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#<1 ... 1191119211931194> Додано: Вів 05 вер, 2023 19:10 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються? що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються? Shaman

Повідомлень: 4169 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 19:12 Re: Еміграція, заробітчанство Чукча2 написав: Не грустите, Айрмакс…



Простой смертный отвоюет по полной программе, защитит активы успешных людей.



Потом приедете, когда сможете, наладите свой обеспеченный быт.



А простой смертный будет за всем этим потом наблюдать и радоваться за успешных, правда уже в инвалидном кресле.



Каждому по заслугам и справедливости.

Вы , главное, держитесь там… Вы на каком направлении служите, юг, восток? Вы на каком направлении служите, юг, восток? beee

Повідомлень: 1015 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 19:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не очень хотел отвечеть на эту агитационную дурь, но не могу пройти мимо такого пройопа.

Для нормального человека есть наивысшая ценность - защита своих детей и семьи. Не очень хотел отвечеть на эту агитационную дурь, но не могу пройти мимо такого пройопа.Для нормального человека есть наивысшая ценность - защита своих детей и семьи.

Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет. А чого буде вартувати життя твоїх дітей якщо прийдуть авторитарні окупанти, вкладуть твоїм дітям бозна що в школі, а потім відправлять на війну з іншим авторитарним режимом.

Війна штука така, що для цивільного населення якийсь значущий ризик постраждати є лише від вільнопадаючих авіабомб / вогню артилерії, що власне було в Маріуполі і ще не інде на початку війни.

Тому виходить, що втрати цивільного населення менші аніж від ДТП, нещасних випадків і т.п.

rjkz написав: Если кто-то готов из-за бетонных коробок не вывоззить своих детей и семью, то это его личный выбор. Своеобразный выбор. Не спасут дети внутри дома летящую в дом ракету. Если кто-то готов из-за бетонных коробок не вывоззить своих детей и семью, то это его личный выбор. Своеобразный выбор. Не спасут дети внутри дома летящую в дом ракету.

В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, або

ракета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.

Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті).

Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.

Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого. Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет. А чого буде вартувати життя твоїх дітей якщо прийдуть авторитарні окупанти, вкладуть твоїм дітям бозна що в школі, а потім відправлять на війну з іншим авторитарним режимом.Війна штука така, що для цивільного населення якийсь значущий ризик постраждати є лише від вільнопадаючих авіабомб / вогню артилерії, що власне було в Маріуполі і ще не інде на початку війни.Тому виходить, що втрати цивільного населення менші аніж від ДТП, нещасних випадків і т.п.В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, аборакета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті).Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого. Denik Повідомлень: 2300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:29 Denik написав: Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого. Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого.



Скільки балістичних і крилатих ракет було випущено по Ізраілю за останні 20 років, не нагадаєте? Скільки балістичних і крилатих ракет було випущено по Ізраілю за останні 20 років, не нагадаєте? adeges Повідомлень: 4364 З нами з: 14.03.06 Подякував: 399 раз. Подякували: 1009 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:34 ЄЦБ надрукува туйову хучу антиковідного бабла, але країні ук vitaliiangel написав: Потік українських біженців загострив дефіцит житла у багатьох європейських містах. Попит на орендне житло в останні місяці різко зріс, а пропозиція залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості. Про це пише Bloomberg.



Україну залишили понад 5 млн громадян, багато хто з них влаштувався в столицях ЄС. Наприклад, в Естонії оренда житла за 2022 рік зросла в середньому на 22%. Середня вартість оренди в Амстердамі зросла на чверть, у Дубліні – на 20%. У Парижі та Берліні темпи зростання перевищили 10%.

Потік українських біженців загострив дефіцит житла у багатьох європейських містах. Попит на орендне житло в останні місяці різко зріс, а пропозиція залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості. Про це пише Bloomberg.Україну залишили понад 5 млн громадян, багато хто з них влаштувався в столицях ЄС. Наприклад, в Естонії оренда житла за 2022 рік зросла в середньому на 22%. Середня вартість оренди в Амстердамі зросла на чверть, у Дубліні – на 20%. У Парижі та Берліні темпи зростання перевищили 10%.

ЄЦБ надрукува туйову хучу антиковідного бабла, але країні українці ЄЦБ надрукува туйову хучу антиковідного бабла, але країні українці flyman

Повідомлень: 32240 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:35 ЛАД написав: katso написав: ЛАД написав: Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.

Будь они даже самыми крутыми управленцами, сделать с уехавшими они ничего не смогли бы. Если по закону. Не по закону, тем более.



Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаются заставить работать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке. Будь они крутыми управленцами, сделать с уехавшими они даже ничего бы и не пытались. И даже не держали бы. Все кто когда то хоть немного работал с людьми понимают что такое немотивированный сотрудник которого пытаютсяработать. Очевидно же что с момента не прихода по первой вброшенной в почтовый ящик повестке человек для армии потерян от слова вообще, смысл не выпускать за границу есть только лично для погранцов и военкомов - стране все равно будет ли он пить кофе в булочной Вены или пиво на чердаке в Жмеринке.

В общем-то, Вы правы.

Но где взять столько сознательных?

Если не хватает сотрудников, то на не очень ответственные работы лучше поставить хоть кого-то, чем будет пустое место. В общем-то, Вы правы.Но где взять столько сознательных?Если не хватает сотрудников, то на не очень ответственные работы лучше поставить хоть кого-то, чем будет пустое место.



Мотивировать. О том как мотивировать людей написаны толстенные книги - и денежная мотивация там далеко не на первом месте. Соц соревнования за путевку в Сочи когда-то, бонусом Шарм по результам оценки KPI сейчас, значек Герой Соц Труда и портрет в углу "лучший сотрудник месяца" придумали не дураки, хотя при неправильном использовании эти методы конечно вызывают смех. Но вот что ТОЧНО - что лучше не иметь никакого работника чем насильно пригнанного. Лично слышал еще до войны на одном гос предприятии фразу "за такую зарплату мы должны не только плохо работать но даже еще немножко вредить". И да, на этом же предприятии через какое-то время на менеджмент-встречах сильно звучала фраза "нужно набрать еще больше людей", вот что-то ее тоже слышно в последнее время. Мотивировать. О том как мотивировать людей написаны толстенные книги - и денежная мотивация там далеко не на первом месте. Соц соревнования за путевку в Сочи когда-то, бонусом Шарм по результам оценки KPI сейчас, значек Герой Соц Труда и портрет в углу "лучший сотрудник месяца" придумали не дураки, хотя при неправильном использовании эти методы конечно вызывают смех. Но вот что ТОЧНО - что лучше не иметь никакого работника чем насильно пригнанного. Лично слышал еще до войны на одном гос предприятии фразу "за такую зарплату мы должны не только плохо работать но даже еще немножко вредить". И да, на этом же предприятии через какое-то время на менеджмент-встречах сильно звучала фраза "нужно набрать еще больше людей", вот что-то ее тоже слышно в последнее время. katso

Повідомлень: 648 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:38 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну. А после войны будут больше озабочены тем, чтобы по максимуму вернуть людей в страну.

А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються? що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються?

мені, як і багатьом, халяви не потрібно, хочу повноцінно жити\працювати. Але кордони ще довго, навіть після заморозки конфлікту, будуть напівзачинеми, схоже як при СРСР мені, як і багатьом, халяви не потрібно, хочу повноцінно жити\працювати. Але кордони ще довго, навіть після заморозки конфлікту, будуть напівзачинеми, схоже як при СРСР fox767676 Повідомлень: 727 З нами з: 13.06.20 Подякував: 261 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:40 vitaliiangel написав: The Financial Times: Центральный банк Польши, как ожидается, понизит до 6,75% ключевую ставку, несмотря на двузначную инфляцию. Некоторые аналитики утверждают, что тесные отношения между президентом центрального банка Адамом Глапиньским и правящей консервативной партией «Право и справедливость» влияют на монетарную политику ЦБ. И стремление партии победить на выборах в середине октября играет решающую роль в принятии решений. Регулятор хочет дать понять людям, что все под контролем. Хотя ЦБ старается снизить инфляцию до 2,5%, цены за прошедший год выросли на 10,1%

послідовники ердаганоміки послідовники ердаганоміки flyman

Повідомлень: 32240 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:42 ЛАД написав: fler написав: adeges написав:

Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014. Звичайно, для 99% українців війна почалась у 2022 році, а не в 2014.

Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.

Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків. Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.

Війну в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.

В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України. в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців".(окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України.



На самом деле, были.

Не официально со стороны параши, но были. На самом деле, были.Не официально со стороны параши, но были. rjkz

Повідомлень: 15379 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7936 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:48 rjkz написав: airmax78 написав: antey1969 написав: Опять стеб.

Такое впечатление, что, сидя в Австрии, вы просто упиваетесь своим положением по сравнению с теми, кто воюет или вообще остался в Украине.

Вы достаточно разумный и образованный человек, но при этом вещаете нонстоп исключительно лозунгами и призывами... Посмеиваясь в душе как над теми кто это все воспринимает за чистую монету, так и над теми, кто пытается возразить.

Абсолютно беспроигрышная позиция, если единственная цель - самоутвердиться и при этом тупо ложить на всех остальных. Опять стеб.Такое впечатление, что, сидя в Австрии, вы просто упиваетесь своим положением по сравнению с теми, кто воюет или вообще остался в Украине.Вы достаточно разумный и образованный человек, но при этом вещаете нонстоп исключительно лозунгами и призывами... Посмеиваясь в душе как над теми кто это все воспринимает за чистую монету, так и над теми, кто пытается возразить.Абсолютно беспроигрышная позиция, если единственная цель - самоутвердиться и при этом тупо ложить на всех остальных.

З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь. З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь.



Ой, не могу!

Максим, идите в ЗСУ - зарплата и полное содержание гарантировано!

Бигора и меня тоже работодатели не будут держать на работе, если мы вернемся в Украину.

Только для вас работа - это достаточная отмазка, а для других - повод не защищаит ваш концептуальный овноблок.

Ой, не могу!Максим, идите в ЗСУ - зарплата и полное содержание гарантировано!Бигора и меня тоже работодатели не будут держать на работе, если мы вернемся в Украину.Только для вас работа - это достаточная отмазка, а для других - повод не защищаит ваш концептуальный овноблок.

Кому що, а у rjkz продовжується джихад проти газобетону. Кому що, а у rjkz продовжується джихад проти газобетону. airmax78 Повідомлень: 42535 З нами з: 25.10.12 Подякував: 969 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1191119211931194> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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