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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1197119811991200> Додано: Сер 06 вер, 2023 13:45 slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав: Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%,до конца. А как дело доходит до ТЦК, товокруг.

а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймається



питання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо. а хтось в Іспанії з цього приводу дуже переймаєтьсяпитання в тому, що якщо зараз припинити бойові дії, про щось домовитись - всі притомні розуміють, що це лише пауза, Раша збере сили й знову нападе. вам це не дуже актуально, а для тих, хто в Україні більш вагомо.



Меня всегда интересуют нестыковки ) вот вроде должно работать по коду, а нет, не работает. Или наоборот еще интереснее, когда специально ломаешь, а оно все равно продолжает работать ) Так же и тут, по опросам все готовы в окоп, а на деле днем с огнем делающих не найдешь, как так?



Да, я согласен что заморозка не вариант, скорее вариант глухой обороны пока труп врага не проплывет. Это было бы проще и траты меньше чем отвоевывать. Так этот вариант тоже больше 5% не набирает. Меня всегда интересуют нестыковки ) вот вроде должно работать по коду, а нет, не работает. Или наоборот еще интереснее, когда специально ломаешь, а оно все равно продолжает работать ) Так же и тут, по опросам все готовы в окоп, а на деле днем с огнем делающих не найдешь, как так?Да, я согласен что заморозка не вариант, скорее вариант глухой обороны пока труп врага не проплывет. Это было бы проще и траты меньше чем отвоевывать. Так этот вариант тоже больше 5% не набирает.

не кажуть , що всі готові в окоп.

й не треба казати, що всі ухиляються, як тут деякі роблять. не йдуть добровольцями - так. але таких, хто отримав повістку та ухиляється - не так багато. більшість в статусі не отримало повістку, й не дуже бажає її отримувати, так. але коли все таки отримують, то у випадках, які я знаю - люди йдуть служити.



а то дехто вже на цілу націю боягузів натякає... щось ця нація поставила раком другу армію в світі, що та зараз може лише захищатися... не кажуть , що всі готові в окоп.й не треба казати, що всі ухиляються, як тут деякі роблять. не йдуть добровольцями - так. але таких, хто отримав повістку та ухиляється - не так багато. більшість в статусі не отримало повістку, й не дуже бажає її отримувати, так. але коли все таки отримують, то у випадках, які я знаю - люди йдуть служити.а то дехто вже на цілу націю боягузів натякає... щось ця нація поставила раком другу армію в світі, що та зараз може лише захищатися... Shaman

Повідомлень: 4178 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:46 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)??? Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???

Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Правда в Испании такой проблемы особо нет, только в Барсе разве что, там целый район пакистанцев которые не стесняются в люди вылазить и грабить/воровать. А так, в других городах, все они живут в своих районах компактно и на люди не показываются. А в Германии говорят их достаточно много, и лазят везде, и преступления совершают. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут. Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Правда в Испании такой проблемы особо нет, только в Барсе разве что, там целый район пакистанцев которые не стесняются в люди вылазить и грабить/воровать. А так, в других городах, все они живут в своих районах компактно и на люди не показываются. А в Германии говорят их достаточно много, и лазят везде, и преступления совершают. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут. slonomag Повідомлень: 360 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:50 slonomag написав: П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть. П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть.

Норвегия уже продлила до 25 го года, сша тоже.

Пару недель назад, местные власти Германии написали петицию в верха, чтобы государство немедленно продлило статус украинских беженцев, так как это необходимо для интеграции, работодатели должны быть уверены, что не останутся без сотрудников.

Из Бундестага ответили, что уже осенью Евросоюз примет официальное решение о продлении статуса. Типа ждите, все будет нормально. Норвегия уже продлила до 25 го года, сша тоже.Пару недель назад, местные власти Германии написали петицию в верха, чтобы государство немедленно продлило статус украинских беженцев, так как это необходимо для интеграции, работодатели должны быть уверены, что не останутся без сотрудников.Из Бундестага ответили, что уже осенью Евросоюз примет официальное решение о продлении статуса. Типа ждите, все будет нормально. antey1969 1

Повідомлень: 12036 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1680 раз. Подякували: 3593 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 14:05 antey1969 написав: slonomag написав: П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть. П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть.

Норвегия уже продлила до 25 го года, сша тоже.

Пару недель назад, местные власти Германии написали петицию в верха, чтобы государство немедленно продлило статус украинских беженцев, так как это необходимо для интеграции, работодатели должны быть уверены, что не останутся без сотрудников.

Из Бундестага ответили, что уже осенью Евросоюз примет официальное решение о продлении статуса. Типа ждите, все будет нормально. Норвегия уже продлила до 25 го года, сша тоже.Пару недель назад, местные власти Германии написали петицию в верха, чтобы государство немедленно продлило статус украинских беженцев, так как это необходимо для интеграции, работодатели должны быть уверены, что не останутся без сотрудников.Из Бундестага ответили, что уже осенью Евросоюз примет официальное решение о продлении статуса. Типа ждите, все будет нормально.

Значит то что я написал выше может произойти в 25м. Ну не будут же они навечно бездарей содержать, которые не работают и не учатся? Значит то что я написал выше может произойти в 25м. Ну не будут же они навечно бездарей содержать, которые не работают и не учатся? slonomag Повідомлень: 360 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 14:52 slonomag написав: anduzenko написав: Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет. Вопрос тут только один: кончился ли уже мобилизационный ресурс за пределами Киева или ещё нет.

Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.

Это всего-навсего означает, что в реальной жизни никто никаких опросов не проводит. В любом месте найдутся как минимум 10-20% людей, имеющих свое собственное мнение, лишь бы не так как все. И это нормально.

Сейчас же цифры просто озвучиваются "какие нужны" на текущий момент. Будут нужны другие - спешно нарисуют их. Это всего-навсего означает, что в реальной жизни никто никаких опросов не проводит. В любом месте найдутся как минимум 10-20% людей, имеющих свое собственное мнение, лишь бы не так как все. И это нормально.Сейчас же цифры просто озвучиваются "какие нужны" на текущий момент. Будут нужны другие - спешно нарисуют их. antey1969 1

Повідомлень: 12036 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1680 раз. Подякували: 3593 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 14:56 slonomag написав: antey1969 написав: slonomag написав: П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть. П.С. Мое мнение что депортация будет, но не из-за хотелок Украины, и не всех подряд, а по экономическим причинам. Просто весной 24го закончится ВЗ и у всех будет возможность податься на обычную визу если они подпадают под условия. Знания языка, наличие работы и тд. Кто суетился эти пару лет, остануться, а кто тупо на халяву жил, не работал, не учился - пока. Женщин и детей врядли это коснется, им мб и так продлят ВЗ или какой-то аналог, а М18-60 вполне могут пнуть. Ну... и ладно. Я за, нефиг на шее честных налогоплательщиков сидеть.

Норвегия уже продлила до 25 го года, сша тоже.

Пару недель назад, местные власти Германии написали петицию в верха, чтобы государство немедленно продлило статус украинских беженцев, так как это необходимо для интеграции, работодатели должны быть уверены, что не останутся без сотрудников.

Из Бундестага ответили, что уже осенью Евросоюз примет официальное решение о продлении статуса. Типа ждите, все будет нормально. Норвегия уже продлила до 25 го года, сша тоже.Пару недель назад, местные власти Германии написали петицию в верха, чтобы государство немедленно продлило статус украинских беженцев, так как это необходимо для интеграции, работодатели должны быть уверены, что не останутся без сотрудников.Из Бундестага ответили, что уже осенью Евросоюз примет официальное решение о продлении статуса. Типа ждите, все будет нормально.

Значит то что я написал выше может произойти в 25м. Ну не будут же они навечно бездарей содержать, которые не работают и не учатся? Значит то что я написал выше может произойти в 25м. Ну не будут же они навечно бездарей содержать, которые не работают и не учатся?

Честно говоря, не в курсе их планов.

Но судя по уже согласованному в Бундестаге законопроекту, семьи с малолетними детьми, любые трудоустроившиеся и пенсионеры - добро пожаловать на борт. Честно говоря, не в курсе их планов.Но судя по уже согласованному в Бундестаге законопроекту, семьи с малолетними детьми, любые трудоустроившиеся и пенсионеры - добро пожаловать на борт. antey1969 1

Повідомлень: 12036 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1680 раз. Подякували: 3593 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 14:59 slonomag написав: phantom_systems написав: Украина может сформировать списки тех, кого подозревает в незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол. Украина может сформировать списки тех, когов незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол.

Насколько я знаю должно быть решение суда, а не подозрение? Насколько я знаю должно быть решение суда, а не подозрение?

Обычно сначала подозрение, затем розыск, задержание, суд. Обычно сначала подозрение, затем розыск, задержание, суд. phantom_systems

Повідомлень: 2275 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 15:04 antey1969 написав: gonchik74 написав: Та штука навіть не в тому, чи захочуть висилати. Я не сильно вірю, що у наших буде бажання і можливості по КОЖНОМУ оформити кримінальне провадження, довести вину, зініціювати видачу ордеру на міжнародний розшук. Які списки? Яким скопом?

І далі що? Людина, котра смикнула за кордон, щоб не воювати піде з автоматом на нуль? Ну-ну. Вже зараз таких цілими партіями командири везуть назад в ТЦК. Та штука навіть не в тому, чи захочуть висилати. Я не сильно вірю, що у наших буде бажання і можливості по КОЖНОМУ оформити кримінальне провадження, довести вину, зініціювати видачу ордеру на міжнародний розшук. Які списки? Яким скопом?І далі що? Людина, котра смикнула за кордон, щоб не воювати піде з автоматом на нуль? Ну-ну. Вже зараз таких цілими партіями командири везуть назад в ТЦК.

Здесь есть еще один ньюанс.

Осужденные у нас призыву не подлежат.

Так что даже от экстрадиции никакого толку не будет.

Зато как грозно звучит: уж мы то их всех!...

Клоунада Здесь есть еще один ньюанс.Осужденные у нас призыву не подлежат.Так что даже от экстрадиции никакого толку не будет.Зато как грозно звучит: уж мы то их всех!...Клоунада

Уклонистам от мобилизации дают 3 года условно и всё равно мобилизуют. Можно повторно отказаться от повестки или ещё что-то учудить, тогда срок будет реальный. Уклонистам от мобилизации дают 3 года условно и всё равно мобилизуют. Можно повторно отказаться от повестки или ещё что-то учудить, тогда срок будет реальный. phantom_systems

Повідомлень: 2275 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 15:14 phantom_systems написав: slonomag написав: phantom_systems написав: Украина может сформировать списки тех, кого подозревает в незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол. Украина может сформировать списки тех, когов незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол.

Насколько я знаю должно быть решение суда, а не подозрение? Насколько я знаю должно быть решение суда, а не подозрение?

Обычно сначала подозрение, затем розыск, задержание, суд. Обычно сначала подозрение, затем розыск, задержание, суд.

Тоесть подозрение в Украине, розыск через Интерпол, задержание в Польше/Германии/и тд, суд (в какой стране)? Чтобы провести в Украине надо экстрадировать, но на этом этапе еще нет решения суда, если в Польше/Германии то по каким законам? Тоесть подозрение в Украине, розыск через Интерпол, задержание в Польше/Германии/и тд, суд (в какой стране)? Чтобы провести в Украине надо экстрадировать, но на этом этапе еще нет решения суда, если в Польше/Германии то по каким законам? slonomag Повідомлень: 360 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 15:17 anduzenko написав: slonomag написав: anduzenko написав: Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками. Механизм по высылке будет очень простой. Электронная+бумажная рассылка повесток всем. После неявки в 24 часа составляется электронный реестр уклонистов. Далее по каждому заочно открывается уголовное дело, прилагается копия повестки и отправляется за границу. Формально преступление уже доказано. В этот момент все М1860 становятся де-юре и де-факто уголовниками.

При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением? При условии что суд страны пребывания подтвердит что человек действительно совершил криминальное преступление. Посчитает ли польский/немецкий суд неявку по повестке, которую человек в глаза не видел так как был за тысячу км от дома, преступлением?

Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.

Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.

Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Прямо у Відень? Чи до Кракова? Прямо у Відень? Чи до Кракова? flyman

Повідомлень: 32244 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1197119811991200> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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