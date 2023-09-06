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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 12:06
antey1969 написав: gonchik74 написав:
Та штука навіть не в тому, чи захочуть висилати. Я не сильно вірю, що у наших буде бажання і можливості по КОЖНОМУ оформити кримінальне провадження, довести вину, зініціювати видачу ордеру на міжнародний розшук. Які списки? Яким скопом?
І далі що? Людина, котра смикнула за кордон, щоб не воювати піде з автоматом на нуль? Ну-ну. Вже зараз таких цілими партіями командири везуть назад в ТЦК.
Здесь есть еще один ньюанс.
Осужденные у нас призыву не подлежат.
Так что даже от экстрадиции никакого толку не будет.
Зато как грозно звучит: уж мы то их всех!...
Клоунада
Зате з проваленим декларуванням як в рот води набрали.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:07
antey1969 написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Здесь за убитую пчелу можно штраф схлопотать. А тут человеческая жизнь на минуточку. Местные правозащитники и политики всех мастей взвоют.
Є принципова різниця між бджолою та біженцем: бджола - місцева, біженець - чужий. Місцевим правозахісникам на це посрати буде. Політики взагалі не помітять - біженці не виборці.
То есть, это единственное с чем вы не согласны.
Ок, пчелу вычеркиваем.
Насрать на все только нашим правозащитникам.
В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.
Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа.
У меня, к примеру, языкового барьера (к вам) нет.
Когда я лечу в любой польский аэропорт у меня проскаивает смутное ощущение, что через 24 часа после приземления я могу уже быть в окопе под Угледаром.
Такое же смутное, как было у меня ощущение будущей войны в 2007 году.
Не существует абсолютно никаких непреодолимых препятствий для массовой высылки М1860 обратно в неньку. Боррель чётко сказал, что ЕС готов буквально на всё для победы Украины. Шольц чётко сказал, что пришло время крутых перемен. Если надо будет подправить какие-то законы или соглашения, подправят за один день. Ничего не мешает Еврокомиссии внести маленькую поправку в Document 52022PC0091. Ничего не мешает любой стране-члену выслать любое число любых беженцев куда угодно без всяких бумагомараний.
Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.
Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.
Разумеется, после депортации дело сразу закрывается, а депортированный отправляется в окоп.
Востаннє редагувалось anduzenko
в Сер 06 вер, 2023 12:31, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:12
anduzenko написав:
Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.
Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:18
Ой+ написав:
Можна і за рахунок більш дешевого контрабандного товару та контрафакту розжитись при відповідних обсягах.
Деколи досить гостро:
На Закарпатті та Прикарпатті є ще поскромніші села з 3-4 поверховими особняками, які вже за гроші простих заробітчан побудовані і які зараз часто порожні, а власники за кордоном і сім'ї до них під'їхали чекають поки все утрясеться.
Спасибо за ссылки!
Ничего не скажешь - "предприниматели".
Остаётся вопрос - на фига? Зачем нужно, чтобы дом был хоть на кирпич выше, чем у соседа, и зачем строить дома, которые не можешь отопить???
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:20
anduzenko написав:
Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.
При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:29
slonomag написав: anduzenko написав:
Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.
При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?
Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.
Востаннє редагувалось anduzenko
в Сер 06 вер, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:29
anduzenko написав: antey1969 написав:
То есть, это единственное с чем вы не согласны.
Ок, пчелу вычеркиваем.
Насрать на все только нашим правозащитникам.
В Европе уголовные дела за то что береговая охрана с корабля с заглохшим двигателем незаконных мигрантов не сняла шьют.
Максим, у меня складывается впечатление, что всвязи с языковым барьером, вы вообще европейские новости не смотрите. Или, скорее делаете вид, что не смотрите. Ну типа, чтобы не выпасть из образа.
У меня, к примеру, языкового барьера (к вам) нет.
Когда я лечу в любой польский аэропорт у меня проскаивает смутное ощущение, что через 24 часа после приземления я могу уже быть в окопе под Угледаром.
Такое же смутное, как было у меня ощущение будущей войны в 2007 году.
Не существует абсолютно никаких непреодолимых препятствий для массовой высылки М1860 обратно в неньку. Боррель чётко сказал, что ЕС готов буквально на всё для победы Украины. Шольц чётко сказал, что пришло время крутых перемен. Если надо будет подправить какие-то законы или соглашения, подправят за один день. Ничего не мешает Еврокомиссии внести маленькую поправку в Document 52022PC0091. Ничего не мешает любой стране-члену выслать любое число любых беженцев куда угодно без всяких бумагомараний.
Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.
Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.
Ну и разумеется после депортации дело будет закрываться, а депортированный отправится в окоп.
Тут просто хлопці сильно європеїзувались вже, тимчасовий прихісток вважають залізобетонним захистом на кшталт пачпорту громадянина однієї з країн ЄС.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:30
П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:31
slonomag написав: anduzenko написав:
Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.
Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.
Готовы воевать до конца - но чужими
руками. И жертвовать чужими
жизнями.
Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).
Почему-то никто не признаётся, что просто боится.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:40
anduzenko написав:
............
Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.
Вы сильно упрощаете.
Такого не будет.
Другой вопрос, что могут уменьшить субсидии. Или вообще ликвидировать.
Но тут есть ограничение снизу - не сделают условия хуже, чем у всяких сирийско-афганских беженцев, а они там живут уже заметно дольше наших.
А депортация это чьи-то нездоровые мечтания.
Непонятно только, зачем это нужно airmax78
?
Они ему в Вене глаза мозолят?slonomag
, никто их не "пнёт", так же, как и всех других беженцев. Для этого должна сильно поменяться политика Европы. Очень сильно. Для этого нужны годы. Или приход к власти крайне
правых.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 06 вер, 2023 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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