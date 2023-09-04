katso написав:
Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаются заставить работать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке.
В общем-то, Вы правы.
Но где взять столько сознательных?
Если не хватает сотрудников, то на не очень ответственные работы лучше поставить хоть кого-то, чем будет пустое место.