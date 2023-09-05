Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1188118911901191 Додано: Вів 05 вер, 2023 13:33 beee написав: Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

А есть истории про эмигрантов из Германии/США, которые с гордостью рассказывают внукам о том, как они променяли эти свои дорогущие франкфурты и сан-франциски на доступный Киев, за пару-тройку лет наскирдовали на просторную трешку на Оболони и теперь живут свободными от кредитного рабства? А есть истории про эмигрантов из Германии/США, которые с гордостью рассказывают внукам о том, как они променяли эти свои дорогущие франкфурты и сан-франциски на доступный Киев, за пару-тройку лет наскирдовали на просторную трешку на Оболони и теперь живут свободными от кредитного рабства? Gastarbaiter Повідомлень: 2730 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 13:49 airmax78 написав: ЛАД написав: ............

P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.

Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. ............P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.

Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців. Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців.

Що Вы там чекаєте, то Ваша справа.

Я мог бы написать "погибших во 2-й мировой", но это было бы искажением истории.

До 22.06.1941 и после 09.05.1945 (а точнее, после 29.10.1944 - освобождения Украины от немецких захватчиков) воинских захоронений на территории Украины не было.

Погибшие в борьбе между Советской Армией и ОУН-УПА тоже ко 2-й мировой отношения не имеют. Это отдельная история. Що Вы там чекаєте, то Ваша справа.Я мог бы написать "погибших во 2-й мировой", но это было бы искажением истории.До 22.06.1941 и после 09.05.1945 (а точнее, после 29.10.1944 - освобождения Украины от немецких захватчиков)захоронений на территории Украины не было.Погибшие в борьбе между Советской Армией и ОУН-УПА тоже ко 2-й мировой отношения не имеют. Это отдельная история. ЛАД 2 Повідомлень: 25632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5107 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1188118911901191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор