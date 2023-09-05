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#<1 ... 1192119311941195> Додано: Вів 05 вер, 2023 20:55 Faceless написав: rjkz написав: Пару дней назад общался с американским госслужащим, бывшим полицейским, ныне работает в другом учреждении.

Как раз затронули эту тему.

Он сразу сказал, что в самом определении есть 2 дискриминирующие признака, которые не приемлемы в США - почему только М? В армии США служат как мужчины так и женщины, то есть, дискриминация по гендеру.

Почему 18-60, тем более, что 18 - не мобилизационный возраст. Дискриминация по возратному признаку.

Ну и презумпция невиновности - если человек ничего не нарушил и не совершил преступления, что было доказано против него (а не против категории населения) в суде, то он невиновен и никаких действий против него не будет произведено.

У нас, до речі, служать досить багато жінок (відносно високий відсоток). Ну а щодо мобілізації, то в більшості країн така дискримінація, думаю, і в США також мобілізація прописана тільки для чоловіків, просто її не було вже дуже давно. У нас, до речі, служать досить багато жінок (відносно високий відсоток). Ну а щодо мобілізації, то в більшості країн така дискримінація, думаю, і в США також мобілізація прописана тільки для чоловіків, просто її не було вже дуже давно.



Речь не о тех кто служит, а о параметрах категории, которая попала под ограничение прав.

У меня есть своя точка зрения на этот счет, ее, ввиду этических моментов, я не имею морального права высказывать.

Но с точки зрения западных норм, нет причин ограничивать в правах категории людей по гендерному или возрастному признаку.

Просто это все "немного подЫбильному написано".

В указе надо было вместо "М18-60" написать "лица, находящиеся на воинском учете". Фсе! Стоишь на учете в военкомате? За границу нельзя.

А сколько лет человеку или какого он гендера - это не чиновничье дело. Речь не о тех кто служит, а о параметрах категории, которая попала под ограничение прав.У меня есть своя точка зрения на этот счет, ее, ввиду этических моментов, я не имею морального права высказывать.Но с точки зрения западных норм, нет причин ограничивать в правах категории людей по гендерному или возрастному признаку.Просто это все "немного подЫбильному написано".В указе надо было вместо "М18-60" написать "лица, находящиеся на воинском учете". Фсе! Стоишь на учете в военкомате? За границу нельзя.А сколько лет человеку или какого он гендера - это не чиновничье дело. rjkz

Повідомлень: 15379 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7936 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:56 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz, з вас хрєновий стендапер. Австрія - країна з досить ганебною історією і сучасністю. Але до чого тут вона - я на неї не надрочую і не обирав її. В кожної нормальної людини зараз є обов'язок: не поливати брудом Україну під час війни і не закликати українців Україну залишати. А ні на форумі, а ні в фейсбуці чи де інде. Що тут блд не зрозуміло?! rjkz, з вас хрєновий стендапер. Австрія - країна з досить ганебною історією і сучасністю. Але до чого тут вона - я на неї не надрочую і не обирав її. В кожної нормальної людини зараз є обов'язок: не поливати брудом Україну під час війни і не закликати українців Україну залишати. А ні на форумі, а ні в фейсбуці чи де інде. Що тут блд не зрозуміло?!

Как говорил незабвенный захар :

"Пруфы в студию"

Где я что-то плохое и не соответствующее действительности говорил про Украину?

Где я кого-то к чему-то призывал?

Ни на форуме, а в ФБ меня вообще нет, равно как и в остальных соцсетях.

Так что это все ваши комплексы.

Австрия не нравится?

Так вперед!

Думаю, в Украину вас впустят. Обратно фиг выпустят, конечно. Но вы-же пластичный. Просочитесь.

Самый лучший вариант достичь результата - собственный пример.

Покажите пример мужества и героизма.

Вы-же именно к этому призываете остальных?

Иначе получается как в том анекдоте:

-Вперед, Орлы! А я за вами. А если шухер - вы за мной. Как говорил незабвенный захар :"Пруфы в студию"Где я что-то плохое и не соответствующее действительности говорил про Украину?Где я кого-то к чему-то призывал?Ни на форуме, а в ФБ меня вообще нет, равно как и в остальных соцсетях.Так что это все ваши комплексы.Австрия не нравится?Так вперед!Думаю, в Украину вас впустят. Обратно фиг выпустят, конечно. Но вы-же пластичный. Просочитесь.Самый лучший вариант достичь результата - собственный пример.Покажите пример мужества и героизма.Вы-же именно к этому призываете остальных?Иначе получается как в том анекдоте:-Вперед, Орлы! А я за вами. А если шухер - вы за мной.

rjkz, ну що ви так... ви так багато розповідаєте поганого про Україну, що на гарне часу не залишається. й так багато гарного про США, що не залишається часу про погане.



ви трохи незбалансовану картинку малюєте й здається постійно натякаєте, що треба шукати можливості й перебиратися в США. rjkz, ну що ви так... ви так багато розповідаєте поганого про Україну, що на гарне часу не залишається. й так багато гарного про США, що не залишається часу про погане.ви трохи незбалансовану картинку малюєтей здається постійно натякаєте, що треба шукати можливості й перебиратися в США. Shaman

Повідомлень: 4169 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 21:04 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?

Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021? Війська РФ були з 2014 чи короткий проміжок часу в 2014?Можете вказати, коли і які регулярні російські частини були на території Донбассу з 2015 по 2021?

Певен, що практично постійно з 2014, про то є достатньо інформації і з перехоплень і від полонених і від розвідки. Я не ГУР, я не відслідковую які то конкретно були частини і в які проміжки часу. ЛАД написав: "З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас. "З технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф". Ви теж підтримуєте твердження Путіна, що він воює з НАТО, а не з Україною? Бо замініть "рф" на "НАТО" і все це можна сказати про нас.

Надто недолуга спроба брехні й перекручування з вашої сторони.

От оригінальна цитата:

Faceless написав: але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф але з військами рф, технікою рф, зброєю рф, забезпеченням і фінансуванням з рф

І тоді вся ваша спроба перекрутити одразу на поверхні. Ні, це ніяк не можна сказати про нас. І взагалі недореспубліки НІКОЛИ не були суб'єктами, щоб їх взагалі розглядали якоюсь стороною. Все керівництво було з рф, постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф, координація з рф, а не просто передача від неї техніки, боєприпасів і фінансування. Певен, що практично постійно з 2014, про то є достатньо інформації і з перехоплень і від полонених і від розвідки. Я не ГУР, я не відслідковую які то конкретно були частини і в які проміжки часу.Надто недолуга спроба брехні й перекручування з вашої сторони.От оригінальна цитата:І тоді вся ваша спроба перекрутити одразу на поверхні. Ні, це ніяк не можна сказати про нас. І взагалі недореспубліки НІКОЛИ не були суб'єктами, щоб їх взагалі розглядали якоюсь стороною. Все керівництво було з рф, постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф, координація з рф, а не просто передача від неї техніки, боєприпасів і фінансування.

Неудачная попытка.

Почему нельзя сказать про нас? В чём отличие?

Только в том, что на территории Украины нет регулярных частей НАТО. Есть только добровольцы и инструкторы.

Вы не ГУР, но если это было, то несложно найти сообщения в интернете. Тем более, если была "постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф".

Возможно, я пропустил, но не слышал об этом и при всех многочисленных спорах на форуме в то время, ни у кого не встречал ссылок на это.



И, думаю, что Вы, в любом случае, согласитесь, что нельзя сравнивать события 2015-2021 с сегодняшней реальной войной. Разница очевидна и название "СВО" сегодня никого не обманывает. Неудачная попытка.Почему нельзя сказать про нас? В чём отличие?Только в том, что на территории Украины нет регулярных частей НАТО. Естьдобровольцы и инструкторы.Вы не ГУР, но если это было, то несложно найти сообщения в интернете. Тем более, если была "постійна (чи майже постійна) військова присутніть рф".Возможно, я пропустил, но не слышал об этом и при всех многочисленных спорах на форуме в то время, ни у кого не встречал ссылок на это.И, думаю, что Вы, в любом случае, согласитесь, что нельзя сравнивать события 2015-2021 с сегодняшнейвойной. Разница очевидна и название "СВО" сегодня никого не обманывает.



Поройтесь в Ютубе.

С лета 2014 года есть видеосвидетельства участия регулярных войск в войне на Донбассе.

Захват псковских десантников в плен.

В 2015 году именно регулярные части штурмовали Дебальцево.

В 2014 Илловайск.

Был скандал с тем, что расийский суд (Воронеж, кажется) вынес приговор за некачественное снабжение войск в Донбассе продуктами питания.

БОльшую часть времени, российские войска стояли во второй линии. На передке были чаше сепары. Но тем не менее и в боевых действиях они участвовали.

Вообще, эту ситуацию надо рассматривать со стороны международного права.

А оно говорит о том, что Крым - это Украина. И на территории Украины находились войска рп. Поэтому, война - с момента начала агрессивных действий по захвату территории Украины. То есть, с момента начала захвата Крыма. Поройтесь в Ютубе.С лета 2014 года есть видеосвидетельства участия регулярных войск в войне на Донбассе.Захват псковских десантников в плен.В 2015 году именно регулярные части штурмовали Дебальцево.В 2014 Илловайск.Был скандал с тем, что расийский суд (Воронеж, кажется) вынес приговор за некачественное снабжение войск в Донбассе продуктами питания.БОльшую часть времени, российские войска стояли во второй линии. На передке были чаше сепары. Но тем не менее и в боевых действиях они участвовали.Вообще, эту ситуацию надо рассматривать со стороны международного права.А оно говорит о том, что Крым - это Украина. И на территории Украины находились войска рп. Поэтому, война - с момента начала агрессивных действий по захвату территории Украины. То есть, с момента начала захвата Крыма. rjkz

Повідомлень: 15379 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7936 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 21:07 fox767676 написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився... А Ви оптиміст бачу. Як на мене після перемоги потрібно буде боротись за те, щоб хоч хтось залишився...

що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються? що ви фантазуєте? хто куди поїде? головне - а хто буде приймати? ця халява для українців після закінчення війни буде закрита. чи ви не бачите, що чимало людей ВЖЕ повертаються?

мені, як і багатьом, халяви не потрібно, хочу повноцінно жити\працювати. Але кордони ще довго, навіть після заморозки конфлікту, будуть напівзачинеми, схоже як при СРСР мені, як і багатьом, халяви не потрібно, хочу повноцінно жити\працювати. Але кордони ще довго, навіть після заморозки конфлікту, будуть напівзачинеми, схоже як при СРСР

в даному випадку халявою також є те, що дозволяють в'їзжати та залишатися/працювати. а так 90 днів - й до побачення без права працювати.



я прогнозую, що доволі скоро кордони відкриють. стримуючим фактором будуть якраз зачинені кордони на в'їзд. в даному випадку халявою також є те, що дозволяють в'їзжати та залишатися/працювати. а так 90 днів - й до побачення без права працювати.я прогнозую, що доволі скоро кордони відкриють. стримуючим фактором будуть якраз зачинені кордони на в'їзд. Shaman

Повідомлень: 4169 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 21:13 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь. З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь.



Ой, не могу!

Максим, идите в ЗСУ - зарплата и полное содержание гарантировано!

Бигора и меня тоже работодатели не будут держать на работе, если мы вернемся в Украину.

Только для вас работа - это достаточная отмазка, а для других - повод не защищаит ваш концептуальный овноблок.

Ой, не могу!Максим, идите в ЗСУ - зарплата и полное содержание гарантировано!Бигора и меня тоже работодатели не будут держать на работе, если мы вернемся в Украину.Только для вас работа - это достаточная отмазка, а для других - повод не защищаит ваш концептуальный овноблок.

Кому що, а у rjkz продовжується джихад проти газобетону. Кому що, а у rjkz продовжується джихад проти газобетону.



Максим, не переводите тему!

Ноги в руки и в Украину.

Военком ждет вас, денежное, вещевое и продуктовое довольствие - гарантированы.

Ну, а мы с Бигором прикроем вас на трудовом фронте. Максим, не переводите тему!Ноги в руки и в Украину.Военком ждет вас, денежное, вещевое и продуктовое довольствие - гарантированы.Ну, а мы с Бигором прикроем вас на трудовом фронте. rjkz

Повідомлень: 15379 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7936 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 21:25 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: Ой, не могу!

Максим, идите в ЗСУ - зарплата и полное содержание гарантировано!

Бигора и меня тоже работодатели не будут держать на работе, если мы вернемся в Украину.

Только для вас работа - это достаточная отмазка, а для других - повод не защищаит ваш концептуальный овноблок.

Ой, не могу!Максим, идите в ЗСУ - зарплата и полное содержание гарантировано!Бигора и меня тоже работодатели не будут держать на работе, если мы вернемся в Украину.Только для вас работа - это достаточная отмазка, а для других - повод не защищаит ваш концептуальный овноблок.

Кому що, а у rjkz продовжується джихад проти газобетону. Кому що, а у rjkz продовжується джихад проти газобетону.



Максим, не переводите тему!

Ноги в руки и в Украину.

Военком ждет вас, денежное, вещевое и продуктовое довольствие - гарантированы.

Ну, а мы с Бигором прикроем вас на трудовом фронте. Максим, не переводите тему!Ноги в руки и в Украину.Военком ждет вас, денежное, вещевое и продуктовое довольствие - гарантированы.Ну, а мы с

бла бла бла.

ви тепер резидент країни, де податки з усіх доходів мають сплачуватися в США. тому нікого ви не прикриєте.



хіба що продайте майно та все задонатите. але цього ж не станеться?



я так розумію на мовному фронті теж перемог не буде? бла бла бла.ви тепер резидент країни, де податки з усіх доходів мають сплачуватися в США. тому нікого ви не прикриєте.хіба що продайте майно та все задонатите. але цього ж не станеться?я так розумію на мовному фронті теж перемог не буде? Shaman

Повідомлень: 4169 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 21:49 airmax78 написав: З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь. З чого ви це взяли? Я чесно намагаюсь повернутись, але я не можу собі дозволити уан уєй тікет - мені по роботі потрібно мати можливість вільного перетину кордону. Через бігорів та йому подібних процес наразі настільки ускладнений, що роботодавець виявився неспроможним вирішити це питання. Тому так, став пздболом. Проте, все ж таки сподіваюсь що питання буде вирішене і я повернусь.



Питання трохи за межами поточної дискусії - то ви зараз податковий резидент Австрії та відповідно всі податки сплачуєте не в Україні? Питання трохи за межами поточної дискусії - то ви зараз податковий резидент Австрії та відповідно всі податки сплачуєте не в Україні? fasser Повідомлень: 310 З нами з: 13.03.10 Подякував: 628 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 22:07 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Женщины, кто хотел, уже уехали. Женщины, кто хотел, уже уехали.

Виїжджають і далі. В мене на роботі регулярно зменшується за рахунок жінок чисельність працівників, а їхні функціональні обов'язки розподіляються на громадських засадах іншим менш мобільним працівникам.



ВІВТОРОК, 5 ВЕРЕСНЯ 2023, 17:52

За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тисяч осіб. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/5/703961/ Ситуація з біженцями не поліпшується, з України виїхало ще до пів мільйона осібВІВТОРОК, 5 ВЕРЕСНЯ 2023, 17:52За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тисяч осіб. Виїжджають і далі. В мене на роботі регулярно зменшується за рахунок жінок чисельність працівників, а їхні функціональні обов'язки розподіляються на громадських засадах іншим менш мобільним працівникам. Ой+

Повідомлень: 6111 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 945 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 22:10 airmax78 написав: drevlyanin написав:

Ви справді не розумієте чи дурня клеїте, за старою звичкою, ваш особистий приклад і є тут найбільшим підбуренням до зрадойопства! Чим більше волум'яних речей лунає з Відня, тим частіше читачі, що поки сумніваються, задають собі питання-а чому я досі тут? А впевнених у своєму виборі це тільки дратує зайвий раз . Краще вже пишіть про приховані плінтуси чи крипту. Ви справді не розумієте чи дурня клеїте, за старою звичкою,особистий приклад і є тут найбільшим підбуренням до зрадойопства! Чим більше волум'яних речей лунає з Відня, тим частіше читачі, що поки сумніваються, задають собі питання-а чому я досі тут? А впевнених у своєму виборі це тільки дратує зайвий раз. Краще вже пишіть про приховані плінтуси чи крипту.

Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух? Ви справді вважаєте, що краще тут роздавати поради де за кордоном "смачніше годують" та де кращі ніштяки роздають? І що в Україні цього ніколи не буде, а буде все ще гірше чим, навіть, зараз? Це більше підіймає дух?



Так, ця інформація корисна мільйонам жінок та дітей, котрі не від бажання пригод опинилися далеко від дому. І я таки прихильник думки, що правду говорити потрібно майже завжди-це і є ознака дорослої і відповідальної людини.

На рахунок того, що можливо стане ще гірше ніж зараз, існує і така вірогідність і категорично заперечувати це, означає обманювати і себе і оточуючих. Але звідки, чорт забирай, ви витягли думку, буцімто в Україні ніколи не буде краще???

Точно не піднімають бойовий дух заклики на кшталт такого: (вже викладав та бачу не зайшло з першого разу)

Так, ця інформація корисна мільйонам жінок та дітей, котрі не від бажання пригод опинилися далеко від дому. І я таки прихильник думки, що правду говорити потрібно майже завжди-це і є ознака дорослої і відповідальної людини.На рахунок того, що можливо стане ще гірше ніж зараз, існує і така вірогідність і категорично заперечувати це, означає обманювати і себе і оточуючих. Але звідки, чорт забирай, ви витягли думку, буцімто в Україні ніколи не буде краще???Точно не піднімають бойовий дух заклики на кшталт такого: (вже викладав та бачу не зайшло з першого разу) drevlyanin Повідомлень: 1331 З нами з: 01.04.20 Подякував: 473 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 22:24 Re: Еміграція, заробітчанство drevlyanin написав: На рахунок того, що можливо стане ще гірше ніж зараз, існує і така вірогідність і категорично заперечувати це, означає обманювати і себе і оточуючих. Але звідки, чорт забирай, ви витягли думку, буцімто в Україні ніколи не буде краще??? На рахунок того, що можливо стане ще гірше ніж зараз, існує і така вірогідність і категорично заперечувати це, означає обманювати і себе і оточуючих. Але звідки, чорт забирай, ви витягли думку, буцімто в Україні ніколи не буде краще???

Про никогда вроде никто и не писал, но согласитесь во время войны и несколько лет после точно лучше не будет. Для 50 летних людей +/- 5 лет мб и не критичны, а тем у кого дети уже проблема - образование сейчас можно сказать на паузе (онлайн то такое, КПД в лучшем случае 50%) и хз когда наладится. Как по мне уже нехилый аргумент как минимум семью отправить подальше. Выезжать ли при этом самому или нет это уже личный выбор каждого. Если жить годами без семьи ок, то можно и остаться, наверное. Про никогда вроде никто и не писал, но согласитесь во время войны и несколько лет после точно лучше не будет. Для 50 летних людей +/- 5 лет мб и не критичны, а тем у кого дети уже проблема - образование сейчас можно сказать на паузе (онлайн то такое, КПД в лучшем случае 50%) и хз когда наладится. Как по мне уже нехилый аргумент как минимум семью отправить подальше. Выезжать ли при этом самому или нет это уже личный выбор каждого. Если жить годами без семьи ок, то можно и остаться, наверное. slonomag Повідомлень: 352 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1192119311941195> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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