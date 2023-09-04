drevlyanin написав:
Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати.
Хіба що "пошарудіти" по сусідах.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:45
дача годує
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.
ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:58
А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?
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