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#<1 ... 1196119711981199> Додано: Сер 06 вер, 2023 12:41 ЛАД написав: slonomag написав: anduzenko написав: Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет. Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.

Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.

Готовы воевать до конца - но чужими руками. И жертвовать чужими жизнями.

Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).

Почему-то никто не признаётся, что просто боится. Готовы воевать до конца - норуками. И жертвоватьжизнями.Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).Почему-то никто не признаётся, что просто боится.

Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.

Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.

Активных уклонистов не так уж и много.

Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета? Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.Активных уклонистов не так уж и много.Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета? anduzenko

Повідомлень: 117 З нами з: 18.10.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:47 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками. Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.

Це перебор. Правова система і в Європі і в Україні працює, що всі серйозні речі лише за рішеннями судів. Довести факт хабаря майже неможливо, якщо він був півроку-рік тому. Якщо є довідка ВЛК, яка була дійсною на момент виїзду (захист може будуватися - лікарі помилилися), то факт виїзду не є незаконним.

Фігня буде лише у випадку виїзду по підробленій довідці, яка не зареєстрована у відповідних журналах ВЛК. Це вже потрапляє під ст. 332 та 358 ККУ (незаконний перетин кордону та використання завідомо підробного документу). Тоді вже можливі заходи в Європі, але має бути рішення українського суду про злочин - підробка документів та незаконний перетин кордону.

І тут дійсно факт, що ніяка мобілізація після таких рішень вже не загрожує. Це перебор. Правова система і в Європі і в Україні працює, що всі серйозні речі лише за рішеннями судів. Довести факт хабаря майже неможливо, якщо він був півроку-рік тому. Якщо є довідка ВЛК, яка була дійсною на момент виїзду (захист може будуватися - лікарі помилилися), то факт виїзду не є незаконним.Фігня буде лише у випадку виїзду по підробленій довідці, яка не зареєстрована у відповідних журналах ВЛК. Це вже потрапляє під ст. 332 та 358 ККУ (незаконний перетин кордону та використання завідомо підробного документу). Тоді вже можливі заходи в Європі, але має бути рішення українського суду про злочин - підробка документів та незаконний перетин кордону.І тут дійсно факт, що ніяка мобілізація після таких рішень вже не загрожує. Востаннє редагувалось Denik в Сер 06 вер, 2023 12:47, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 2300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:47 anduzenko написав: slonomag написав: anduzenko написав: Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками. Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.

При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением? При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?

Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.

Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.

Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)??? Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)??? барабашов Повідомлень: 3448 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:50 anduzenko написав: ...........

Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.

Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.

Активных уклонистов не так уж и много.

Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета? ...........Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.Активных уклонистов не так уж и много.Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета?

"Боятся все, кроме клинических идиотов" - тут Вы правы.

Но кто-то боится и идёт, а кто-то боится и прячется. Вторых как-то явно больше.

Что такое "активный уклонист" вопрос сложный.

А диссонанс у пересичного Вы преувеличиваете. Нет у него никакого диссонанса, только трусость.

В "стереотип" верят немногие и, думаю, как раз они давно на фронте добровольцами. "Боятся все, кроме клинических идиотов" - тут Вы правы.Но кто-то боится и идёт, а кто-то боится и прячется. Вторых как-то явно больше.Что такое "активный уклонист" вопрос сложный.А диссонанс у пересичного Вы преувеличиваете. Нет у него никакого диссонанса, только трусость.В "стереотип" верят немногие и, думаю, как раз они давно на фронте добровольцами. ЛАД 2 Повідомлень: 25657 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5112 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:57 Denik написав: anduzenko написав: Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками. Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.

Це перебор. Правова система і в Європі і в Україні працює, що всі серйозні речі лише за рішеннями судів. Довести факт хабаря майже неможливо, якщо він був півроку-рік тому. Якщо є довідка ВЛК, яка була дійсною на момент виїзду (захист може будуватися - лікарі помилилися), то факт виїзду не є незаконним.

Фігня буде лише у випадку виїзду по підробляв не вінідробленій довідці, яка не зареєстрована у відповідних журналах ВЛК. Це вже потрапляє під ст. 332 та 358 ККУ (незаконний перетин кордону та використання завідомо підробного документу). Тоді вже можливі заходи в Європі, але має бути рішення українського суду про злочин - підробка документів та незаконний перетин кордону.

І тут дійсно факт, що ніяка мобілізація після таких рішень вже не загрожує. Це перебор. Правова система і в Європі і в Україні працює, що всі серйозні речі лише за рішеннями судів. Довести факт хабаря майже неможливо, якщо він був півроку-рік тому. Якщо є довідка ВЛК, яка була дійсною на момент виїзду (захист може будуватися - лікарі помилилися), то факт виїзду не є незаконним.Фігня буде лише у випадку виїзду по підробляв не вінідробленій довідці, яка не зареєстрована у відповідних журналах ВЛК. Це вже потрапляє під ст. 332 та 358 ККУ (незаконний перетин кордону та використання завідомо підробного документу). Тоді вже можливі заходи в Європі, але має бути рішення українського суду про злочин - підробка документів та незаконний перетин кордону.І тут дійсно факт, що ніяка мобілізація після таких рішень вже не загрожує.

1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.

2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну. 1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну. ЛАД 2 Повідомлень: 25657 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5112 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:00 airmax78 написав: Я дуже здивований наївністю людини, якій 54 роки.

Ще раз нагадую про видачу Сталіну одним із стовпів демократії - Великобриатнією, біженців з рос імперії. Більшість з них не була навіть громадянами совку. І в UK на 120% розуміли що буде с цими людьми. Я дуже здивований наївністю людини, якій 54 роки.Ще раз нагадую про видачу Сталіну одним із стовпів демократії - Великобриатнією, біженців з рос імперії. Більшість з них не була навіть громадянами совку. І в UK на 120% розуміли що буде с цими людьми.

Что прямо всех кто в 20м году от голода и красной мрази сбежал и за 25 лет закрепился и обетонился в Англии, а ещё и детей возможно завёл - уже граждан на 100% по месту рождения - и их всех на один Титаник в ЛондОне загрузили и прямо в Дудинку с дитями отправили? Что прямо всех кто в 20м году от голода и красной мрази сбежал и за 25 лет закрепился и обетонился в Англии, а ещё и детей возможно завёл - уже граждан на 100% по месту рождения - и их всех на один Титаник в ЛондОне загрузили и прямо в Дудинку с дитями отправили? барабашов Повідомлень: 3448 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:20 slonomag написав: anduzenko написав: Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет. Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.

Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%,до конца. А как дело доходит до ТЦК, товокруг.

а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймається



питання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо. а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймаєтьсяпитання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо. Shaman

Повідомлень: 4178 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:26 Продолжаются фантазии на тему депортации.



Конечно так и будет. Подгонят воронки и за 24 часа под дулами автоматов всех вывезут.



Что еще от Европы ждать? Инквизиция - исторический факт. США - родина рабства.



Заметно, что в полку Эрмакса прибыло подкрепление. Уже и поляки уточнили, что в своей статье написали, но фантасмогория продолжается неутомимо adeges Повідомлень: 4364 З нами з: 14.03.06 Подякував: 399 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:27 Shaman написав: slonomag написав: anduzenko написав: Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет. Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.

Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%,до конца. А как дело доходит до ТЦК, товокруг.

а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймається



питання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо. а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймаєтьсяпитання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо.



Меня всегда интересуют нестыковки ) вот вроде должно работать по коду, а нет, не работает. Или наоборот еще интереснее, когда специально ломаешь, а оно все равно продолжает работать ) Так же и тут, по опросам все готовы в окоп, а на деле днем с огнем делающих не найдешь, как так?



Да, я согласен что заморозка не вариант, скорее вариант глухой обороны пока труп врага не проплывет. Это было бы проще и траты меньше чем отвоевывать. Так этот вариант тоже больше 5% не набирает. Меня всегда интересуют нестыковки ) вот вроде должно работать по коду, а нет, не работает. Или наоборот еще интереснее, когда специально ломаешь, а оно все равно продолжает работать ) Так же и тут, по опросам все готовы в окоп, а на деле днем с огнем делающих не найдешь, как так?Да, я согласен что заморозка не вариант, скорее вариант глухой обороны пока труп врага не проплывет. Это было бы проще и траты меньше чем отвоевывать. Так этот вариант тоже больше 5% не набирает. slonomag Повідомлень: 358 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:37 барабашов написав: anduzenko написав: slonomag написав: При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением? При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?

Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.

Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.

Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)??? Что за бред? Они хоть одногоили араба так с "дядями" домойвыкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???

а то розповідають тут про толерантність

життя воно таке... а то розповідають тут про толерантністьжиття воно таке... Shaman

Повідомлень: 4178 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1196119711981199> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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