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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1189119011911192
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:08

  adeges написав:Вчора декілька сторінок з вмілого віденьського вкиду було присвячено абсолютно безглуздому обговоренню про видачу Україні українських чоловіків 18-60, які виїхали за кордон у 2022-2023 рр. Неначе вони злочинці.

Жоден суд і жодна держава не видадуть людину, яка на час виїзду не скоїла кримінального правопорушення в Україні або під час перебування - на заході. Або теоретично це можливо для нелегалів, що перетнули кордон поза офіційними пунктами перетину. Наприклад, якщо чоловік отримав мобілізаційну повістку, і втік за кордон. Або якщо він був під слідством по кримінальному провадженню в Україні і втік за кордон. Таких думаю штук 100 набереться на мільйони виїхавших чоловіків.

У всіх інших випадках це абсолютно неможливо. І навіть якщо завтра верховна рада змінить закони і визнає всіх емігрантів-чоловіків злочинцями. Зокрема на підставі навіть українського законодавства, а саме конституції та рішень верховного суду про те, що закон зворотньої сили не маю по відношенню до фізичних осіб. І навіть якщо змінити конституцію, то жоден західний суд таких змін не визнає при розгляді потенційних справ про екстрадикцію.

І я навіть не чіпаю питання про повну відсутність політичної волі та будь-якої мотивації у відповідних країн про це навіть замислюватись. Їм потрібні імігранти, і українці в європах вписуються набагато краще сірійців, при всій моїй повазі до останніх.


Пару дней назад общался с американским госслужащим, бывшим полицейским, ныне работает в другом учреждении.
Как раз затронули эту тему.
Он сразу сказал, что в самом определении есть 2 дискриминирующие признака, которые не приемлемы в США - почему только М? В армии США служат как мужчины так и женщины, то есть, дискриминация по гендеру.
Почему 18-60, тем более, что 18 - не мобилизационный возраст. Дискриминация по возратному признаку.
Ну и презумпция невиновности - если человек ничего не нарушил и не совершил преступления, что было доказано против него (а не против категории населения) в суде, то он невиновен и никаких действий против него не будет произведено.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:16

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Пару дней назад общался с американским госслужащим, бывшим полицейским, ныне работает в другом учреждении.
Как раз затронули эту тему.
Он сразу сказал, что в самом определении есть 2 дискриминирующие признака, которые не приемлемы в США - почему только М? В армии США служат как мужчины так и женщины, то есть, дискриминация по гендеру.
Почему 18-60, тем более, что 18 - не мобилизационный возраст. Дискриминация по возратному признаку.
Ну и презумпция невиновности - если человек ничего не нарушил и не совершил преступления, что было доказано против него (а не против категории населения) в суде, то он невиновен и никаких действий против него не будет произведено.

У нас, до речі, служать досить багато жінок (відносно високий відсоток). Ну а щодо мобілізації, то в більшості країн така дискримінація, думаю, і в США також мобілізація прописана тільки для чоловіків, просто її не було вже дуже давно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:20

  Faceless написав:.......
Регулярні частини армії рф були на донбасі з 2014
Війна може мати різний вигляд і форму, і як би її не називали - це була війна рф проти України, з 2014. З обмеженим контингентом, але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф

Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?
Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021?

"З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас.

І питання.
Ви зараз виступаєте як простий форумчанін, чи все ж таки модератор?
За суперечку з Вами не забанять за "обговорення модерації" чи "образу модератора"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?
Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021?

Певен, що практично постійно з 2014, про то є достатньо інформації і з перехоплень і від полонених і від розвідки. Я не ГУР, я не відслідковую які то конкретно були частини і в які проміжки часу.
  ЛАД написав:"З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас.

Надто недолуга спроба брехні й перекручування з вашої сторони.
От оригінальна цитата:
  Faceless написав:але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф

І тоді вся ваша спроба перекрутити одразу на поверхні. Ні, це ніяк не можна сказати про нас. І взагалі недореспубліки НІКОЛИ не були суб'єктами, щоб їх взагалі розглядали якоюсь стороною. Все керівництво було з рф, постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф, координація з рф, а не просто передача від неї техніки, боєприпасів і фінансування.
Faceless
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  #<1 ... 1189119011911192
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