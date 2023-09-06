Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1193119411951196 Додано: Сер 06 вер, 2023 09:17 nekefer написав: Shaman написав: nekefer написав: Согласно новой идеологии не ВОВ а вторая мировая

Совершенно официально день освобождения моего города от немецко-фашисткой оккупации признан днем скорби, днем когда одних оккупантов сменили другие, когда эти другие оккупанты захватывали мой город погибли патриоты, каждый год приказано по этому случаю скорбить приспускаются флаги, запрещены развлекательные мероприятия

как можно хоронить героев и оккупантов рядом непонятно Согласноне ВОВ а вторая мироваяСовершенно официально день освобождения моего города от немецко-фашисткой оккупации признан днем скорби, днем когда одних оккупантов сменили другие, когда эти другие оккупанты захватывали мой город погибли патриоты, каждый год приказано по этому случаю скорбитьприспускаются флаги, запрещены развлекательные мероприятиякак можно хоронить героев и оккупантов рядом непонятно

ще один прихильник радянщини. це якраз радянська ідеологія придумала ВВВ.

а у всьому світі 2СВ, яку СРСР почав як загарбник. ще один прихильник радянщини. це якраз радянська ідеологія придумала ВВВ.а у всьому світі 2СВ, яку СРСР почав як загарбник.

а твой дед кем был? кацапско-совєтьским оккупантом? или патриотом УПА? скорбить будешь? предпочел бы остаться с гитлеровцами? полицаем или мылом? а твой дед кем был? кацапско-совєтьским оккупантом? или патриотом УПА? скорбить будешь? предпочел бы остаться с гитлеровцами? полицаем или мылом?

всі відповіді по методичці



я так розумію твій чесно воював десь на вертухайських фронтах. чи може в заградотрядах?



чи геройствував на Західній Україні в 45-54 в складі НКВС? всі відповіді по методичція так розумію твій чесно воював десь на вертухайських фронтах. чи може в заградотрядах?чи геройствував на Західній Україні в 45-54 в складі НКВС? Shaman

Повідомлень: 4175 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 09:50 Поки панове «мочать» одне одного не по-дитячому, спробую вже в сьомий раз нагадати тему гілки:

«Еміграція, заробітчанство».



News from Canada

Регулярно спілкуюся з «Нашими в Канаді».

Вчора говорив в Анталії з мамою двох синів, які переїхали - один пару років тому, а інший - весною.

Молодшому 16 років, живе зараз в Канаді в будинку, який орендує старший брат. Разом з ними мешкає і бабуся.

А ось мама повернулася в Анталію: «Я тут заробляю як заробляла би в Канаді прибиральницею в готелі, але в Анталії я працюю стоматологічній клініці та ще підробляю в ювелірному магазині (говорить українською, російською та польською мовами - працює з туристами різних країн).

Саме цікаве було про 16-ти річного сина:

- освоївся в Канаді;

- влітку працював в кафе на кшталт МакДональдс (схожа канадська мережа);

- заробив 3000 CAD! Це перші власні зароблені хлопцем гроші.

- з понеділка пішов у школу.



Ну ось так: не всім Канада підходить. Все залежить від людини… мама бідкалася, що сини далеко.

Я їй нагадав прислівʼя: «Сын - это отрезанный ломоть хлеба»… akurt

Повідомлень: 8273 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1193119411951196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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