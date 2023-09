Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1186118711881189> Додано: Пон 04 вер, 2023 21:18 airmax78 написав: fler написав: ЛАД написав:

И?

Ваша позиция сильно отличается?

Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.

"Это другое"(с) - тоді можна було. "Это другое"(с) - тоді можна було.



So What about you?

So What about you? rjkz

Додано: Пон 04 вер, 2023 21:21 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав: .............

Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б. .............Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.

Красиво излагаете.

В Украине сейчас достаточно кладбищ и просто могил, где похоронено гораздо больше людей, чем на Арлингтонском кладбище.

Вы на них побывали?

И?

Ваша позиция сильно отличается?

Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.

Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло? Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло?



Так что вы делаете в Вене и на этой ветке?

Возвращайтесь.

Военкомы ждут вас с распростертыми обьятьями. Помогут вес согнать.

Еще и кормить будут бесплатно. С оглядкой, что вы там в Вене на минималке голодаете, это несравненный плюс семейному бюджету. Так что вы делаете в Вене и на этой ветке?Возвращайтесь.Военкомы ждут вас с распростертыми обьятьями. Помогут вес согнать.Еще и кормить будут бесплатно. С оглядкой, что вы там в Вене на минималке голодаете, это несравненный плюс семейному бюджету. rjkz

Додано: Пон 04 вер, 2023 21:27 rjkz написав: airmax78 написав: Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.



Напомню нашему венскому узнику, прикованному цепями к компутеру, что все жители США в том или ином поколении оказались "никому ничем не должными кроме своей семьи". Кроме индейцев, но их печальную судьбу мы сейчас трогат не будем.



Вы лучше, макая круассан в венский кофей, скажите мне, а в Вене есть что-то типа Арлингтоновского кладбИща?

ЧТо-то вы все то про меня то про Бигора.

А форуму просто капец как хочется знать как идет подготовка Бравого солдата Швейка...пардон, эйрмакса, к введению в прорыв контрнаступления.

Ждем отчет о сброшенных кг, успехах в стрельбах по мишеням.

На сколько м бросаете гранату?

И я все еще жду размер обуви, берцы вышлю личным егерем прямо в бригаду.

Предложение ограничено во времени.

Додано: Пон 04 вер, 2023 21:55 airmax78 написав: Не думаю що більше, не будемо розповсюджувати кацапську пропаганду про мільйон вбитих воїнів ЗСУ. Але питання зовсім в іншому: не потрібно розводити гнилу філософію під час війни. Щоб ти там не робив особисто - підбурювати інших на зрадойопство (а це основна ідея цієї гілки) не варто - що тут не зрозуміло?



Ви справді не розумієте чи дурня клеїте, за старою звичкою, ваш особистий приклад і є тут найбільшим підбуренням до зрадойопства! Чим більше волум'яних речей лунає з Відня, тим частіше читачі, що поки сумніваються, задають собі питання-а чому я досі тут? А впевнених у своєму виборі це тільки дратує зайвий раз . Краще вже пишіть про приховані плінтуси чи крипту.



Ви справді не розумієте чи дурня клеїте, за старою звичкою, ваш особистий приклад і є тут найбільшим підбуренням до зрадойопство! Чим більше волум'яних речей лунає з Відня, тим частіше читачі, що поки сумніваються, задають собі питання-а чому я досі тут? А впевнених у своєму виборі це тільки дратує зайвий раз. Краще вже пишіть про приховані плінтуси чи крипту.

Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Додано: Пон 04 вер, 2023 22:58 Re: Еміграція, заробітчанство Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

Повторюсь.

Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года.

Имхо

Всё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных.

Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги.

Додано: Пон 04 вер, 2023 23:17 ЛАД написав: Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.

Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.



Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаются заставить работать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке. Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаютсяработать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке. katso

Додано: Вів 05 вер, 2023 01:11 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.



Напомню нашему венскому узнику, прикованному цепями к компутеру, что все жители США в том или ином поколении оказались "никому ничем не должными кроме своей семьи". Кроме индейцев, но их печальную судьбу мы сейчас трогат не будем.



Вы лучше, макая круассан в венский кофей, скажите мне, а в Вене есть что-то типа Арлингтоновского кладбИща?

ЧТо-то вы все то про меня то про Бигора.

А форуму просто капец как хочется знать как идет подготовка Бравого солдата Швейка...пардон, эйрмакса, к введению в прорыв контрнаступления.

Ждем отчет о сброшенных кг, успехах в стрельбах по мишеням.

На сколько м бросаете гранату?

И я все еще жду размер обуви, берцы вышлю личным егерем прямо в бригаду.

Предложение ограничено во времени.

rjkz, з вас хрєновий стендапер. Австрія - країна з досить ганебною історією і сучасністю. Але до чого тут вона - я на неї не надрочую і не обирав її. В кожної нормальної людини зараз є обов'язок: не поливати брудом Україну під час війни і не закликати українців Україну залишати. А ні на форумі, а ні в фейсбуці чи де інде. Що тут блд не зрозуміло?!



Как говорил незабвенный захар :

"Пруфы в студию"

Где я что-то плохое и не соответствующее действительности говорил про Украину?

Где я кого-то к чему-то призывал?

Ни на форуме, а в ФБ меня вообще нет, равно как и в остальных соцсетях.

Так что это все ваши комплексы.

Австрия не нравится?

Так вперед!

Думаю, в Украину вас впустят. Обратно фиг выпустят, конечно. Но вы-же пластичный. Просочитесь.

Самый лучший вариант достичь результата - собственный пример.

Покажите пример мужества и героизма.

Вы-же именно к этому призываете остальных?

Иначе получается как в том анекдоте:

Повідомлень: 15371 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7931 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 03:39 fler написав: ЛАД написав: airmax78 написав: .............

Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б. .............Порада, rjkz: хочете зрозуміти країну, в яку потрапили? Для цього вам потрібно не в Нью Йорк. Вам потрібно на Арлінгтонське кладовище. Там лежать люди, які створили ту країну, в яку ви втікли. Якщо б ці люди керувались вашою позицією у житті: "я нікому окрім своєї сім'ї нічого не винен", то не думаю що Штати зараз сильно відрізнядись би від України чи взагалі існували б.



И?

Ваша позиция сильно отличается?

Разница в том, что rjkz уехал до войны, а Вы во время.

Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?

С 2014 до 30.04.2018 у нас була АТО. После этого до 24.02.2022 была ООС.

Вы не знаете?

С 2014 до 30.04.2018 у нас была АТО. После этого до 24.02.2022 была ООС.

Додано: Вів 05 вер, 2023 03:52 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

Может, и так.

Но при этом ещё и пытаться хотя бы разговорами уговорить вернуться уехавших.

И, скорее всего, пытаться привлечь мигрантов из... вот не знаю, откуда захотят/согласятся к нам поехать. Может, Сирия и Афганистан?



