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airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.
Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова. ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.
барабашов написав:[quote="5618094:airmax78"Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... raju/quote] Что там написано?[/quote] Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.[/quote] А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
всяко может быть, когда польское очко заиграет могут высылать товарняками, примеры в истории есть в достаточном количестве лучше ехать за океан, надежнее 31 марта 1939 года, лондонский аэропорт Кройден. Полиция депортирует семью евреев, уехавшую из Чехословакии после прихода немцев. Евреям было отказано во въезде в страну из-за «неправильно оформленных документов».
rjkz написав:Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине? Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить? Так вроде тут парочка уже этим занимается. Или у вас тут бригадный подряд? Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней? Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!
Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.
Я не вижу большой разницы в пересечении границы. Зато вижу большую разницу в другом. Маргиналы? Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета". Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я. Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит. Станьте в строй. Раз-два.