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fler написав:....... Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра. Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.
Війну в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну. В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України.
На самом деле, были. Не официально со стороны параши, но были.
Где и когда? И что значит: "Не официально со стороны параши"?
rjkz написав:.......... Поройтесь в Ютубе. С лета 2014 года есть видеосвидетельства участия регулярных войск в войне на Донбассе. Захват псковских десантников в плен. В 2015 году именно регулярные части штурмовали Дебальцево. В 2014 Илловайск. Был скандал с тем, что расийский суд (Воронеж, кажется) вынес приговор за некачественное снабжение войск в Донбассе продуктами питания. БОльшую часть времени, российские войска стояли во второй линии. На передке были чаше сепары. Но тем не менее и в боевых действиях они участвовали. Вообще, эту ситуацию надо рассматривать со стороны международного права. А оно говорит о том, что Крым - это Украина. И на территории Украины находились войска рп. Поэтому, война - с момента начала агрессивных действий по захвату территории Украины. То есть, с момента начала захвата Крыма.
Я чётко оговаривал, что в Крыму российские войска были. Но войны там не было. Крым сдали без боя. В жизни и истории бывает и так - захват территорий есть, а войны нет. О Донбассе. Я недаром написал с 2015. Помню и об Иловайске, и о Дебальцево, и о псковских десантниках. Там были вопросы, но тем не менее. Поэтому я не говорил о 2014 и январе-феврале 2015. После этого подтверждённых сообщений о присутствии российских войск не было.
И, повторю, в любом случае, согласитесь, что нельзя сравнивать события 2015-2021 с сегодняшней реальной войной. Разница очевидна и название "СВО" сегодня никого не обманывает.
P.s. Кстати, о псковских десантниках:
В среду вечером стало известно, что десантники из 98-й дивизии, видеозапись допроса которых обнародовало СБУ, получили статус задержанных, а не военнопленных.
Как рассказали Украинской службе Би-би-си эксперты, это позволит украинской и российской стороне сравнительно быстро провести переговоры об их дальнейшей судьбе. .......... Владимир Гулима, руководитель Центра исследований проблем регионального и международного сотрудничества, пояснил, что их участь облегчает тот факт, что они не сопротивлялись при задержании, хотя были вооружены.
"Для россиян это означает, что они не совершали боевых действий на украинской территории, а лишь нарушили государственную границу, поэтому к ним будут применены соответствующие правовые нормы. Поскольку у них было оружие, то, очевидно, к ним будет применена статья о незаконном перемещении оружия через границу", - считает военный эксперт.
Оскільки такі великі будинки-палаци дуже дорого опалювати взимку, власники живуть лише в одній-двох кімнатах, а решту тримають зачиненими. Нерідко трапляється, що сім'я залишається жити у старому будинку на подвір'ї, а в новому шикарному маєтку приймають лише гостей.
Denik написав:............. Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет.
За чем из перечисленного сидите Вы?
В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, або ракета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.
Как-то Вы ломаете всю нашу пропаганду.
Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті). Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.
Может, и меньше. Но гражданские гибнут не только и не столько от ракет. Больше от снарядов и мин. Правда, не на западе.
Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого.
Может не будем сравнивать божий дар с яичницей? Ракеты "Кассам" с "Кинжалами"?