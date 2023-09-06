«Еміграція, заробітчанство».

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#<1 ... 1193119411951196 Додано: Сер 06 вер, 2023 09:17 nekefer написав: Shaman написав: nekefer написав: Согласно новой идеологии не ВОВ а вторая мировая

Совершенно официально день освобождения моего города от немецко-фашисткой оккупации признан днем скорби, днем когда одних оккупантов сменили другие, когда эти другие оккупанты захватывали мой город погибли патриоты, каждый год приказано по этому случаю скорбить приспускаются флаги, запрещены развлекательные мероприятия

как можно хоронить героев и оккупантов рядом непонятно Согласноне ВОВ а вторая мироваяСовершенно официально день освобождения моего города от немецко-фашисткой оккупации признан днем скорби, днем когда одних оккупантов сменили другие, когда эти другие оккупанты захватывали мой город погибли патриоты, каждый год приказано по этому случаю скорбитьприспускаются флаги, запрещены развлекательные мероприятиякак можно хоронить героев и оккупантов рядом непонятно

ще один прихильник радянщини. це якраз радянська ідеологія придумала ВВВ.

а у всьому світі 2СВ, яку СРСР почав як загарбник. ще один прихильник радянщини. це якраз радянська ідеологія придумала ВВВ.а у всьому світі 2СВ, яку СРСР почав як загарбник.

а твой дед кем был? кацапско-совєтьским оккупантом? или патриотом УПА? скорбить будешь? предпочел бы остаться с гитлеровцами? полицаем или мылом? а твой дед кем был? кацапско-совєтьским оккупантом? или патриотом УПА? скорбить будешь? предпочел бы остаться с гитлеровцами? полицаем или мылом?

всі відповіді по методичці



я так розумію твій чесно воював десь на вертухайських фронтах. чи може в заградотрядах?



чи геройствував на Західній Україні в 45-54 в складі НКВС? всі відповіді по методичція так розумію твій чесно воював десь на вертухайських фронтах. чи може в заградотрядах?чи геройствував на Західній Україні в 45-54 в складі НКВС? Shaman

Повідомлень: 4175 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 09:50 Поки панове «мочать» одне одного не по-дитячому, спробую вже в сьомий раз нагадати тему гілки:

«Еміграція, заробітчанство».



News from Canada

Регулярно спілкуюся з «Нашими в Канаді».

Вчора говорив в Анталії з мамою двох синів, які переїхали - один пару років тому, а інший - весною.

Молодшому 16 років, живе зараз в Канаді в будинку, який орендує старший брат. Разом з ними мешкає і бабуся.

А ось мама повернулася в Анталію: «Я тут заробляю як заробляла би в Канаді прибиральницею в готелі, але в Анталії я працюю стоматологічній клініці та ще підробляю в ювелірному магазині (говорить українською, російською та польською мовами - працює з туристами різних країн).

Саме цікаве було про 16-ти річного сина:

- освоївся в Канаді;

- влітку працював в кафе на кшталт МакДональдс (схожа канадська мережа);

- заробив 3000 CAD! Це перші власні зароблені хлопцем гроші.

- з понеділка пішов у школу.



Ну ось так: не всім Канада підходить. Все залежить від людини… мама бідкалася, що сини далеко.

Я їй нагадав прислівʼя: «Сын - это отрезанный ломоть хлеба»… akurt

Повідомлень: 8274 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 10:55 phantom_systems написав: slonomag написав: airmax78 написав: Ну так, чомусь всі натягують на надзвичайну ситуацію правила що працювали у звичайному житті. Чомусь людям здається що 6+ мільйонів біженців - це норм ситуація і варіантів що їх можуть без їхньої згоди повернути - взагалі не існує. Звідси увесь цей наївняк про суди, порушення прав людини і т.п. булшіт. Ну так, чомусь всі натягують на надзвичайну ситуацію правила що працювали у звичайному житті. Чомусь людям здається що 6+ мільйонів біженців - це норм ситуація і варіантів що їх можуть без їхньої згоди повернути - взагалі не існує. Звідси увесь цей наївняк про суди, порушення прав людини і т.п. булшіт.

Масової екстрадиції ухилянтів з-за кордону не буде, - Веніславський.

Процедура екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону непроста.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив член комітету Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - пояснив парламентар.

За словами Веніславського, з огляду на європейські правові стандарти – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. Джерело: https://censor.net/ua/v3441485 Процедура екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону непроста.Про це в ефірі Радіо Свобода заявив член комітету Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ."З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - пояснив парламентар.За словами Веніславського, з огляду на європейські правові стандарти – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. Джерело:

На самом деле нет проблем с массовой экстрадицией. Украина может сформировать списки тех, кого подозревает в незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол. Если пассажиры зарегистрированы по месту жительства в какой-нибудь из стран ЕС, а получающие бесплатное жильё и социальную помощь такими являются, миграционные ограны соответствующих стран получают списки и рассылают "письма счастья" с предписанием покинуть территорию ЕС в течение 2 недель под угрозой депортации. Конечно, это можно юридически оспорить, но я глубоко сомневаюсь, что абсолютное большинство таких беженцев, которые без знания местного языка и денег на адвоката, смогут себе это позволить. Вряд ли их будут индивидуально разыскивать, слишком хлопотно, но кто не покинет, того при первой же проверке документов по базе Европола в любой из стран ЕС задержат и депортируют без права въезда. Всё упирается лишь в желание или нежелание стран ЕС содержать многочисленных украинских беженцев. Скорее всего, в Польше, Германии и Румынии это желание закончится быстрее всего. На самом деле нет проблем с массовой экстрадицией. Украина может сформировать списки тех, кого подозревает в незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол. Если пассажиры зарегистрированы по месту жительства в какой-нибудь из стран ЕС, а получающие бесплатное жильё и социальную помощь такими являются, миграционные ограны соответствующих стран получают списки и рассылают "письма счастья" с предписанием покинуть территорию ЕС в течение 2 недель под угрозой депортации. Конечно, это можно юридически оспорить, но я глубоко сомневаюсь, что абсолютное большинство таких беженцев, которые без знания местного языка и денег на адвоката, смогут себе это позволить. Вряд ли их будут индивидуально разыскивать, слишком хлопотно, но кто не покинет, того при первой же проверке документов по базе Европола в любой из стран ЕС задержат и депортируют без права въезда. Всё упирается лишь в желание или нежелание стран ЕС содержать многочисленных украинских беженцев. Скорее всего, в Польше, Германии и Румынии это желание закончится быстрее всего.

Честно говоря, удивляюсь, как народ тупо разводят по одной и той же схеме.

Озвучили по ТВ полностью бредовую идею + дернули подходящий заголовок из зарубежной прессы = народ всерьез начинает считать, что это может сработать.

Так вот. Не будет никаких списков и никакого скопом. В Европе все вопросы об экстрадиции рассматриваются индивидуально.

Решением украинского суда нужно доказать! факт взятки или мошенничества именно этим конкретным человеком. Если военком заявит, что гражданин Пупкин дал мне 5000 долл, этого недостаточно, мало ли что там сказал преступник - это все будет рассмотрено как пустое обвинение, ибо презумпция невиновности.

Опять же, если военком все писал на камеру (в Европе делать это без согласия противозаконно), нужно, чтобы это была именно тяжелая статья, ибо по всякой мелочи Интерпол не задействуется. Можно бы ужесточить, но и тут клин - закон обратной силы не имеет.

И последний гвоздь в гроб оптимистов: украинец прямо в зале европейского суда заявляет, что он убежденный пацифист, что его в Украине преследуют за это и тут же требует убежища.

И поверьте, после этого ни один европейский суд его в воюющую страну не выдаст.

У них так все устроено, большой детсад, нам просто этого не понять.

Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.

Так что славный Арахмия, как это уже не раз было, громко наполнил бочку и не более того. Честно говоря, удивляюсь, как народ тупо разводят по одной и той же схеме.Озвучили по ТВ полностью бредовую идею + дернули подходящий заголовок из зарубежной прессы = народ всерьез начинает считать, что это может сработать.Так вот. Не будет никаких списков и никакого скопом. В Европе все вопросы об экстрадиции рассматриваются индивидуально.Решением украинского суда нужно доказать! факт взятки или мошенничества именно этим конкретным человеком. Если военком заявит, что гражданин Пупкин дал мне 5000 долл, этого недостаточно, мало ли что там сказал преступник - это все будет рассмотрено как пустое обвинение, ибо презумпция невиновности.Опять же, если военком все писал на камеру (в Европе делать это без согласия противозаконно), нужно, чтобы это была именно тяжелая статья, ибо по всякой мелочи Интерпол не задействуется. Можно бы ужесточить, но и тут клин - закон обратной силы не имеет.И последний гвоздь в гроб оптимистов: украинец прямо в зале европейского суда заявляет, что он убежденный пацифист, что его в Украине преследуют за это и тут же требует убежища.И поверьте, после этого ни один европейский суд его в воюющую страну не выдаст.У них так все устроено, большой детсад, нам просто этого не понять.Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.Так что славный Арахмия, как это уже не раз было, громко наполнил бочку и не более того. antey1969 1

Повідомлень: 12032 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1679 раз. Подякували: 3592 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:14 antey1969 написав: Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.

Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.

Є принципова різниця між бджолою та біженцем: бджола - місцева, біженець - чужий. Місцевим правозахісникам на це посрати буде. Політики взагалі не помітять - біженці не виборці. Є принципова різниця між бджолою та біженцем: бджола - місцева, біженець - чужий. Місцевим правозахісникам на це посрати буде. Політики взагалі не помітять - біженці не виборці. airmax78 Повідомлень: 42537 З нами з: 25.10.12 Подякував: 969 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:19 airmax78 написав: antey1969 написав: Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.

Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.

Є принципова різниця між бджолою та біженцем: бджола - місцева, біженець - чужий. Місцевим правозахісникам на це посрати буде. Політики взагалі не помітять - біженці не виборці. Є принципова різниця між бджолою та біженцем: бджола - місцева, біженець - чужий. Місцевим правозахісникам на це посрати буде. Політики взагалі не помітять - біженці не виборці.

То есть, это единственное с чем вы не согласны.

Ок, пчелу вычеркиваем.

Насрать на все только нашим правозащитникам.

В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.

Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа. То есть, это единственное с чем вы не согласны.Ок, пчелу вычеркиваем.Насрать на все только нашим правозащитникам.В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа. Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 06 вер, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 12032 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1679 раз. Подякували: 3592 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:23 Re: Еміграція, заробітчанство Я дуже здивований наївністю людини, якій 54 роки.

Ще раз нагадую про видачу Сталіну одним із стовпів демократії - Великобриатнією, біженців з рос імперії. Більшість з них не була навіть громадянами совку. І в UK на 120% розуміли що буде с цими людьми. airmax78 Повідомлень: 42537 З нами з: 25.10.12 Подякував: 969 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:29 airmax78 написав: Я дуже здивований наївністю людини, якій 54 роки.

Ще раз нагадую про видачу Сталіну одним із стовпів демократії - Великобриатнією, біженців з рос імперії. Більшість з них не була навіть громадянами совку. І в UK на 120% розуміли що буде с цими людьми. Я дуже здивований наївністю людини, якій 54 роки.Ще раз нагадую про видачу Сталіну одним із стовпів демократії - Великобриатнією, біженців з рос імперії. Більшість з них не була навіть громадянами совку. І в UK на 120% розуміли що буде с цими людьми.

А еще злые европейцы Джордано Бруно сожгли. А еще злые европейцы Джордано Бруно сожгли. antey1969 1

Повідомлень: 12032 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1679 раз. Подякували: 3592 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:50 Re: Еміграція, заробітчанство phantom_systems написав: Украина может сформировать списки тех, кого подозревает в незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол. Украина может сформировать списки тех, когов незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол.

Насколько я знаю должно быть решение суда, а не подозрение? Насколько я знаю должно быть решение суда, а не подозрение? slonomag Повідомлень: 353 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:55 Та штука навіть не в тому, чи захочуть висилати. Я не сильно вірю, що у наших буде бажання і можливості по КОЖНОМУ оформити кримінальне провадження, довести вину, зініціювати видачу ордеру на міжнародний розшук. Які списки? Яким скопом?

І далі що? Людина, котра смикнула за кордон, щоб не воювати піде з автоматом на нуль? Ну-ну. Вже зараз таких цілими партіями командири везуть назад в ТЦК. gonchik74

Повідомлень: 433 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1193119411951196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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