Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1189119011911192 Додано: Вів 05 вер, 2023 15:08 adeges написав: Вчора декілька сторінок з вмілого віденьського вкиду було присвячено абсолютно безглуздому обговоренню про видачу Україні українських чоловіків 18-60, які виїхали за кордон у 2022-2023 рр. Неначе вони злочинці.



Жоден суд і жодна держава не видадуть людину, яка на час виїзду не скоїла кримінального правопорушення в Україні або під час перебування - на заході. Або теоретично це можливо для нелегалів, що перетнули кордон поза офіційними пунктами перетину. Наприклад, якщо чоловік отримав мобілізаційну повістку, і втік за кордон. Або якщо він був під слідством по кримінальному провадженню в Україні і втік за кордон. Таких думаю штук 100 набереться на мільйони виїхавших чоловіків.



У всіх інших випадках це абсолютно неможливо. І навіть якщо завтра верховна рада змінить закони і визнає всіх емігрантів-чоловіків злочинцями. Зокрема на підставі навіть українського законодавства, а саме конституції та рішень верховного суду про те, що закон зворотньої сили не маю по відношенню до фізичних осіб. І навіть якщо змінити конституцію, то жоден західний суд таких змін не визнає при розгляді потенційних справ про екстрадикцію.



І я навіть не чіпаю питання про повну відсутність політичної волі та будь-якої мотивації у відповідних країн про це навіть замислюватись. Їм потрібні імігранти, і українці в європах вписуються набагато краще сірійців, при всій моїй повазі до останніх. Вчора декілька сторінок з вмілого віденьського вкиду було присвячено абсолютно безглуздому обговоренню про видачу Україні українських чоловіків 18-60, які виїхали за кордон у 2022-2023 рр. Неначе вони злочинці.Жоден суд і жодна держава не видадуть людину, яка на час виїзду не скоїла кримінального правопорушення в Україні або під час перебування - на заході. Або теоретично це можливо для нелегалів, що перетнули кордон поза офіційними пунктами перетину. Наприклад, якщо чоловік отримав мобілізаційну повістку, і втік за кордон. Або якщо він був під слідством по кримінальному провадженню в Україні і втік за кордон. Таких думаю штук 100 набереться на мільйони виїхавших чоловіків.У всіх інших випадках це абсолютно неможливо. І навіть якщо завтра верховна рада змінить закони і визнає всіх емігрантів-чоловіків злочинцями. Зокрема на підставі навіть українського законодавства, а саме конституції та рішень верховного суду про те, що закон зворотньої сили не маю по відношенню до фізичних осіб. І навіть якщо змінити конституцію, то жоден західний суд таких змін не визнає при розгляді потенційних справ про екстрадикцію.І я навіть не чіпаю питання про повну відсутність політичної волі та будь-якої мотивації у відповідних країн про це навіть замислюватись. Їм потрібні імігранти, і українці в європах вписуються набагато краще сірійців, при всій моїй повазі до останніх.



Пару дней назад общался с американским госслужащим, бывшим полицейским, ныне работает в другом учреждении.

Как раз затронули эту тему.

Он сразу сказал, что в самом определении есть 2 дискриминирующие признака, которые не приемлемы в США - почему только М? В армии США служат как мужчины так и женщины, то есть, дискриминация по гендеру.

Почему 18-60, тем более, что 18 - не мобилизационный возраст. Дискриминация по возратному признаку.

Ну и презумпция невиновности - если человек ничего не нарушил и не совершил преступления, что было доказано против него (а не против категории населения) в суде, то он невиновен и никаких действий против него не будет произведено. Пару дней назад общался с американским госслужащим, бывшим полицейским, ныне работает в другом учреждении.Как раз затронули эту тему.Он сразу сказал, что в самом определении есть 2 дискриминирующие признака, которые не приемлемы в США - почему только М? В армии США служат как мужчины так и женщины, то есть, дискриминация по гендеру.Почему 18-60, тем более, что 18 - не мобилизационный возраст. Дискриминация по возратному признаку.Ну и презумпция невиновности - если человек ничего не нарушил и не совершил преступления, что было доказано против него (а не против категории населения) в суде, то он невиновен и никаких действий против него не будет произведено. rjkz

Повідомлень: 15373 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7933 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 15:16 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Пару дней назад общался с американским госслужащим, бывшим полицейским, ныне работает в другом учреждении.

Как раз затронули эту тему.

Он сразу сказал, что в самом определении есть 2 дискриминирующие признака, которые не приемлемы в США - почему только М? В армии США служат как мужчины так и женщины, то есть, дискриминация по гендеру.

Почему 18-60, тем более, что 18 - не мобилизационный возраст. Дискриминация по возратному признаку.

Ну и презумпция невиновности - если человек ничего не нарушил и не совершил преступления, что было доказано против него (а не против категории населения) в суде, то он невиновен и никаких действий против него не будет произведено.

У нас, до речі, служать досить багато жінок (відносно високий відсоток). Ну а щодо мобілізації, то в більшості країн така дискримінація, думаю, і в США також мобілізація прописана тільки для чоловіків, просто її не було вже дуже давно. У нас, до речі, служать досить багато жінок (відносно високий відсоток). Ну а щодо мобілізації, то в більшості країн така дискримінація, думаю, і в США також мобілізація прописана тільки для чоловіків, просто її не було вже дуже давно. Faceless

Модератор Повідомлень: 33721 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7821 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 15:20 Faceless написав: .......

Регулярні частини армії рф були на донбасі з 2014

Війна може мати різний вигляд і форму, і як би її не називали - це була війна рф проти України, з 2014. З обмеженим контингентом, але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф .......Регулярні частини армії рф були на донбасі з 2014Війна може мати різний вигляд і форму, і як би її не називали - це була війна рф проти України, з 2014. З обмеженим контингентом, але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф

Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?

Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021?



"З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас.



І питання.

Ви зараз виступаєте як простий форумчанін, чи все ж таки модератор?

За суперечку з Вами не забанять за "обговорення модерації" чи "образу модератора"? Війська РФ були2014 чи короткий проміжок часу2014?Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021?"З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас.І питання.Ви зараз виступаєте як простий форумчанін, чи все ж таки модератор?За суперечку з Вами не забанять за "обговорення модерації" чи "образу модератора"? ЛАД 2 Повідомлень: 25645 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 15:46 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?

Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021? Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021?

Певен, що практично постійно з 2014, про то є достатньо інформації і з перехоплень і від полонених і від розвідки. Я не ГУР, я не відслідковую які то конкретно були частини і в які проміжки часу. ЛАД написав: "З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас. "З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас.

Надто недолуга спроба брехні й перекручування з вашої сторони.

От оригінальна цитата:

Faceless написав: але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф

І тоді вся ваша спроба перекрутити одразу на поверхні. Ні, це ніяк не можна сказати про нас. І взагалі недореспубліки НІКОЛИ не були суб'єктами, щоб їх взагалі розглядали якоюсь стороною. Все керівництво було з рф, постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф, координація з рф, а не просто передача від неї техніки, боєприпасів і фінансування. Певен, що практично постійно з 2014, про то є достатньо інформації і з перехоплень і від полонених і від розвідки. Я не ГУР, я не відслідковую які то конкретно були частини і в які проміжки часу.Надто недолуга спроба брехні й перекручування з вашої сторони.От оригінальна цитата:І тоді вся ваша спроба перекрутити одразу на поверхні. Ні, це ніяк не можна сказати про нас. І взагалі недореспубліки НІКОЛИ не були суб'єктами, щоб їх взагалі розглядали якоюсь стороною. Все керівництво було з рф, постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф, координація з рф, а не просто передача від неї техніки, боєприпасів і фінансування. Faceless

Модератор Повідомлень: 33721 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7821 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 16:59 Faceless написав: ЛАД написав: Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?

Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021? Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021?

Певен, що практично постійно з 2014, про то є достатньо інформації і з перехоплень і від полонених і від розвідки. Я не ГУР, я не відслідковую які то конкретно були частини і в які проміжки часу. ЛАД написав: "З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас. "З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас.

Надто недолуга спроба брехні й перекручування з вашої сторони.

От оригінальна цитата:

Faceless написав: але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф

І тоді вся ваша спроба перекрутити одразу на поверхні. Ні, це ніяк не можна сказати про нас. І взагалі недореспубліки НІКОЛИ не були суб'єктами, щоб їх взагалі розглядали якоюсь стороною. Все керівництво було з рф, постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф, координація з рф, а не просто передача від неї техніки, боєприпасів і фінансування. Певен, що практично постійно з 2014, про то є достатньо інформації і з перехоплень і від полонених і від розвідки. Я не ГУР, я не відслідковую які то конкретно були частини і в які проміжки часу.Надто недолуга спроба брехні й перекручування з вашої сторони.От оригінальна цитата:І тоді вся ваша спроба перекрутити одразу на поверхні. Ні, це ніяк не можна сказати про нас. І взагалі недореспубліки НІКОЛИ не були суб'єктами, щоб їх взагалі розглядали якоюсь стороною. Все керівництво було з рф, постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф, координація з рф, а не просто передача від неї техніки, боєприпасів і фінансування.

Неудачная попытка.

Почему нельзя сказать про нас? В чём отличие?

Только в том, что на территории Украины нет регулярных частей НАТО. Есть только добровольцы и инструкторы.

Вы не ГУР, но если это было, то несложно найти сообщения в интернете. Тем более, если была "постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф".

Возможно, я пропустил, но не слышал об этом и при всех многочисленных спорах на форуме в то время, ни у кого не встречал ссылок на это.



И, думаю, что Вы, в любом случае, согласитесь, что нельзя сравнивать события 2015-2021 с сегодняшней реальной войной. Разница очевидна и название "СВО" сегодня никого не обманывает. Неудачная попытка.Почему нельзя сказать про нас? В чём отличие?Только в том, что на территории Украины нет регулярных частей НАТО. Естьдобровольцы и инструкторы.Вы не ГУР, но если это было, то несложно найти сообщения в интернете. Тем более, если была "постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф".Возможно, я пропустил, но не слышал об этом и при всех многочисленных спорах на форуме в то время, ни у кого не встречал ссылок на это.И, думаю, что Вы, в любом случае, согласитесь, что нельзя сравнивать события 2015-2021 с сегодняшнейвойной. Разница очевидна и название "СВО" сегодня никого не обманывает. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 вер, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25645 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5109 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 17:07 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Почему нельзя сказать про нас? В чём отличие?

Только в том, что на территории Украины нет регулярных частей НАТО. Есть только добровольцы и инструкторы. Почему нельзя сказать про нас? В чём отличие?Только в том, что на территории Украины нет регулярных частей НАТО. Есть только добровольцы и инструкторы.

- нема ні регулярних частин НАТО, ні їх безпосереднього втручання

- ми є самостійним суб'єктом, з власним командуванням, власними збройними силами



Якщо ж вашу логіку продовжити, то і Німеччина воювала не з срср, а з США, бо лендліз, без якого срср ніяк не зміг би розвернути ситуацію - нема ні регулярних частин НАТО, ні їх безпосереднього втручання- ми є самостійним суб'єктом, з власним командуванням, власними збройними силамиЯкщо ж вашу логіку продовжити, то і Німеччина воювала не з срср, а з США, бо лендліз, без якого срср ніяк не зміг би розвернути ситуацію Faceless

Модератор Повідомлень: 33721 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7821 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1189119011911192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Хомякоид ЛАД і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор