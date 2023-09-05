airmax78 написав: ЛАД написав:
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P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.
Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.
Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців.
Що Вы там чекаєте, то Ваша справа.
Я мог бы написать "погибших во 2-й мировой", но это было бы искажением истории.
До 22.06.1941 и после 09.05.1945 (а точнее, после 29.10.1944 - освобождения Украины от немецких захватчиков) воинских
захоронений на территории Украины не было.
Погибшие в борьбе между Советской Армией и ОУН-УПА тоже ко 2-й мировой отношения не имеют. Это отдельная история.