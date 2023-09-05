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beee написав:Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно. Повторюсь. Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года. Имхо Всё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных. Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги.
Товарищ Ленин обещал исчезновение государства при полном коммунизме. До этого вряд ли установится Ваше "будущее".
airmax78 написав:.............. Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?
Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки. То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно. То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны. До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.
Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.
P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет. Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.
airmax78 написав:.............. Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?
Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки. То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно. То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны. До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.
Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.
P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет. Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.
Я Вам скажу, что вполне резонное желание здравого человека, не лежать на кладбище, хоть оно и Арлингтонское. Как говорил ныне покойный классик: "Пусть лучще над тобой смеются, чем плачут" (М. Жванецкий)
fler написав:Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?
С 2014 до 30.04.2018 у нас была АТО. После этого до 24.02.2022 была ООС. Вы не знаете?
А зараз? "Заходи з оборони України", чи як?
Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна"
fler написав:Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна"
Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Був невеликий період у 2014 році, коли відчувалось, що не все гаразд, але це ніколи не було так, як в 2022. Незалежно від "методичок"
Вчора декілька сторінок з вмілого віденьського вкиду було присвячено абсолютно безглуздому обговоренню про видачу Україні українських чоловіків 18-60, які виїхали за кордон у 2022-2023 рр. Неначе вони злочинці.
Жоден суд і жодна держава не видадуть людину, яка на час виїзду не скоїла кримінального правопорушення в Україні або під час перебування - на заході. Або теоретично це можливо для нелегалів, що перетнули кордон поза офіційними пунктами перетину. Наприклад, якщо чоловік отримав мобілізаційну повістку, і втік за кордон. Або якщо він був під слідством по кримінальному провадженню в Україні і втік за кордон. Таких думаю штук 100 набереться на мільйони виїхавших чоловіків.
У всіх інших випадках це абсолютно неможливо. І навіть якщо завтра верховна рада змінить закони і визнає всіх емігрантів-чоловіків злочинцями. Зокрема на підставі навіть українського законодавства, а саме конституції та рішень верховного суду про те, що закон зворотньої сили не маю по відношенню до фізичних осіб. І навіть якщо змінити конституцію, то жоден західний суд таких змін не визнає при розгляді потенційних справ про екстрадикцію.
І я навіть не чіпаю питання про повну відсутність політичної волі та будь-якої мотивації у відповідних країн про це навіть замислюватись. Їм потрібні імігранти, і українці в європах вписуються набагато краще сірійців, при всій моїй повазі до останніх.
І персонально до Ермакса. Я розумію, що є комплекс провини за те, що там гинуть люди, а у відні, куди вас вивезла робота, все добре. Це не погано розповідати, яка погана у відні опера та і взагалі важно жити. Трохи брехня звичайно, але то таке, точка зору лише. А от заклики з ваших вуст до боротьби до останньої краплини крові, шеймінгу дописувачів які не в Україні або хочуть виїхати, та закликів до примусового повернення чоловіків, а краще і жінок, в Україну вже давно віддають фарісейством, і викликають відразу. Тобто досягають прямо протилежного ефекту від задуманого.
fler написав:Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна"
Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014.
Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра. Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.
airmax78 написав:.............. Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?
Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки. То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно. То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны. До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.
Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.
P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет. Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.
Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців.