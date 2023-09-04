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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 вер, 2023 03:55
katso написав: ЛАД написав:
Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.
Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаются заставить
работать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке.
В общем-то, Вы правы.
Но где взять столько сознательных?
Если не хватает сотрудников, то на не очень ответственные работы лучше поставить хоть кого-то, чем будет пустое место.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 03:59
beee написав:
Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.
Повторюсь.
Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года.
Имхо
Всё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных.
Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги.
Товарищ Ленин обещал исчезновение государства при полном коммунизме.
До этого вряд ли установится Ваше "будущее".
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Додано: Вів 05 вер, 2023 04:14
airmax78 написав:
..............
Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?
Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.
То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.
То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.
До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.
Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.
P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.
Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 06:04
ЛАД написав: airmax78 написав:
..............
Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?
Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.
То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.
То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.
До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.
Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.
P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.
Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.
Я Вам скажу, что вполне резонное желание здравого человека, не лежать на кладбище, хоть оно и Арлингтонское.
Как говорил ныне покойный классик:
"Пусть лучще над тобой смеются, чем плачут" (М. Жванецкий)
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