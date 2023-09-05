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#<1 ... 1187118811891190> Додано: Вів 05 вер, 2023 03:59 beee написав: Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

Повторюсь.

Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года.

Имхо

Всё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных.

Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги. Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.Повторюсь.Тут знакомые берут кредит в Чехии на 30 или 40 лет. Смотрю на них, думаю, откуда ты знаешь, что будет не то, что через 5 лет, а хотя бы через 2 года.ИмхоВсё это тупиковая ошибочная ветка эволюции. Цифровое рабство. "Борьба" с коррупцией, но только для бедных.Будущее - за либертарианством, упразднением налогов, замена налогов на услуги.

Товарищ Ленин обещал исчезновение государства при полном коммунизме.

До этого вряд ли установится Ваше "будущее". Товарищ Ленин обещал исчезновение государства при полном коммунизме.До этого вряд ли установится Ваше "будущее". ЛАД 2 Повідомлень: 25631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 04:14 airmax78 написав: ..............

Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух? ..............Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.

То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.

То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.

До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.



Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.



P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.

Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. ЛАД 2 Повідомлень: 25631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5106 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 06:04 ЛАД написав: airmax78 написав: ..............

Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух? ..............Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.

То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.

То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.

До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.



Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.



P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.

Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.



Я Вам скажу, что вполне резонное желание здравого человека, не лежать на кладбище, хоть оно и Арлингтонское.

Как говорил ныне покойный классик:

"Пусть лучще над тобой смеются, чем плачут" (М. Жванецкий) Я Вам скажу, что вполне резонное желание здравого человека, не лежать на кладбище, хоть оно и Арлингтонское.Как говорил ныне покойный классик:"Пусть лучще над тобой смеются, чем плачут" (М. Жванецкий) rjkz

Повідомлень: 15372 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7931 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 08:13 flyman написав: ЛАД написав: fler написав: Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz? Війна в Україні триває з 2014 року. В якому році виїхав rjkz?

С 2014 до 30.04.2018 у нас была АТО. После этого до 24.02.2022 была ООС.

Вы не знаете? С 2014 до 30.04.2018 у нас была АТО. После этого до 24.02.2022 была ООС.Вы не знаете?

А зараз? "Заходи з оборони України", чи як? А зараз? "Заходи з оборони України", чи як?

Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" fler

Повідомлень: 4202 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 10:06 fler написав: Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна"



Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Був невеликий період у 2014 році, коли відчувалось, що не все гаразд, але це ніколи не було так, як в 2022. Незалежно від "методичок" Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Був невеликий період у 2014 році, коли відчувалось, що не все гаразд, але це ніколи не було так, як в 2022. Незалежно від "методичок" adeges Повідомлень: 4363 З нами з: 14.03.06 Подякував: 399 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 10:12



Щоб бути особистим помічником Лепре, не обов’язково мати подібний попередній досвід роботи. Мільйонер шукає будь-кого, хто має дійсний паспорт, любить подорожі та кропіткий у роботі.



Крім можливості подорожувати світом, помічник зможе їздити на його розкішних автівках, отримуватиме зарплату 30 500 фунтів стерлінгів (38 500 доларів США) та матиме пільги на медицину.

https://tsn.ua/tsikavinki/milyoner-shuk ... 03208.html Мільйонер шукає помічника, який подорожуватиме з ним світом: які вимоги та оплатаЩоб бути особистим помічником Лепре, не обов’язково мати подібний попередній досвід роботи. Мільйонер шукає будь-кого, хто має дійсний паспорт, любить подорожі та кропіткий у роботі.Крім можливості подорожувати світом, помічник зможе їздити на його розкішних автівках, отримуватиме зарплату 30 500 фунтів стерлінгів (38 500 доларів США) та матиме пільги на медицину. не там вы ищете не там вы ищете vitaliiangel

Повідомлень: 19027 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2188 раз. Подякували: 3139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 10:16 Re: Еміграція, заробітчанство Вчора декілька сторінок з вмілого віденьського вкиду було присвячено абсолютно безглуздому обговоренню про видачу Україні українських чоловіків 18-60, які виїхали за кордон у 2022-2023 рр. Неначе вони злочинці.



Жоден суд і жодна держава не видадуть людину, яка на час виїзду не скоїла кримінального правопорушення в Україні або під час перебування - на заході. Або теоретично це можливо для нелегалів, що перетнули кордон поза офіційними пунктами перетину. Наприклад, якщо чоловік отримав мобілізаційну повістку, і втік за кордон. Або якщо він був під слідством по кримінальному провадженню в Україні і втік за кордон. Таких думаю штук 100 набереться на мільйони виїхавших чоловіків.



У всіх інших випадках це абсолютно неможливо. І навіть якщо завтра верховна рада змінить закони і визнає всіх емігрантів-чоловіків злочинцями. Зокрема на підставі навіть українського законодавства, а саме конституції та рішень верховного суду про те, що закон зворотньої сили не маю по відношенню до фізичних осіб. І навіть якщо змінити конституцію, то жоден західний суд таких змін не визнає при розгляді потенційних справ про екстрадикцію.



І я навіть не чіпаю питання про повну відсутність політичної волі та будь-якої мотивації у відповідних країн про це навіть замислюватись. Їм потрібні імігранти, і українці в європах вписуються набагато краще сірійців, при всій моїй повазі до останніх. adeges Повідомлень: 4363 З нами з: 14.03.06 Подякував: 399 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство І персонально до Ермакса. Я розумію, що є комплекс провини за те, що там гинуть люди, а у відні, куди вас вивезла робота, все добре. Це не погано розповідати, яка погана у відні опера та і взагалі важно жити. Трохи брехня звичайно, але то таке, точка зору лише. А от заклики з ваших вуст до боротьби до останньої краплини крові, шеймінгу дописувачів які не в Україні або хочуть виїхати, та закликів до примусового повернення чоловіків, а краще і жінок, в Україну вже давно віддають фарісейством, і викликають відразу. Тобто досягають прямо протилежного ефекту від задуманого. adeges Повідомлень: 4363 З нами з: 14.03.06 Подякував: 399 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 10:39 adeges написав: fler написав: Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна"



Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014.

Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.

Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків. Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків. fler

Повідомлень: 4202 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 10:46 ЛАД написав: airmax78 написав: ..............

Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух? ..............Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?

Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.

То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.

То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.

До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.



Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.



P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.

Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. Кто захочет уехать, тот уедет и без этой ветки.То, что "там" живут богаче, чем здесь, вроде, общеизвестно.То, что здесь будет тяжело, пока идёт война, да и несколько лет после, тоже понятно любому здравомыслящему человеку. Хотя не знаю, может, на западе люди живут в материальном отношении так же, а кто-то даже лучше, чем до войны.До конца войны мужчины отсюда не уедут. Женщины, кто хотел, уже уехали.Считаете, что можно/нужно "підіймати дух" розовыми сказками о том, как у нас всё классно и как все зарабатывают по 100 тыс.? Кто-то поверит? Разве что дети.P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.

Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців. Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців. airmax78 Повідомлень: 42532 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1187118811891190> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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