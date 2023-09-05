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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1187118811891190>
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 03:59

  beee написав:Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.
Повторюсь.
Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года.
Имхо
Всё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных.
Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги.

Товарищ Ленин обещал исчезновение государства при полном коммунизме.
До этого вряд ли установится Ваше "будущее".
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 04:14

  airmax78 написав:..............
Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.
То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.
То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.
До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.

Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.

P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.
Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 06:04

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:..............
Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.
То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.
То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.
До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.

Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.

P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.
Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.


Я Вам скажу, что вполне резонное желание здравого человека, не лежать на кладбище, хоть оно и Арлингтонское.
Как говорил ныне покойный классик:
"Пусть лучще над тобой смеются, чем плачут" (М. Жванецкий)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:13

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?

С 2014 до 30.04.2018 у нас была АТО. После этого до 24.02.2022 была ООС.
Вы не знаете?

А зараз? "Заходи з оборони України", чи як?

Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:06

  fler написав:Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" :mrgreen:


Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Був невеликий період у 2014 році, коли відчувалось, що не все гаразд, але це ніколи не було так, як в 2022. Незалежно від "методичок"
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:12

Мільйонер шукає помічника, який подорожуватиме з ним світом: які вимоги та оплата

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не там вы ищете
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Вчора декілька сторінок з вмілого віденьського вкиду було присвячено абсолютно безглуздому обговоренню про видачу Україні українських чоловіків 18-60, які виїхали за кордон у 2022-2023 рр. Неначе вони злочинці.

Жоден суд і жодна держава не видадуть людину, яка на час виїзду не скоїла кримінального правопорушення в Україні або під час перебування - на заході. Або теоретично це можливо для нелегалів, що перетнули кордон поза офіційними пунктами перетину. Наприклад, якщо чоловік отримав мобілізаційну повістку, і втік за кордон. Або якщо він був під слідством по кримінальному провадженню в Україні і втік за кордон. Таких думаю штук 100 набереться на мільйони виїхавших чоловіків.

У всіх інших випадках це абсолютно неможливо. І навіть якщо завтра верховна рада змінить закони і визнає всіх емігрантів-чоловіків злочинцями. Зокрема на підставі навіть українського законодавства, а саме конституції та рішень верховного суду про те, що закон зворотньої сили не маю по відношенню до фізичних осіб. І навіть якщо змінити конституцію, то жоден західний суд таких змін не визнає при розгляді потенційних справ про екстрадикцію.

І я навіть не чіпаю питання про повну відсутність політичної волі та будь-якої мотивації у відповідних країн про це навіть замислюватись. Їм потрібні імігранти, і українці в європах вписуються набагато краще сірійців, при всій моїй повазі до останніх.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:27

Re: Еміграція, заробітчанство

І персонально до Ермакса. Я розумію, що є комплекс провини за те, що там гинуть люди, а у відні, куди вас вивезла робота, все добре. Це не погано розповідати, яка погана у відні опера та і взагалі важно жити. Трохи брехня звичайно, але то таке, точка зору лише. А от заклики з ваших вуст до боротьби до останньої краплини крові, шеймінгу дописувачів які не в Україні або хочуть виїхати, та закликів до примусового повернення чоловіків, а краще і жінок, в Україну вже давно віддають фарісейством, і викликають відразу. Тобто досягають прямо протилежного ефекту від задуманого.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:39

  adeges написав:
  fler написав:Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" :mrgreen:


Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014.

Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.
Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:46

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:..............
Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.
То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.
То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.
До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.

Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.

P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.
Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.

Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців.
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