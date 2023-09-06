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#<1 ... 11951196119711981199> Додано: Сер 06 вер, 2023 12:06 antey1969 написав: gonchik74 написав: Та штука навіть не в тому, чи захочуть висилати. Я не сильно вірю, що у наших буде бажання і можливості по КОЖНОМУ оформити кримінальне провадження, довести вину, зініціювати видачу ордеру на міжнародний розшук. Які списки? Яким скопом?

І далі що? Людина, котра смикнула за кордон, щоб не воювати піде з автоматом на нуль? Ну-ну. Вже зараз таких цілими партіями командири везуть назад в ТЦК. Та штука навіть не в тому, чи захочуть висилати. Я не сильно вірю, що у наших буде бажання і можливості по КОЖНОМУ оформити кримінальне провадження, довести вину, зініціювати видачу ордеру на міжнародний розшук. Які списки? Яким скопом?І далі що? Людина, котра смикнула за кордон, щоб не воювати піде з автоматом на нуль? Ну-ну. Вже зараз таких цілими партіями командири везуть назад в ТЦК.

Здесь есть еще один ньюанс.

Осужденные у нас призыву не подлежат.

Так что даже от экстрадиции никакого толку не будет.

Зато как грозно звучит: уж мы то их всех!...

Клоунада Здесь есть еще один ньюанс.Осужденные у нас призыву не подлежат.Так что даже от экстрадиции никакого толку не будет.Зато как грозно звучит: уж мы то их всех!...Клоунада

Зате з проваленим декларуванням як в рот води набрали. Зате з проваленим декларуванням як в рот води набрали. gonchik74

Повідомлень: 434 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:07 antey1969 написав: airmax78 написав: antey1969 написав: Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.

Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.

Є принципова різниця між бджолою та біженцем: бджола - місцева, біженець - чужий. Місцевим правозахісникам на це посрати буде. Політики взагалі не помітять - біженці не виборці. Є принципова різниця між бджолою та біженцем: бджола - місцева, біженець - чужий. Місцевим правозахісникам на це посрати буде. Політики взагалі не помітять - біженці не виборці.

То есть, это единственное с чем вы не согласны.

Ок, пчелу вычеркиваем.

Насрать на все только нашим правозащитникам.

В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.

Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа. То есть, это единственное с чем вы не согласны.Ок, пчелу вычеркиваем.Насрать на все только нашим правозащитникам.В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа.

У меня, к примеру, языкового барьера (к вам) нет.

Когда я лечу в любой польский аэропорт у меня проскаивает смутное ощущение, что через 24 часа после приземления я могу уже быть в окопе под Угледаром.

Такое же смутное, как было у меня ощущение будущей войны в 2007 году.

Не существует абсолютно никаких непреодолимых препятствий для массовой высылки М1860 обратно в неньку. Боррель чётко сказал, что ЕС готов буквально на всё для победы Украины. Шольц чётко сказал, что пришло время крутых перемен. Если надо будет подправить какие-то законы или соглашения, подправят за один день. Ничего не мешает Еврокомиссии внести маленькую поправку в Document 52022PC0091. Ничего не мешает любой стране-члену выслать любое число любых беженцев куда угодно без всяких бумагомараний.

Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.



Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.



Разумеется, после депортации дело сразу закрывается, а депортированный отправляется в окоп. У меня, к примеру, языкового барьера (к вам) нет.Когда я лечу в любой польский аэропорт у меня проскаивает смутное ощущение, что через 24 часа после приземления я могу уже быть в окопе под Угледаром.Такое же смутное, как было у меня ощущение будущей войны в 2007 году.Не существует абсолютно никаких непреодолимых препятствий для массовой высылки М1860 обратно в неньку. Боррель чётко сказал, что ЕС готов буквально на всё для победы Украины. Шольц чётко сказал, что пришло время крутых перемен. Если надо будет подправить какие-то законы или соглашения, подправят за один день. Ничего не мешает Еврокомиссии внести маленькую поправку в Document 52022PC0091. Ничего не мешает любой стране-члену выслать любое число любых беженцев куда угодно без всяких бумагомараний.Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.Разумеется, после депортации дело сразу закрывается, а депортированный отправляется в окоп. Востаннє редагувалось anduzenko в Сер 06 вер, 2023 12:31, всього редагувалось 5 разів. anduzenko

Повідомлень: 117 З нами з: 18.10.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:12 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет. Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.

Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. slonomag Повідомлень: 358 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:18 Ой+ написав: ЛАД написав: Тут сегодня выкладывали "Який вигляд зараз має найбагатше село України, де кожна хата - палац: вражаючі фото" https://www.rbc.ua/rus/styler/kiy-viglyad-zaraz-mae-naybagatshe-selo-ukrayini-1668170344.html .

Очень интересно было бы узнать, за счёт чего такое богатство?

Как на мой взгляд, единственный вариант - интенсивная контрабанда чего-то очень дорогого. Например, наркоты.

Тут сегодня выкладывали "Який вигляд зараз має найбагатше село України, де кожна хата - палац: вражаючі фото"Очень интересно было бы узнать, за счёт чего такое богатство?Как на мой взгляд, единственный вариант - интенсивная контрабанда чего-то очень дорогого. Например, наркоты.

Можна і за рахунок більш дешевого контрабандного товару та контрафакту розжитись при відповідних обсягах.

https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... kraini.htm Виросло на контрабанді: місцеві розповіли, як побудували найбагатше село України

Деколи досить гостро:

https://lb.ua/society/2016/08/31/343990 ... chevo.html За інформацією голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, стрілянина в селі Нижня Апша (уточнено назву населеного пункту, - ред.) була спровокована конфліктом навколо контрабанди сигарет з України в Румунію.

На Закарпатті та Прикарпатті є ще поскромніші села з 3-4 поверховими особняками, які вже за гроші простих заробітчан побудовані і які зараз часто порожні, а власники за кордоном і сім'ї до них під'їхали чекають поки все утрясеться. Можна і за рахунок більш дешевого контрабандного товару та контрафакту розжитись при відповідних обсягах.Деколи досить гостро:На Закарпатті та Прикарпатті є ще поскромніші села з 3-4 поверховими особняками, які вже за гроші простих заробітчан побудовані і які зараз часто порожні, а власники за кордоном і сім'ї до них під'їхали чекають поки все утрясеться.

Спасибо за ссылки!

Ничего не скажешь - "предприниматели".

Остаётся вопрос - на фига? Зачем нужно, чтобы дом был хоть на кирпич выше, чем у соседа, и зачем строить дома, которые не можешь отопить??? Спасибо за ссылки!Ничего не скажешь - "предприниматели".Остаётся вопрос - на фига? Зачем нужно, чтобы дом был хоть на кирпич выше, чем у соседа, и зачем строить дома, которые не можешь отопить??? ЛАД 2 Повідомлень: 25657 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5112 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:20 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками. Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.

При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением? При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением? slonomag Повідомлень: 358 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:29 slonomag написав: anduzenko написав: Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками. Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.

При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением? При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?

Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.

Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.

Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. Востаннє редагувалось anduzenko в Сер 06 вер, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз. anduzenko

Повідомлень: 117 З нами з: 18.10.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:29 anduzenko написав: antey1969 написав: То есть, это единственное с чем вы не согласны.

Ок, пчелу вычеркиваем.

Насрать на все только нашим правозащитникам.

В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.

Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа. То есть, это единственное с чем вы не согласны.Ок, пчелу вычеркиваем.Насрать на все только нашим правозащитникам.В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа.

У меня, к примеру, языкового барьера (к вам) нет.

Когда я лечу в любой польский аэропорт у меня проскаивает смутное ощущение, что через 24 часа после приземления я могу уже быть в окопе под Угледаром.

Такое же смутное, как было у меня ощущение будущей войны в 2007 году.

Не существует абсолютно никаких непреодолимых препятствий для массовой высылки М1860 обратно в неньку. Боррель чётко сказал, что ЕС готов буквально на всё для победы Украины. Шольц чётко сказал, что пришло время крутых перемен. Если надо будет подправить какие-то законы или соглашения, подправят за один день. Ничего не мешает Еврокомиссии внести маленькую поправку в Document 52022PC0091. Ничего не мешает любой стране-члену выслать любое число любых беженцев куда угодно без всяких бумагомараний.

Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.



Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.



Ну и разумеется после депортации дело будет закрываться, а депортированный отправится в окоп. У меня, к примеру, языкового барьера (к вам) нет.Когда я лечу в любой польский аэропорт у меня проскаивает смутное ощущение, что через 24 часа после приземления я могу уже быть в окопе под Угледаром.Такое же смутное, как было у меня ощущение будущей войны в 2007 году.Не существует абсолютно никаких непреодолимых препятствий для массовой высылки М1860 обратно в неньку. Боррель чётко сказал, что ЕС готов буквально на всё для победы Украины. Шольц чётко сказал, что пришло время крутых перемен. Если надо будет подправить какие-то законы или соглашения, подправят за один день. Ничего не мешает Еврокомиссии внести маленькую поправку в Document 52022PC0091. Ничего не мешает любой стране-члену выслать любое число любых беженцев куда угодно без всяких бумагомараний.Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.Ну и разумеется после депортации дело будет закрываться, а депортированный отправится в окоп.

Тут просто хлопці сильно європеїзувались вже, тимчасовий прихісток вважають залізобетонним захистом на кшталт пачпорту громадянина однієї з країн ЄС. Тут просто хлопці сильно європеїзувались вже, тимчасовий прихісток вважають залізобетонним захистом на кшталт пачпорту громадянина однієї з країн ЄС. airmax78 Повідомлень: 42540 З нами з: 25.10.12 Подякував: 969 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:30 Re: Еміграція, заробітчанство П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть. slonomag Повідомлень: 358 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:31 slonomag написав: anduzenko написав: Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет. Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.

Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.

Готовы воевать до конца - но чужими руками. И жертвовать чужими жизнями.

Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).

Почему-то никто не признаётся, что просто боится. Готовы воевать до конца - норуками. И жертвоватьжизнями.Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).Почему-то никто не признаётся, что просто боится. ЛАД 2 Повідомлень: 25657 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5112 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:40 anduzenko написав: ............

Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.

Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.

Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. ............Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Вы сильно упрощаете.

Такого не будет.

Другой вопрос, что могут уменьшить субсидии. Или вообще ликвидировать.

Но тут есть ограничение снизу - не сделают условия хуже, чем у всяких сирийско-афганских беженцев, а они там живут уже заметно дольше наших.

А депортация это чьи-то нездоровые мечтания.

Непонятно только, зачем это нужно airmax78?

Они ему в Вене глаза мозолят?



slonomag, никто их не "пнёт", так же, как и всех других беженцев. Для этого должна сильно поменяться политика Европы. Очень сильно. Для этого нужны годы. Или приход к власти крайне правых. Вы сильно упрощаете.Такого не будет.Другой вопрос, что могут уменьшить субсидии. Или вообще ликвидировать.Но тут есть ограничение снизу - не сделают условия хуже, чем у всяких сирийско-афганских беженцев, а они там живут уже заметно дольше наших.А депортация это чьи-то нездоровые мечтания.Непонятно только, зачем это нужноОни ему в Вене глаза мозолят?, никто их не "пнёт", так же, как и всех других беженцев. Для этого должна сильно поменяться политика Европы. Очень сильно. Для этого нужны годы. Или приход к властиправых. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 вер, 2023 12:45, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25657 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5112 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 11951196119711981199> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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