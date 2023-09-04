Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1184118511861187> Додано: Пон 04 вер, 2023 13:45 дача годує drevlyanin написав: flyman написав: vitaliiangel написав: всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг. всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг.

З"їздив 5 разів на дачу, їв, що знайшов на дачі, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів. З"їздив 5 разів на дачу,, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів.



Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати.

Хіба що "пошарудіти" по сусідах. Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати.Хіба що "пошарудіти" по сусідах.

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2-30.html flyman

Повідомлень: 32233 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:56 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше. Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.

ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись. Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1325 З нами з: 29.07.22 Подякував: 178 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 13:58 airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав: Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju Ось так:

Что там написано? Что там написано?

Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК. Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.

А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать? А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать? барабашов Повідомлень: 3446 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 14:20 барабашов написав: airmax78 написав: барабашов написав: [quote="5618094:airmax78"Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... raju/quote ]

Что там написано?[/quote]

Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.[/quote]

А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote] [quote="5618094:airmax78"Ось так:Что там написано?[/quote]Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.[/quote]А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]

всяко может быть, когда польское очко заиграет могут высылать товарняками, примеры в истории есть в достаточном количестве

лучше ехать за океан, надежнее



31 марта 1939 года, лондонский аэропорт Кройден. Полиция депортирует семью евреев, уехавшую из Чехословакии после прихода немцев. Евреям было отказано во въезде в страну из-за «неправильно оформленных документов». всяко может быть, когда польское очко заиграет могут высылать товарняками, примеры в истории есть в достаточном количествелучше ехать за океан, надежнее31 марта 1939 года, лондонский аэропорт Кройден. Полиция депортирует семью евреев, уехавшую из Чехословакии после прихода немцев. Евреям было отказано во въезде в страну из-за «неправильно оформленных документов». nekefer

Повідомлень: 657 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 15:17 airmax78 написав: rjkz написав: Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?

Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?

Так вроде тут парочка уже этим занимается.

Или у вас тут бригадный подряд?

Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?

Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте! Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?Так вроде тут парочка уже этим занимается.Или у вас тут бригадный подряд?Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!

Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму. Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.



Я не вижу большой разницы в пересечении границы.

Зато вижу большую разницу в другом.

Маргиналы?

Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".

Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.

Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.

Станьте в строй. Раз-два. Я не вижу большой разницы в пересечении границы.Зато вижу большую разницу в другом.Маргиналы?Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.Станьте в строй. Раз-два. rjkz

Повідомлень: 15366 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 18:17 flyman написав: drevlyanin написав: flyman написав: З"їздив 5 разів на дачу, їв, що знайшов на дачі, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів. З"їздив 5 разів на дачу,, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів.



Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати.

Хіба що "пошарудіти" по сусідах. Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати.Хіба що "пошарудіти" по сусідах.

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2-30.html



Ору! Дуже нагадує оце:





Флай, тобі потрібно запросити когось у гості, шоб знімав твоє "житіє" і викладав на ютубі у вигляді щоденного комедійного серіалу-бабла настрижете нераховано! Дивись яка кількість переглядів у подібного контенту:



п.с. Оце на фото спілий виноград? Та він ще зелений, як бубен! То мабуть Восторг Розовий, він коли спілий у наших краях, повинен мати ВСЕ гроно червоного/темно червоного кольору. Сливи та яблука без обробок 100% зверху побиті паршею та у випорожненнях Тлі(на котрих ще й селиться сажистий грибок), а у середині з м'ясом. Бррр. Нема підходящого смайлика.

п.п.с. Нафіга таким вихвалятися??? Ору! Дуже нагадує оце:Флай, тобі потрібно запросити когось у гості, шоб знімав твоє "житіє" і викладав на ютубі у вигляді щоденного комедійного серіалу-бабла настрижете нераховано! Дивись яка кількість переглядів у подібного контенту:п.с. Оце на фото спілий виноград? Та він ще зелений, як бубен! То мабуть Восторг Розовий, він коли спілий у наших краях, повинен мати ВСЕ гроно червоного/темно червоного кольору. Сливи та яблука без обробок 100% зверху побиті паршею та у випорожненнях Тлі(на котрих ще й селиться сажистий грибок), а у середині з м'ясом. Бррр. Нема підходящого смайлика.п.п.с. Нафіга таким вихвалятися??? drevlyanin Повідомлень: 1328 З нами з: 01.04.20 Подякував: 470 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 18:47 rjkz написав: airmax78 написав: Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму. Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.



Я не вижу большой разницы в пересечении границы.

Зато вижу большую разницу в другом.

Маргиналы?

Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".

Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.

Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.

Станьте в строй. Раз-два. Я не вижу большой разницы в пересечении границы.Зато вижу большую разницу в другом.Маргиналы?Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.Станьте в строй. Раз-два.

Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б. Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б. airmax78 Повідомлень: 42525 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 18:56 flyman написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті. Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.

Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.

Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.

Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду... Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...

1К в місяць, 12К в рік, 120К 10 років ... 240К за 20 років... кредитне рабство 1К в місяць, 12К в рік, 120К 10 років ... 240К за 20 років... кредитне рабство

Ок, без проблем.

Можно вернуться обратно, никто особо не держит.

Мигранты в первом поколении всегда и везде должны усиленно грести лапками, точно так же как мигранты из сел в Киеве.

Разница только в уровне жизни и все. Ок, без проблем.Можно вернуться обратно, никто особо не держит.Мигранты в первом поколении всегда и везде должны усиленно грести лапками, точно так же как мигранты из сел в Киеве.Разница только в уровне жизни и все. antey1969 1

Повідомлень: 12024 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1675 раз. Подякували: 3582 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 18:57 Дюрі-бачі написав: airmax78 написав: Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше. Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.

ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись. Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.

Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны?

Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции.

Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть. Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны?Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции.Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть. ЛАД 2 Повідомлень: 25623 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4755 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 19:04 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: airmax78 написав: Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше. Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.

ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись. Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.

Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны?

Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции.

Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть. Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны?Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции.Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть.

Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.

Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы. Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы. antey1969 1

Повідомлень: 12024 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1675 раз. Подякували: 3582 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1184118511861187> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор