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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 21:18
airmax78 написав: fler написав: ЛАД написав:
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz
уехал до
войны, а Вы во время
.
Так что там насчёт позиции?
Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?
"Это другое"(с) - тоді можна було.
So What about you?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:21
airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав:
.............
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
Красиво излагаете.
В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.
Вы на них побывали?
И?
Ваша позиция сильно отличается?
Разница в том, что rjkz
уехал до
войны, а Вы во время
.
Так что там насчёт позиции?
Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло?
Так что вы делаете в Вене и на этой ветке?
Возвращайтесь.
Военкомы ждут вас с распростертыми обьятьями. Помогут вес согнать.
Еще и кормить будут бесплатно. С оглядкой, что вы там в Вене на минималке голодаете, это несравненный плюс семейному бюджету.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:27
rjkz написав: airmax78 написав:
Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.
Напомню нашему венскому узнику, прикованному цепями к компутеру, что все жители США в том или ином поколении оказались "никому ничем не должными кроме своей семьи". Кроме индейцев, но их печальную судьбу мы сейчас трогат не будем.
Вы лучше, макая круассан в венский кофей, скажите мне, а в Вене есть что-то типа Арлингтоновского кладбИща?
ЧТо-то вы все то про меня то про Бигора.
А форуму просто капец как хочется знать как идет подготовка Бравого солдата Швейка...пардон, эйрмакса, к введению в прорыв контрнаступления.
Ждем отчет о сброшенных кг, успехах в стрельбах по мишеням.
На сколько м бросаете гранату?
И я все еще жду размер обуви, берцы вышлю личным егерем прямо в бригаду.
Предложение ограничено во времени.
"Если вы нам позвоните прямо сейчас, то получите еще и пару крепких шнурков совершенно бесплатно"
rjkz, з вас хрєновий стендапер. Австрія - країна з досить ганебною історією і сучасністю. Але до чого тут вона - я на неї не надрочую і не обирав її. В кожної нормальної людини зараз є обов'язок: не поливати брудом Україну під час війни і не закликати українців Україну залишати. А ні на форумі, а ні в фейсбуці чи де інде. Що тут блд не зрозуміло?!
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:55
airmax78 написав:
Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло?
Ви справді не розумієте чи дурня клеїте, за старою звичкою, ваш
особистий приклад і є тут найбільшим підбуренням до зрадойопства! Чим більше волум'яних речей лунає з Відня, тим частіше читачі, що поки сумніваються, задають собі питання-а чому я досі тут? А впевнених у своєму виборі це тільки дратує зайвий раз
. Краще вже пишіть про приховані плінтуси чи крипту.
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drevlyanin
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Додано: Пон 04 вер, 2023 22:28
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло?
Ви справді не розумієте чи дурня клеїте, за старою звичкою, ваш
особистий приклад і є тут найбільшим підбуренням до зрадойопства! Чим більше волум'яних речей лунає з Відня, тим частіше читачі, що поки сумніваються, задають собі питання-а чому я досі тут? А впевнених у своєму виборі це тільки дратує зайвий раз
. Краще вже пишіть про приховані плінтуси чи крипту.
Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?
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