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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 19:05
airmax78 написав:
.............
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
Красиво излагаете.
В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.
Вы на них побывали?
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz
уехал до
войны, а Вы во время
.
Так что там насчёт позиции?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:10
antey1969 написав:
8)
........
Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.
Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.
Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.
А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:12
ЛАД написав: antey1969 написав:
8)
........
Судя по всему предыдущему опыту, все эти громкие грозные крики с нынешнего властного Олимпа закончатся, как всегда - ничем.
Они по другому просто не умеют. Это креативщики, никак не управленцы.
Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.
А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.
Не думаю. Скорее будут создавать видимость озабоченности.
И реально ничего для этого не сделают.
Общаюсь с людьми ежедневно.
Первые полгода гос- и коммунальные структуры давали возможность быть в отпуске за свой счёт. Такие как школы, больницы, жэки, госпредприятия.
Cудя по всему, тогда еще был какой-то план по возврату уехавших.
С конца прошлого лета, выехавших стали увольнять, хотя никаких расходов люди не требовали. По сути это и есть оснтвной показатель политики по отношению к нашим выехавшим.
Слова политиков и чиновников с телеэкранов направлены исключительно на оставшуюся аудиторию. Они реально никак не подкреплены действиями, скорее наоборот.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 04 вер, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:13
ЛАД написав:
А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.
А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:16
ЛАД написав: airmax78 написав:
.............
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz
уехал до
войны, а Вы во время
.
Так что там насчёт позиции?
Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:21
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.
А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...
потім невиїзних 2-3 роки (с)
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:01
fler написав: ЛАД написав:
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz
уехал до
войны, а Вы во время
.
Так что там насчёт позиции?
Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?
"Это другое"(с) - тоді можна було.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:13
ЛАД написав: airmax78 написав:
.............
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
Красиво излагаете.
В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.
Вы на них побывали?
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz
уехал до
войны, а Вы во время
.
Так что там насчёт позиции?
Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:10
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.
Я не вижу большой разницы в пересечении границы.
Зато вижу большую разницу в другом.
Маргиналы?
Вы размер короны по размеру головы своей подбирайте, а то на уши сползает - не эстетично как для такого "эстета".
Никто тут на форуме ни больший ни меньший маргинал чем вы или я.
Все - выдуманные ники с транслируемой позицией, которую никто не проверит и до конца не поверит.
Станьте в строй. Раз-два.
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
Напомню нашему венскому узнику, прикованному цепями к компутеру, что все жители США в том или ином поколении оказались "никому ничем не должными кроме своей семьи". Кроме индейцев, но их печальную судьбу мы сейчас трогат не будем.
Вы лучше, макая круассан в венский кофей, скажите мне, а в Вене есть что-то типа Арлингтоновского кладбИща?
ЧТо-то вы все то про меня то про Бигора.
А форуму просто капец как хочется знать как идет подготовка Бравого солдата Швейка...пардон, эйрмакса, к введению в прорыв контрнаступления.
Ждем отчет о сброшенных кг, успехах в стрельбах по мишеням.
На сколько м бросаете гранату?
И я все еще жду размер обуви, берцы вышлю личным егерем прямо в бригаду.
Предложение ограничено во времени.
"Если вы нам позвоните прямо сейчас, то получите еще и пару крепких шнурков совершенно бесплатно"
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:15
ЛАД написав: airmax78 написав:
.............
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
Красиво излагаете.
В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.
Вы на них побывали?
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz
уехал до
войны, а Вы во время
.
Так что там насчёт позиции?
rjkz уехал даже до ковида, но судя по всему, наш венский Штирлиц, считает, что у всех есть обязанности и только у него права.
Герой невидимого фронта.
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