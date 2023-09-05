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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 вер, 2023 23:13
Shaman написав:
в даному випадку халявою також є те, що дозволяють в'їзжати та залишатися/працювати. а так 90 днів - й до побачення без права працювати.
А что рабочие визы отменили уже? Оформляете визу - и вам разрешают въезжать и оставаться.
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katso
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