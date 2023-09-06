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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1193119411951196
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:17

  nekefer написав:
  Shaman написав:
  nekefer написав:Согласно новой идеологии не ВОВ а вторая мировая
Совершенно официально день освобождения моего города от немецко-фашисткой оккупации признан днем скорби, днем когда одних оккупантов сменили другие, когда эти другие оккупанты захватывали мой город погибли патриоты, каждый год приказано по этому случаю скорбить :!:приспускаются флаги, запрещены развлекательные мероприятия
как можно хоронить героев и оккупантов рядом непонятно

ще один прихильник радянщини. це якраз радянська ідеологія придумала ВВВ.
а у всьому світі 2СВ, яку СРСР почав як загарбник. ;)

а твой дед кем был? кацапско-совєтьским оккупантом? или патриотом УПА? скорбить будешь? предпочел бы остаться с гитлеровцами? полицаем или мылом?

всі відповіді по методичці :lol:

я так розумію твій чесно воював десь на вертухайських фронтах. чи може в заградотрядах?

чи геройствував на Західній Україні в 45-54 в складі НКВС?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:50

Поки панове «мочать» одне одного не по-дитячому, спробую вже в сьомий раз нагадати тему гілки:
«Еміграція, заробітчанство».

News from Canada
Регулярно спілкуюся з «Нашими в Канаді».
Вчора говорив в Анталії з мамою двох синів, які переїхали - один пару років тому, а інший - весною.
Молодшому 16 років, живе зараз в Канаді в будинку, який орендує старший брат. Разом з ними мешкає і бабуся.
А ось мама повернулася в Анталію: «Я тут заробляю як заробляла би в Канаді прибиральницею в готелі, але в Анталії я працюю стоматологічній клініці та ще підробляю в ювелірному магазині (говорить українською, російською та польською мовами - працює з туристами різних країн).
Саме цікаве було про 16-ти річного сина:
- освоївся в Канаді;
- влітку працював в кафе на кшталт МакДональдс (схожа канадська мережа);
- заробив 3000 CAD! Це перші власні зароблені хлопцем гроші.
- з понеділка пішов у школу.

Ну ось так: не всім Канада підходить. Все залежить від людини… мама бідкалася, що сини далеко.
Я їй нагадав прислівʼя: «Сын - это отрезанный ломоть хлеба»…
akurt
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