвайс дійсний. А його нема. І нічого взагалі нема.
Ті, хто так перейшов, зазвичай не сидять в країні, кордон якої вони перетнули незаконно. Ну і навіть тих бідолаг, що пливуть на Лампедузу не садять назад по човнах і не виштовхуюють в море. А хто приїхав по шляху, по липових довідках, тощо, уже давно мають статус.
О, ну то їм немає чого лякатись. Можна подумати - запит з прокуратури.
— Таня, ты всегда слышишь только то, что хочешь! — Вино с сыром? Конечно, буду! Там вище посилання, в якому Малюська говорить про «простоту» екстрадиції. А в загальному - я обома руками «за», щоб усіх, хто виїхав з порушеннями екстрадували. А ще більше «за», щоб почали саджати тих, хто їх випустив. Зараз на кордоні без вказівки миша не проскочить. Митники здають «підсліпуватих»прикордонників. Але оці голослівні заяви наших топпосадовців, на жаль, лише черговий популістичний «вкид».