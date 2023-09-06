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#<1 ... 1192119311941195 Додано: Вів 05 вер, 2023 23:13 Shaman написав: в даному випадку халявою також є те, що дозволяють в'їзжати та залишатися/працювати. а так 90 днів - й до побачення без права працювати.

в даному випадку халявою також є те, що дозволяють в'їзжати та залишатися/працювати. а так 90 днів - й до побачення без права працювати.



А что рабочие визы отменили уже? Оформляете визу - и вам разрешают въезжать и оставаться. А что рабочие визы отменили уже? Оформляете визу - и вам разрешают въезжать и оставаться. katso

Повідомлень: 649 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 23:29 rjkz написав: ЛАД написав: fler написав: .......

Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.

Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків. .......Соромлюсь запитати, частина Донбасу + Крим це у вас 1%, які відчули війну у 2014? Тільки не треба розповідати, що всі як один чекали пуйла і щасливі від рузького міра.Туди ж (до вашого 1%) військові, яких відправили воювати з інших регіонів + туди ж сім'ї цих військових, які відчули нестачу рідних чоловіків.

Війну в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.

В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців". Регулярних частин російської армії на території України не було (окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України. в Криму точно не відчули. Відчули зміну влади та країни, в якій живуть, але не війну.В Донбасі була АТО-ООС, під час якої РФ надавала допомогу ЛДНР у вигляді зброї та "добровольців".(окрім Криму, де не було бойових дій). Якщо Ви назвете це війною з РФ, то Ви підтримуєте твердження Путіна, що зараз він воює не з Україною, а з НАТО - нам надають зброю, значну фінансову підтримку і є добровольці, які воюють на боці України.



На самом деле, были.

Не официально со стороны параши, но были. На самом деле, были.Не официально со стороны параши, но были.

Где и когда?

И что значит: "Не официально со стороны параши"? Где и когда?И что значит: "Не официально со стороны параши"? ЛАД 2 Повідомлень: 25655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5110 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 00:58 ЛАД написав: rjkz написав: На самом деле, были.

Не официально со стороны параши, но были. На самом деле, были.Не официально со стороны параши, но были.

Где и когда?

И что значит: "Не официально со стороны параши"? Где и когда?И что значит: "Не официально со стороны параши"?



Не официально - это значит, что она это не признавала.

Ихтамнеты.

Не слыхали?

Насчет того - где и когда - ответил выше в следующем, после того на который Вы ответили, посте. Не официально - это значит, что она это не признавала.Ихтамнеты.Не слыхали?Насчет того - где и когда - ответил выше в следующем, после того на который Вы ответили, посте. rjkz

Повідомлень: 15380 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7936 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 01:01 rjkz написав: ..........

Поройтесь в Ютубе.

С лета 2014 года есть видеосвидетельства участия регулярных войск в войне на Донбассе.

Захват псковских десантников в плен.

В 2015 году именно регулярные части штурмовали Дебальцево.

В 2014 Илловайск.

Был скандал с тем, что расийский суд (Воронеж, кажется) вынес приговор за некачественное снабжение войск в Донбассе продуктами питания.

БОльшую часть времени, российские войска стояли во второй линии. На передке были чаше сепары. Но тем не менее и в боевых действиях они участвовали.

Вообще, эту ситуацию надо рассматривать со стороны международного права.

А оно говорит о том, что Крым - это Украина. И на территории Украины находились войска рп. Поэтому, война - с момента начала агрессивных действий по захвату территории Украины. То есть, с момента начала захвата Крыма. ..........Поройтесь в Ютубе.С лета 2014 года есть видеосвидетельства участия регулярных войск в войне на Донбассе.Захват псковских десантников в плен.В 2015 году именно регулярные части штурмовали Дебальцево.В 2014 Илловайск.Был скандал с тем, что расийский суд (Воронеж, кажется) вынес приговор за некачественное снабжение войск в Донбассе продуктами питания.БОльшую часть времени, российские войска стояли во второй линии. На передке были чаше сепары. Но тем не менее и в боевых действиях они участвовали.Вообще, эту ситуацию надо рассматривать со стороны международного права.А оно говорит о том, что Крым - это Украина. И на территории Украины находились войска рп. Поэтому, война - с момента начала агрессивных действий по захвату территории Украины. То есть, с момента начала захвата Крыма.

Я чётко оговаривал, что в Крыму российские войска были. Но войны там не было. Крым сдали без боя. В жизни и истории бывает и так - захват территорий есть, а войны нет.

О Донбассе.

Я недаром написал с 2015 . Помню и об Иловайске, и о Дебальцево, и о псковских десантниках. Там были вопросы, но тем не менее. Поэтому я не говорил о 2014 и январе-феврале 2015. После этого подтверждённых сообщений о присутствии российских войск не было.



И, повторю, в любом случае, согласитесь, что нельзя сравнивать события 2015-2021 с сегодняшней реальной войной. Разница очевидна и название "СВО" сегодня никого не обманывает.



P.s. Кстати, о псковских десантниках:

В среду вечером стало известно, что десантники из 98-й дивизии, видеозапись допроса которых обнародовало СБУ, получили статус задержанных, а не военнопленных.



Как рассказали Украинской службе Би-би-си эксперты, это позволит украинской и российской стороне сравнительно быстро провести переговоры об их дальнейшей судьбе.

..........

Владимир Гулима, руководитель Центра исследований проблем регионального и международного сотрудничества, пояснил, что их участь облегчает тот факт, что они не сопротивлялись при задержании, хотя были вооружены.



"Для россиян это означает, что они не совершали боевых действий на украинской территории, а лишь нарушили государственную границу, поэтому к ним будут применены соответствующие правовые нормы. Поскольку у них было оружие, то, очевидно, к ним будет применена статья о незаконном перемещении оружия через границу", - считает военный эксперт.

https://www.bbc.com/russian/international/2014/08/140827_russian_paratroopers Я чётко оговаривал, что в Крыму российские войска. Нотам. Крым сдали без боя. В жизни и истории бывает и так - захват территорий есть, а войны нет.О Донбассе.Я недаром написал. Помню и об Иловайске, и о Дебальцево, и о псковских десантниках. Там были вопросы, но тем не менее. Поэтому я не говорил о 2014 и январе-феврале 2015. После этого подтверждённых сообщений о присутствии российских войск не было.И, повторю, в любом случае, согласитесь, что нельзя сравнивать события 2015-2021 с сегодняшнейвойной. Разница очевидна и название "СВО" сегодня никого не обманывает.P.s. Кстати, о псковских десантниках: ЛАД 2 Повідомлень: 25655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5110 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 01:53 https://www.rbc.ua/rus/styler/kiy-viglyad-zaraz-mae-naybagatshe-selo-ukrayini-1668170344.html .

Очень интересно было бы узнать, за счёт чего такое богатство?

Как на мой взгляд, единственный вариант - интенсивная контрабанда чего-то очень дорогого. Например, наркоты.

Самое смешное:

Оскільки такі великі будинки-палаци дуже дорого опалювати взимку, власники живуть лише в одній-двох кімнатах, а решту тримають зачиненими. Нерідко трапляється, що сім'я залишається жити у старому будинку на подвір'ї, а в новому шикарному маєтку приймають лише гостей.

И на фига??? Тут сегодня выкладывали "Який вигляд зараз має найбагатше село України, де кожна хата - палац: вражаючі фото"Очень интересно было бы узнать, за счёт чего такое богатство?Как на мой взгляд, единственный вариант - интенсивная контрабанда чего-то очень дорогого. Например, наркоты.Самое смешное:И на фига??? ЛАД 2 Повідомлень: 25655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5110 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 02:31 Denik написав: .............

Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет. .............Нормальна людина при цьому сяде за комплекс Бук/С-300/NASAMS/Patriot або інший і буде захищати від ракет.

За чем из перечисленного сидите Вы?



В мене було відчуття, принаймні за останніх півроку, що орки +- цілили в будинок крилатою ракетою лише в Умані. Навіть у Дніпрі то було або випадкове влучання, або

ракета Х-22 дійсно була уражена С-300 з пошкодженням системи управління, але без детонації бойової частини.

Как-то Вы ломаете всю нашу пропаганду.



Тобто власне від крилатих/балістичних ракет за 1,5 роки війни в Україні втрати цивільного населення менші аніж від пожежі на Гаваях, наприклад (враховуючи те, що там досі 1,5 тис зниклих без вісті).

Так, що ракети - це просто тваринний страх. Приблизно як в туземців страх від звуків пострілів вгору.

Может, и меньше. Но гражданские гибнут не только и не столько от ракет. Больше от снарядов и мин. Правда, не на западе.

Ізраїль з подібними загрозами живе і нічого.

Может не будем сравнивать божий дар с яичницей? Ракеты "Кассам" с "Кинжалами"? За чем из перечисленного сидите Вы?Как-то Вы ломаете всю нашу пропаганду.Может, и меньше. Но гражданские гибнут не только и не столько от ракет. Больше от снарядов и мин. Правда, не на западе.Может не будем сравнивать божий дар с яичницей? Ракеты "Кассам" с "Кинжалами"? ЛАД 2 Повідомлень: 25655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5110 раз. Подякували: 4758 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1192119311941195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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