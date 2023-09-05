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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1188118911901191
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:33

  beee написав:Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

А есть истории про эмигрантов из Германии/США, которые с гордостью рассказывают внукам о том, как они променяли эти свои дорогущие франкфурты и сан-франциски на доступный Киев, за пару-тройку лет наскирдовали на просторную трешку на Оболони и теперь живут свободными от кредитного рабства?
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:49

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:............
P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.
Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.

Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців.

Що Вы там чекаєте, то Ваша справа.
Я мог бы написать "погибших во 2-й мировой", но это было бы искажением истории.
До 22.06.1941 и после 09.05.1945 (а точнее, после 29.10.1944 - освобождения Украины от немецких захватчиков) воинских захоронений на территории Украины не было.
Погибшие в борьбе между Советской Армией и ОУН-УПА тоже ко 2-й мировой отношения не имеют. Это отдельная история.
ЛАД
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  #<1 ... 1188118911901191
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