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#<1 ... 1184118511861187 Додано: Пон 04 вер, 2023 19:05 airmax78 написав: .............

Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б. .............Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.

Красиво излагаете.

В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.

Вы на них побывали?

И?

Ваша позиция сильно отличается?

Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.

Так что там насчёт позиции? Красиво излагаете.В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.Вы на них побывали?И?Ваша позиция сильно отличается?Разница в том, чтоуехалвойны, а ВыТак что там насчёт позиции? ЛАД 2 Повідомлень: 25623 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4756 раз. Профіль 2 2 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 19:10 antey1969 написав: 8)

........

Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.

Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы. 8)........Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.

Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.

А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. ЛАД 2 Повідомлень: 25623 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4756 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 19:12 ЛАД написав: antey1969 написав: 8)

........

Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.

Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы. 8)........Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.

Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.

А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

Не думаю. Скорее будут создавать видимость озабоченности.

И реально ничего для этого не сделают.

Общаюсь с людьми ежедневно.

Первые полгода гос- и коммунальные структуры давали возможность быть в отпуске за свой счёт. Такие как школы, больницы, жэки, госпредприятия.

Cудя по всему, тогда еще был какой-то план по возврату уехавших.

С конца прошлого лета, выехавших стали увольнять, хотя никаких расходов люди не требовали. По сути это и есть оснтвной показатель политики по отношению к нашим выехавшим.

Слова политиков и чиновников с телеэкранов направлены исключительно на оставшуюся аудиторию. Они реально никак не подкреплены действиями, скорее наоборот. Не думаю. Скорее будут создавать видимость озабоченности.И реально ничего для этого не сделают.Общаюсь с людьми ежедневно.Первые полгода гос- и коммунальные структуры давали возможность быть в отпуске за свой счёт. Такие как школы, больницы, жэки, госпредприятия.Cудя по всему, тогда еще был какой-то план по возврату уехавших.С конца прошлого лета, выехавших стали увольнять, хотя никаких расходов люди не требовали. По сути это и есть оснтвной показатель политики по отношению к нашим выехавшим.Слова политиков и чиновников с телеэкранов направлены исключительно на оставшуюся аудиторию. Они реально никак не подкреплены действиями, скорее наоборот. Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 04 вер, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 12024 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1675 раз. Подякували: 3582 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 19:13 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1325 З нами з: 29.07.22 Подякував: 178 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 19:16 ЛАД написав: airmax78 написав: .............

Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б. .............Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.



И?

Ваша позиция сильно отличается?

Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.

Так что там насчёт позиции? И?Ваша позиция сильно отличается?Разница в том, чтоуехалвойны, а ВыТак что там насчёт позиции?

Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz? Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz? fler

Повідомлень: 4199 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1149 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 19:21 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

потім невиїзних 2-3 роки (с) потім невиїзних 2-3 роки (с) flyman

Повідомлень: 32233 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 20:01 fler написав: ЛАД написав:

И?

Ваша позиция сильно отличается?

Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.

Так что там насчёт позиции? И?Ваша позиция сильно отличается?Разница в том, чтоуехалвойны, а ВыТак что там насчёт позиции?

Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz? Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?

"Это другое"(с) - тоді можна було. "Это другое"(с) - тоді можна було. airmax78 Повідомлень: 42529 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 20:13 ЛАД написав: airmax78 написав: .............

Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б. .............Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.

Красиво излагаете.

В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.

Вы на них побывали?

И?

Ваша позиция сильно отличается?

Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.

Так что там насчёт позиции? Красиво излагаете.В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.Вы на них побывали?И?Ваша позиция сильно отличается?Разница в том, чтоуехалвойны, а ВыТак что там насчёт позиции?

Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло? Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло? airmax78 Повідомлень: 42529 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1184118511861187 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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