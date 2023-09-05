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#<1 ... 1190119111921193 Додано: Вів 05 вер, 2023 19:10 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються? що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються? Shaman

Повідомлень: 4166 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1144 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 19:12 Re: Еміграція, заробітчанство Чукча2 написав: Не грустите, Айрмакс…



Простой смертный отвоюет по полной программе, защитит активы успешных людей.



Потом приедете, когда сможете, наладите свой обеспеченный быт.



А простой смертный будет за всем этим потом наблюдать и радоваться за успешных, правда уже в инвалидном кресле.



Каждому по заслугам и справедливости.

Вы , главное, держитесь там… Вы на каком направлении служите, юг, восток? Вы на каком направлении служите, юг, восток? beee

Повідомлень: 1013 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 19:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не очень хотел отвечеть на эту агитационную дурь, но не могу пройти мимо такого пройопа.

Для нормального человека есть наивысшая ценность - защита своих детей и семьи. Не очень хотел отвечеть на эту агитационную дурь, но не могу пройти мимо такого пройопа.Для нормального человека есть наивысшая ценность - защита своих детей и семьи.

Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет. А чого буде вартувати життя твоїх дітей якщо прийдуть авторитарні окупанти, вкладуть твоїм дітям бозна що в школі, а потім відправлять на війну з іншим авторитарним режимом.

Війна штука така, що для цивільного населення якийсь значущий ризик постраждати є лише від вільнопадаючих авіабомб / вогню артилерії, що власне було в Маріуполі і ще не інде на початку війни.

Тому виходить, що втрати цивільного населення менші аніж від ДТП, нещасних випадків і т.п.

rjkz написав: Если кто-то готов из-за бетонных коробок не вывоззить своих детей и семью, то это его личный выбор. Своеобразный выбор. Не спасут дети внутри дома летящую в дом ракету. Если кто-то готов из-за бетонных коробок не вывоззить своих детей и семью, то это его личный выбор. Своеобразный выбор. Не спасут дети внутри дома летящую в дом ракету.

В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, або

ракета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.

Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті).

Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.

Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого. Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет. А чого буде вартувати життя твоїх дітей якщо прийдуть авторитарні окупанти, вкладуть твоїм дітям бозна що в школі, а потім відправлять на війну з іншим авторитарним режимом.Війна штука така, що для цивільного населення якийсь значущий ризик постраждати є лише від вільнопадаючих авіабомб / вогню артилерії, що власне було в Маріуполі і ще не інде на початку війни.Тому виходить, що втрати цивільного населення менші аніж від ДТП, нещасних випадків і т.п.В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, аборакета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті).Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого. Denik Повідомлень: 2300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1190119111921193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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