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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1184118511861187
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:05

  airmax78 написав:.............
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.

Красиво излагаете.
В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.
Вы на них побывали?
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.
Так что там насчёт позиции?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:10

  antey1969 написав:8)
........
Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.
Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.

Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.
А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:12

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:8)
........
Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.
Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.

Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.
А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

Не думаю. Скорее будут создавать видимость озабоченности.
И реально ничего для этого не сделают.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:16

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:.............
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.


И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.
Так что там насчёт позиции?

Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:21

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

потім невиїзних 2-3 роки (с)
flyman
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