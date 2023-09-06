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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:45
slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав:
Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать
до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты
вокруг.
а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймається
питання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо.
Меня всегда интересуют нестыковки ) вот вроде должно работать по коду, а нет, не работает. Или наоборот еще интереснее, когда специально ломаешь, а оно все равно продолжает работать ) Так же и тут, по опросам все готовы в окоп, а на деле днем с огнем делающих не найдешь, как так?
Да, я согласен что заморозка не вариант, скорее вариант глухой обороны пока труп врага не проплывет. Это было бы проще и траты меньше чем отвоевывать. Так этот вариант тоже больше 5% не набирает.
не кажуть , що всі готові в окоп.
й не треба казати, що всі ухиляються, як тут деякі роблять. не йдуть добровольцями - так. але таких, хто отримав повістку та ухиляється - не так багато. більшість в статусі не отримало повістку, й не дуже бажає її отримувати, так. але коли все таки отримують, то у випадках, які я знаю - люди йдуть служити.
а то дехто вже на цілу націю боягузів натякає... щось ця нація поставила раком другу армію в світі, що та зараз може лише захищатися...
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:46
барабашов написав:
Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???
Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Правда в Испании такой проблемы особо нет, только в Барсе разве что, там целый район пакистанцев которые не стесняются в люди вылазить и грабить/воровать. А так, в других городах, все они живут в своих районах компактно и на люди не показываются. А в Германии говорят их достаточно много, и лазят везде, и преступления совершают. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут.
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slonomag
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:50
slonomag написав:
П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть.
Норвегия уже продлила до 25 го года, сша тоже.
Пару недель назад, местные власти Германии написали петицию в верха, чтобы государство немедленно продлило статус украинских беженцев, так как это необходимо для интеграции, работодатели должны быть уверены, что не останутся без сотрудников.
Из Бундестага ответили, что уже осенью Евросоюз примет официальное решение о продлении статуса. Типа ждите, все будет нормально.
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