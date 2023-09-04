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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1184118511861187>
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:45

дача годує

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг.

З"їздив 5 разів на дачу, їв, що знайшов на дачі, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів.


Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати. :roll:
Хіба що "пошарудіти" по сусідах. :lol:

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2-30.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.
ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:58

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

Что там написано?

Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.

А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:20

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:[quote="5618094:airmax78"Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... raju/quote]
Что там написано?[/quote]
Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.[/quote]
А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]

всяко может быть, когда польское очко заиграет могут высылать товарняками, примеры в истории есть в достаточном количестве
лучше ехать за океан, надежнее
Зображення
31 марта 1939 года, лондонский аэропорт Кройден. Полиция депортирует семью евреев, уехавшую из Чехословакии после прихода немцев. Евреям было отказано во въезде в страну из-за «неправильно оформленных документов».
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:17

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?
Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?
Так вроде тут парочка уже этим занимается.
Или у вас тут бригадный подряд?
Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?
Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!

Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.


Я не вижу большой разницы в пересечении границы.
Зато вижу большую разницу в другом.
Маргиналы?
Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".
Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.
Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.
Станьте в строй. Раз-два.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:17

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:З"їздив 5 разів на дачу, їв, що знайшов на дачі, плюс пара булочок, і у вуаля, мінус 5 кг за 5 тижнів.


Навіть страшно запитати, що можна "знайти" на дачі, якщо нічого там самому не саджати. :roll:
Хіба що "пошарудіти" по сусідах. :lol:

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2-30.html


Ору! Дуже нагадує оце:


Флай, тобі потрібно запросити когось у гості, шоб знімав твоє "житіє" і викладав на ютубі у вигляді щоденного комедійного серіалу-бабла настрижете нераховано! Дивись яка кількість переглядів у подібного контенту:

п.с. Оце на фото спілий виноград? Та він ще зелений, як бубен! То мабуть Восторг Розовий, він коли спілий у наших краях, повинен мати ВСЕ гроно червоного/темно червоного кольору. Сливи та яблука без обробок 100% зверху побиті паршею та у випорожненнях Тлі(на котрих ще й селиться сажистий грибок), а у середині з м'ясом. Бррр. Нема підходящого смайлика.
п.п.с. Нафіга таким вихвалятися???
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:47

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.


Я не вижу большой разницы в пересечении границы.
Зато вижу большую разницу в другом.
Маргиналы?
Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".
Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.
Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.
Станьте в строй. Раз-два.

Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:56

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.

Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.
Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.
Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...

1К в місяць, 12К в рік, 120К 10 років ... 240К за 20 років... кредитне рабство

Ок, без проблем.
Можно вернуться обратно, никто особо не держит.
Мигранты в первом поколении всегда и везде должны усиленно грести лапками, точно так же как мигранты из сел в Киеве.
Разница только в уровне жизни и все.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:57

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.
ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.

Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны?
Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции.
Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:04

8)
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.

Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова.
ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.

Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны?
Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции.
Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть.

Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.
Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.
antey1969
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