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airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.
Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова. ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.
барабашов написав:[quote="5618094:airmax78"Ось так: https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... raju/quote] Что там написано?[/quote] Поляки розуміють що вони можуть бути наступними, то вирішили допомагати українським ТЦК.[/quote] А на родине Шварценеггера помнят 45й и пьяные танки со звёздами? Будут помогать?[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
всяко может быть, когда польское очко заиграет могут высылать товарняками, примеры в истории есть в достаточном количестве лучше ехать за океан, надежнее 31 марта 1939 года, лондонский аэропорт Кройден. Полиция депортирует семью евреев, уехавшую из Чехословакии после прихода немцев. Евреям было отказано во въезде в страну из-за «неправильно оформленных документов».
rjkz написав:Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине? Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить? Так вроде тут парочка уже этим занимается. Или у вас тут бригадный подряд? Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней? Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!
Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.
Я не вижу большой разницы в пересечении границы. Зато вижу большую разницу в другом. Маргиналы? Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета". Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я. Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит. Станьте в строй. Раз-два.
Флай, тобі потрібно запросити когось у гості, шоб знімав твоє "житіє" і викладав на ютубі у вигляді щоденного комедійного серіалу-бабла настрижете нераховано! Дивись яка кількість переглядів у подібного контенту:
п.с. Оце на фото спілий виноград? Та він ще зелений, як бубен! То мабуть Восторг Розовий, він коли спілий у наших краях, повинен мати ВСЕ гроно червоного/темно червоного кольору. Сливи та яблука без обробок 100% зверху побиті паршею та у випорожненнях Тлі(на котрих ще й селиться сажистий грибок), а у середині з м'ясом. Бррр. Нема підходящого смайлика. п.п.с. Нафіга таким вихвалятися???
airmax78 написав:Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.
Я не вижу большой разницы в пересечении границы. Зато вижу большую разницу в другом. Маргиналы? Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета". Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я. Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит. Станьте в строй. Раз-два.
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
airmax78 написав:Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.
Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода. Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений. Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...
1К в місяць, 12К в рік, 120К 10 років ... 240К за 20 років... кредитне рабство
Ок, без проблем. Можно вернуться обратно, никто особо не держит. Мигранты в первом поколении всегда и везде должны усиленно грести лапками, точно так же как мигранты из сел в Киеве. Разница только в уровне жизни и все.
airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.
Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова. ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.
Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны? Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции. Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть.
airmax78 написав:Перетин кордону за липовою довідкою - то є те саме що лісом/полем, навіть гірше.
Звісно, що ні: перейшов полем - нема штампу про перетин - повертаєшся додому після першої перевірки документів. А з довідкою спочатку потрібно через суд довести, що вона липова. ИМХО першими будуть повертати "волонтерів", які поїхали по Шляху і не повернулись.
Не знаю, те, у кого "нема штампу про перетин" с нашей стороны, могли/ставили его с "той" стороны? Если могли и ставили, то они, если правильно понимаю, чисты перед польским законом и у поляков к ним никаких претензий не будет. Соответственно, и никакой экстрадиции. Запрет на выезд 18-60, если правильно помню, тоже не закон, а указ президента. Тогда и с нашей стороны никаких юридических претензий не может быть.
Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем. Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.