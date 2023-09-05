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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1190119111921193
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 19:10

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 19:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Чукча2 написав:Не грустите, Айрмакс…

Простой смертный отвоюет по полной программе, защитит активы успешных людей.

Потом приедете, когда сможете, наладите свой обеспеченный быт.

А простой смертный будет за всем этим потом наблюдать и радоваться за успешных, правда уже в инвалидном кресле.

Каждому по заслугам и справедливости.
Вы , главное, держитесь там…
Вы на каком направлении служите, юг, восток?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 19:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Не очень хотел отвечеть на эту агитационную дурь, но не могу пройти мимо такого пройопа.
Для нормального человека есть наивысшая ценность - защита своих детей и семьи.

Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет. А чого буде вартувати життя твоїх дітей якщо прийдуть авторитарні окупанти, вкладуть твоїм дітям бозна що в школі, а потім відправлять на війну з іншим авторитарним режимом.
Війна штука така, що для цивільного населення якийсь значущий ризик постраждати є лише від вільнопадаючих авіабомб / вогню артилерії, що власне було в Маріуполі і ще не інде на початку війни.
Тому виходить, що втрати цивільного населення менші аніж від ДТП, нещасних випадків і т.п.
  rjkz написав:Если кто-то готов из-за бетонных коробок не вывоззить своих детей и семью, то это его личный выбор. Своеобразный выбор. Не спасут дети внутри дома летящую в дом ракету.

В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, або
ракета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.
Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті).
Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.
Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого.
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