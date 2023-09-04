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#<1 ... 1183118411851186 Додано: Пон 04 вер, 2023 13:45 дача годує drevlyanin написав: flyman написав: vitaliiangel написав: всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг. всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг.

З"їздив 5 разів на дачу, їв, що знайшов на дачі, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів. З"їздив 5 разів на дачу,, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів.



Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати.

Хіба що "пошарудіти" по сусідах. Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати.Хіба що "пошарудіти" по сусідах.

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2-30.html flyman

Повідомлень: 32230 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:56 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше. Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.

ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись. Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1321 З нами з: 29.07.22 Подякував: 176 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:58 airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав: Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju Ось так:

Что там написано? Что там написано?

Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК. Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.

А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать? А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать? барабашов Повідомлень: 3446 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1183118411851186 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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