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#<1 ... 1186118711881189 Додано: Вів 05 вер, 2023 03:55 katso написав: ЛАД написав: Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.

Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.



Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаются заставить работать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке. Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаютсяработать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке.

В общем-то, Вы правы.

Но где взять столько сознательных?

Если не хватает сотрудников, то на не очень ответственные работы лучше поставить хоть кого-то, чем будет пустое место. В общем-то, Вы правы.Но где взять столько сознательных?Если не хватает сотрудников, то на не очень ответственные работы лучше поставить хоть кого-то, чем будет пустое место. ЛАД 2 Повідомлень: 25632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 03:59 beee написав: Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

Повторюсь.

Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года.

Имхо

Всё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных.

Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги. Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.Повторюсь.Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года.ИмхоВсё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных.Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги.

Товарищ Ленин обещал исчезновение государства при полном коммунизме.

До этого вряд ли установится Ваше "будущее". Товарищ Ленин обещал исчезновение государства при полном коммунизме.До этого вряд ли установится Ваше "будущее". ЛАД 2 Повідомлень: 25632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 04:14 airmax78 написав: ..............

Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух? ..............Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.

То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.

То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.

До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.



Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.



P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.

Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. ЛАД 2 Повідомлень: 25632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1186118711881189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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