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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1192119311941195
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:13

  Shaman написав:в даному випадку халявою також є те, що дозволяють в'їзжати та залишатися/працювати. а так 90 днів - й до побачення без права працювати.


А что рабочие визы отменили уже? Оформляете визу - и вам разрешают въезжать и оставаться.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:29

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:.......
Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.
Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.

Війну в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.
В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України.


На самом деле, были.
Не официально со стороны параши, но были.

Где и когда?
И что значит: "Не официально со стороны параши"?
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 00:58

  ЛАД написав:
  rjkz написав:На самом деле, были.
Не официально со стороны параши, но были.

Где и когда?
И что значит: "Не официально со стороны параши"?


Не официально - это значит, что она это не признавала.
Ихтамнеты.
Не слыхали?
Насчет того - где и когда - ответил выше в следующем, после того на который Вы ответили, посте.
rjkz
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