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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 09:17
nekefer написав: Shaman написав: nekefer написав:
Согласно новой идеологии
не ВОВ а вторая мировая
Совершенно официально день освобождения моего города от немецко-фашисткой оккупации признан днем скорби, днем когда одних оккупантов сменили другие, когда эти другие оккупанты захватывали мой город погибли патриоты, каждый год приказано по этому случаю скорбить
приспускаются флаги, запрещены развлекательные мероприятия
как можно хоронить героев и оккупантов рядом непонятно
ще один прихильник радянщини. це якраз радянська ідеологія придумала ВВВ.
а у всьому світі 2СВ, яку СРСР почав як загарбник.
а твой дед кем был? кацапско-совєтьским оккупантом? или патриотом УПА? скорбить будешь? предпочел бы остаться с гитлеровцами? полицаем или мылом?
всі відповіді по методичці
я так розумію твій чесно воював десь на вертухайських фронтах. чи може в заградотрядах?
чи геройствував на Західній Україні в 45-54 в складі НКВС?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 09:50
Поки панове «мочать» одне одного не по-дитячому, спробую вже в сьомий раз нагадати тему гілки:
«Еміграція, заробітчанство».
News from Canada
Регулярно спілкуюся з «Нашими в Канаді».
Вчора говорив в Анталії з мамою двох синів, які переїхали - один пару років тому, а інший - весною.
Молодшому 16 років, живе зараз в Канаді в будинку, який орендує старший брат. Разом з ними мешкає і бабуся.
А ось мама повернулася в Анталію: «Я тут заробляю як заробляла би в Канаді прибиральницею в готелі, але в Анталії я працюю стоматологічній клініці та ще підробляю в ювелірному магазині (говорить українською, російською та польською мовами - працює з туристами різних країн).
Саме цікаве було про 16-ти річного сина:
- освоївся в Канаді;
- влітку працював в кафе на кшталт МакДональдс (схожа канадська мережа);
- заробив 3000 CAD! Це перші власні зароблені хлопцем гроші.
- з понеділка пішов у школу.
Ну ось так: не всім Канада підходить. Все залежить від людини… мама бідкалася, що сини далеко.
Я їй нагадав прислівʼя: «Сын - это отрезанный ломоть хлеба»…
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