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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 12:41
ЛАД написав: slonomag написав: anduzenko написав:
Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.
Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.
Готовы воевать до конца - но чужими
руками. И жертвовать чужими
жизнями.
Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).
Почему-то никто не признаётся, что просто боится.
Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.
Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.
Активных уклонистов не так уж и много.
Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:47
anduzenko написав:
Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.
Це перебор. Правова система і в Європі і в Україні працює, що всі серйозні речі лише за рішеннями судів. Довести факт хабаря майже неможливо, якщо він був півроку-рік тому. Якщо є довідка ВЛК, яка була дійсною на момент виїзду (захист може будуватися - лікарі помилилися), то факт виїзду не є незаконним.
Фігня буде лише у випадку виїзду по підробленій довідці, яка не зареєстрована у відповідних журналах ВЛК. Це вже потрапляє під ст. 332 та 358 ККУ (незаконний перетин кордону та використання завідомо підробного документу). Тоді вже можливі заходи в Європі, але має бути рішення українського суду про злочин - підробка документів та незаконний перетин кордону.
І тут дійсно факт, що ніяка мобілізація після таких рішень вже не загрожує.
Востаннє редагувалось Denik
в Сер 06 вер, 2023 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:47
anduzenko написав: slonomag написав: anduzenko написав:
Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.
При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?
Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.
Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???
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барабашов
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:50
anduzenko написав:
...........
Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.
Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.
Активных уклонистов не так уж и много.
Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета?
"Боятся все, кроме клинических идиотов" - тут Вы правы.
Но кто-то боится и идёт, а кто-то боится и прячется. Вторых как-то явно больше.
Что такое "активный уклонист" вопрос сложный.
А диссонанс у пересичного Вы преувеличиваете. Нет у него никакого диссонанса, только трусость.
В "стереотип" верят немногие и, думаю, как раз они давно на фронте добровольцами.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:57
Denik написав: anduzenko написав:
Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.
Це перебор. Правова система і в Європі і в Україні працює, що всі серйозні речі лише за рішеннями судів. Довести факт хабаря майже неможливо, якщо він був півроку-рік тому. Якщо є довідка ВЛК, яка була дійсною на момент виїзду (захист може будуватися - лікарі помилилися), то факт виїзду не є незаконним.
Фігня буде лише у випадку виїзду по підробляв не вінідробленій довідці, яка не зареєстрована у відповідних журналах ВЛК. Це вже потрапляє під ст. 332 та 358 ККУ (незаконний перетин кордону та використання завідомо підробного документу). Тоді вже можливі заходи в Європі, але має бути рішення українського суду про злочин - підробка документів та незаконний перетин кордону.
І тут дійсно факт, що ніяка мобілізація після таких рішень вже не загрожує.
1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.
2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:00
airmax78 написав:
Я дуже здивований наївністю людини, якій 54 роки.
Ще раз нагадую про видачу Сталіну одним із стовпів демократії - Великобриатнією, біженців з рос імперії. Більшість з них не була навіть громадянами совку. І в UK на 120% розуміли що буде с цими людьми.
Что прямо всех кто в 20м году от голода и красной мрази сбежал и за 25 лет закрепился и обетонился в Англии, а ещё и детей возможно завёл - уже граждан на 100% по месту рождения - и их всех на один Титаник в ЛондОне загрузили и прямо в Дудинку с дитями отправили?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:20
slonomag написав: anduzenko написав:
Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.
Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать
до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты
вокруг.
а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймається
питання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:26
Продолжаются фантазии на тему депортации.
Конечно так и будет. Подгонят воронки и за 24 часа под дулами автоматов всех вывезут.
Что еще от Европы ждать? Инквизиция - исторический факт. США - родина рабства.
Заметно, что в полку Эрмакса прибыло подкрепление. Уже и поляки уточнили, что в своей статье написали, но фантасмогория продолжается неутомимо
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:27
Shaman написав: slonomag написав: anduzenko написав:
Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.
Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать
до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты
вокруг.
а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймається
питання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо.
Меня всегда интересуют нестыковки ) вот вроде должно работать по коду, а нет, не работает. Или наоборот еще интереснее, когда специально ломаешь, а оно все равно продолжает работать ) Так же и тут, по опросам все готовы в окоп, а на деле днем с огнем делающих не найдешь, как так?
Да, я согласен что заморозка не вариант, скорее вариант глухой обороны пока труп врага не проплывет. Это было бы проще и траты меньше чем отвоевывать. Так этот вариант тоже больше 5% не набирает.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:37
барабашов написав: anduzenko написав: slonomag написав:
При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?
Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.
Что за бред? Они хоть одного черножопого
или араба так с "дядями" домой ишаков епать
выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???
а то розповідають тут про толерантність
життя воно таке...
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