що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються?
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Додано: Вів 05 вер, 2023 19:10
що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються?
Додано: Вів 05 вер, 2023 19:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Вы на каком направлении служите, юг, восток?
Додано: Вів 05 вер, 2023 19:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет. А чого буде вартувати життя твоїх дітей якщо прийдуть авторитарні окупанти, вкладуть твоїм дітям бозна що в школі, а потім відправлять на війну з іншим авторитарним режимом.
Війна штука така, що для цивільного населення якийсь значущий ризик постраждати є лише від вільнопадаючих авіабомб / вогню артилерії, що власне було в Маріуполі і ще не інде на початку війни.
Тому виходить, що втрати цивільного населення менші аніж від ДТП, нещасних випадків і т.п.
В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, або
ракета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.
Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті).
Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.
Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого.
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