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#<1 ... 1189119011911192> Додано: Вів 05 вер, 2023 13:33 beee написав: Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

Как то видел эмигранта в Германии на пенсии. Он собрал за столом всю семью и с гордостью рассказал, как за всю жизнь почти выплатил за дом. И жалко мужика и смешно одновременно.

А есть истории про эмигрантов из Германии/США, которые с гордостью рассказывают внукам о том, как они променяли эти свои дорогущие франкфурты и сан-франциски на доступный Киев, за пару-тройку лет наскирдовали на просторную трешку на Оболони и теперь живут свободными от кредитного рабства? А есть истории про эмигрантов из Германии/США, которые с гордостью рассказывают внукам о том, как они променяли эти свои дорогущие франкфурты и сан-франциски на доступный Киев, за пару-тройку лет наскирдовали на просторную трешку на Оболони и теперь живут свободными от кредитного рабства? Gastarbaiter Повідомлень: 2730 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 458 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 13:49 airmax78 написав: ЛАД написав: ............

P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.

Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше. ............P.s. Насчёт Арлингтонского кладбища ошибся. Не знал, что там 320 000 захоронений. У нас меньше - за 1,5 года этой войны. Но Арлингтонское кладбище основано в 1865 году, т.е. это число за 158 лет.Если у нас прибавить хотя бы погибших в ВОВ, то у нас будет заметно больше.

Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців. Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців.

Що Ви там чекаєте, то Ваша справа.

2-ая мировая шла с 01.09.1939 до 02.09.1945.

Я мог бы написать "погибших во 2-й мировой", но это было бы искажением истории.

До 22.06.1941 и после 09.05.1945 (а точнее, после 29.10.1944 - освобождения Украины от немецких захватчиков) воинских захоронений на территории Украины не было.

Погибшие в борьбе между Советской Армией и ОУН-УПА тоже ко 2-й мировой отношения не имеют. Это отдельная история. Що Ви там чекаєте, то Ваша справа.2-ая мировая шла с 01.09.1939 до 02.09.1945.Я мог бы написать "погибших во 2-й мировой", но это было бы искажением истории.До 22.06.1941 и после 09.05.1945 (а точнее, после 29.10.1944 - освобождения Украины от немецких захватчиков)захоронений на территории Украины не было.Погибшие в борьбе между Советской Армией и ОУН-УПА тоже ко 2-й мировой отношения не имеют. Это отдельная история. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 вер, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 14:26 fler написав: adeges написав: fler написав: Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна" Для простих українців війна як почалася у 2014, так і триває досі. Це у пропагандонів термін "війна" змінюється з методичками в залежності від цілей (АТО, ООС, СВО).. Незмінною залишається лише москальська мова, бо коли вони намагаються щось писати солов'їною, то виходять "пекельні борошна"



Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014.

Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.

Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків. Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.

Війну в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.

В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України. в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України. ЛАД 2 Повідомлень: 25638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 14:30 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: fler написав: adeges написав: Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014.

Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.

Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків. Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.

Війну в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.

В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України. в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України. Регулярні частини армії рф були на донбасі з 2014

Війна може мати різний вигляд і форму, і як би її не називали - це була війна рф проти України, з 2014. З обмеженим контингентом, але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф Регулярні частини армії рф були на донбасі з 2014Війна може мати різний вигляд і форму, і як би її не називали - це була війна рф проти України, з 2014. З обмеженим контингентом, але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф Faceless

Модератор Повідомлень: 33719 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7821 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 14:34 Denik написав: rjkz написав: Я Вам скажу, что вполне резонное желание здравого человека, не лежать на кладбище, хоть оно и Арлингтонское.

Как говорил ныне покойный классик:

"Пусть лучще над тобой смеются, чем плачут" (М. Жванецкий) Я Вам скажу, что вполне резонное желание здравого человека, не лежать на кладбище, хоть оно и Арлингтонское.Как говорил ныне покойный классик:"Пусть лучще над тобой смеются, чем плачут" (М. Жванецкий)

Питання в того, що для нормальної людини природньо захищати своє майно, бізнес, сім'ю, дітей. Відстоювати свої права. Якщо цього немає - то лишається психологія +- раба. Я працюватиму і робитиму те, що мені скажуть, якась сім'я та дах над головою, який мені не належить.

Участь в захисті так і робота в силових структурах не пов'язана із загибеллю. Вона пов'язана із ризиком загибелі та каліцтва при діяльності, яка нагадує "гру" в хованки з виявленням противника який також ховається і нанесенням ударів по ньому.

Тобто військова служба - це прийняття додаткового ризику. Але він нічим не відрізняється від ризику хвороб, ДТП та всього іншого. Питання в того, що для нормальної людини природньо захищати своє майно, бізнес, сім'ю, дітей. Відстоювати свої права. Якщо цього немає - то лишається психологія +- раба. Я працюватиму і робитиму те, що мені скажуть, якась сім'я та дах над головою, який мені не належить.Участь в захисті так і робота в силових структурах не пов'язана із загибеллю. Вона пов'язана із ризиком загибелі та каліцтва при діяльності, яка нагадує "гру" в хованки з виявленням противника який також ховається і нанесенням ударів по ньому.Тобто військова служба - це прийняття додаткового ризику. Але він нічим не відрізняється від ризику хвороб, ДТП та всього іншого.

Відрізняться тим, що це додатковий і досить великий ризик . При цьому "всі інші" ризики залишаються.

Якщо Вам подобається така "гра", з ризиком, який "нічим не відрізняється", то вперед і з піснею у цю "гру".

От тільки таких бажаючих чомусь небагато і Ви теж не в армії. Відрізняться тим, що це. При цьому "всі інші" ризики залишаються.Якщо Вам подобається така "гра", з ризиком, який "нічим не відрізняється", то вперед і з піснею у цю "гру".От тільки таких бажаючих чомусь небагато і Ви теж не в армії. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 вер, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 14:45 Denik написав: Взагалі у сучасному світі з його поточною війною і людожерськими режимами демократія прийде до двопалатного парламенту.

Нижча палата займатиметься всіма цивільними речами - медициною, освітою, ремонтом доріг, пенсіями. Й верхня палата - така собі хунта, яка встановлюватиме відсоток від ВВП, який втрачається на безпеку, в тому числі поліцію, армію, спецслужби і т.п. Ну і яка може втручатися в цивільні справи, якщо вони мають військовий аспект. Верхня палата обиратиметься серед тих, хто служив або служить і не перебуває в маразматичному віці (тобто +- у резерві).

В усіх інших випадках популістські політики отримають забагато влади. А популістські країни будуть з'їдені авторитарними режимами (або віджато їх майно, як в рф віджали компанії, заводи та літаки), а Захід лише продовжує постачати критичні комплектуючи, хоч і напівконтрабасом. Бо це ж "робочі місця". Взагалі у сучасному світі з його поточною війною і людожерськими режимами демократія прийде до двопалатного парламенту.Нижча палата займатиметься всіма цивільними речами - медициною, освітою, ремонтом доріг, пенсіями. Й верхня палата - така собі хунта, яка встановлюватиме відсоток від ВВП, який втрачається на безпеку, в тому числі поліцію, армію, спецслужби і т.п. Ну і яка може втручатися в цивільні справи, якщо вони мають військовий аспект. Верхня палата обиратиметься серед тих, хто служив або служить і не перебуває в маразматичному віці (тобто +- у резерві).В усіх інших випадках популістські політики отримають забагато влади. А популістські країни будуть з'їдені авторитарними режимами (або віджато їх майно, як в рф віджали компанії, заводи та літаки), а Захід лише продовжує постачати критичні комплектуючи, хоч і напівконтрабасом. Бо це ж "робочі місця".

Простите, но Ваши посты становятся всё бредовее.

Вы хоть как-то сравниваете свои идеи с реальной жизнью?

Во 2-й мировой почему-то победили в основном "популістські країни" (кроме СССР) и их не съели "авторитарні режими". Хотя нигде не было "двопалатних парламентів" в том виде, как Вы пишете.

Ну и Ваше высказывание о "маразматичному віці"...

Пойдите расскажите это в США Байдену или Трампу.

Вы лично скоро окажетесь в этом "маразматичному віці"? Или уже? Простите, но Ваши посты становятся всё бредовее.Вы хоть как-то сравниваете свои идеи с реальной жизнью?Во 2-й мировой почему-то победили в основном "популістські країни" (кроме СССР) и их не съели "авторитарні режими". Хотя нигде не было "двопалатних парламентів" в том виде, как Вы пишете.Ну и Ваше высказывание о "маразматичному віці"...Пойдите расскажите это в США Байдену или Трампу.Вы лично скоро окажетесь в этом "маразматичному віці"? Или уже? ЛАД 2 Повідомлень: 25638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 14:49 The Financial Times: Центральный банк Польши, как ожидается, понизит до 6,75% ключевую ставку, несмотря на двузначную инфляцию. Некоторые аналитики утверждают, что тесные отношения между президентом центрального банка Адамом Глапиньским и правящей консервативной партией «Право и справедливость» влияют на монетарную политику ЦБ. И стремление партии победить на выборах в середине октября играет решающую роль в принятии решений. Регулятор хочет дать понять людям, что все под контролем. Хотя ЦБ старается снизить инфляцию до 2,5%, цены за прошедший год выросли на 10,1% vitaliiangel

Повідомлень: 19039 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2189 раз. Подякували: 3139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 14:53 airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців. Ну яке ще ВОВ? Навіщо ця кацапско-совєтьска підміна назв? Коли чую ВОВ - чекаю далі почути про бандерівців.

Опять стеб.

Такое впечатление, что, сидя в Австрии, вы просто упиваетесь своим положением по сравнению с теми, кто воюет или вообще остался в Украине.

Вы достаточно разумный и образованный человек, но при этом вещаете нонстоп исключительно лозунгами и призывами... Посмеиваясь в душе как над теми кто это все воспринимает за чистую монету, так и над теми, кто пытается возразить.

Абсолютно беспроигрышная позиция, если единственная цель - самоутвердиться и при этом тупо ложить на всех остальных. Опять стеб.Такое впечатление, что, сидя в Австрии, вы просто упиваетесь своим положением по сравнению с теми, кто воюет или вообще остался в Украине.Вы достаточно разумный и образованный человек, но при этом вещаете нонстоп исключительно лозунгами и призывами... Посмеиваясь в душе как над теми кто это все воспринимает за чистую монету, так и над теми, кто пытается возразить.Абсолютно беспроигрышная позиция, если единственная цель - самоутвердиться и при этом тупо ложить на всех остальных.

З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь. З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь.

Если бы Вы старались вернуться для того, чтобы пойти в армию, Вам не нужно было бы заботиться о "можливості вільного перетину кордону". От того, что Вы вернётесь и будете заниматься той же работой, что в Вене, для Украины ничего не изменится. Так что можете не "сподіватися" и спокойно оставаться в Вене. Если бы Вы старались вернуться для того, чтобы пойти в армию, Вам не нужно было бы заботиться о "можливості вільного перетину кордону". От того, что Вы вернётесь и будете заниматься той же работой, что в Вене, для Украины ничего не изменится. Так что можете не "сподіватися" и спокойно оставаться в Вене. ЛАД 2 Повідомлень: 25638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 14:59 vitaliiangel

Повідомлень: 19039 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2189 раз. Подякували: 3139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 15:04 airmax78 написав: Ну так, чомусь всі натягують на надзвичайну ситуацію правила що працювали у звичайному житті. Чомусь людям здається що 6+ мільйонів біженців - це норм ситуація і варіантів що їх можуть без їхньої згоди повернути - взагалі не існує. Звідси увесь цей наївняк про суди, порушення прав людини і т.п. булшіт. Ну так, чомусь всі натягують на надзвичайну ситуацію правила що працювали у звичайному житті. Чомусь людям здається що 6+ мільйонів біженців - це норм ситуація і варіантів що їх можуть без їхньої згоди повернути - взагалі не існує. Звідси увесь цей наївняк про суди, порушення прав людини і т.п. булшіт.

Это ненормальная ситуация для нас .

Для Европы тоже не очень, но уже не впервые. И пока что ни под одну волну беженцев Европа законы не меняла. Не будет менять и под нашу. И отказываться от прав человека тоже не будет. Тем более, что для них это в перспективе выгодно.

Варианты существуют, если к власти придут крайне правые. Но это будет уже другая Европа и другая история. Это ненормальная ситуацияДля Европы тоже не очень, но уже не впервые. И пока что ни под одну волну беженцев Европа законы не меняла. Не будет менять и под нашу. И отказываться от прав человека тоже не будет. Тем более, что для них это в перспективе выгодно.Варианты существуют, если к власти придут крайне правые. Но это будет уже другая Европа и другая история. ЛАД 2 Повідомлень: 25638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1189119011911192> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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