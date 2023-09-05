RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1192119311941195
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:13

  Shaman написав:в даному випадку халявою також є те, що дозволяють в'їзжати та залишатися/працювати. а так 90 днів - й до побачення без права працювати.


А что рабочие визы отменили уже? Оформляете визу - и вам разрешают въезжать и оставаться.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 649
З нами з: 16.05.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1192119311941195
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2239)
05.09.2023 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.