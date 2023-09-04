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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1183118411851186
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:45

дача годує

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг.

З"їздив 5 разів на дачу, їв, що знайшов на дачі, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів.


Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати. :roll:
Хіба що "пошарудіти" по сусідах. :lol:

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2-30.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.
ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:58

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

Что там написано?

Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.

А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:20

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:[quote="5618094:airmax78"Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... raju/quote]
Что там написано?[/quote]
Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.[/quote]
А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]

всяко может быть, когда польское очко заиграет могут высылать товарняками, примеры в истории есть в достаточном количестве
лучше ехать за океан, надежнее
Зображення
31 марта 1939 года, лондонский аэропорт Кройден. Полиция депортирует семью евреев, уехавшую из Чехословакии после прихода немцев. Евреям было отказано во въезде в страну из-за «неправильно оформленных документов».
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:17

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?
Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?
Так вроде тут парочка уже этим занимается.
Или у вас тут бригадный подряд?
Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?
Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!

Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.


Я не вижу большой разницы в пересечении границы.
Зато вижу большую разницу в другом.
Маргиналы?
Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".
Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.
Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.
Станьте в строй. Раз-два.
rjkz
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