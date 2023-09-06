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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 15:42
phantom_systems написав: slonomag написав: phantom_systems написав:
Украина может сформировать списки тех, кого подозревает
в незаконном пересечении границы или вообще в чём угодно от фонаря, затем подаст заявки на экстрадицию в Европол.
Насколько я знаю должно быть решение суда, а не подозрение?
Обычно сначала подозрение, затем розыск, задержание, суд.
Суд может быть и заочно.
Но в любом случае для экстрадиции должно быть обоснованное
подозрение в каком-то преступлении. Если у человека не было повестки, то, соответственно, нет никакого преступления.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 06 вер, 2023 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:44
slonomag написав:
...........
Значит то что я написал выше может произойти в 25м. Ну не будут же они навечно бездарей содержать, которые не работают и не учатся?
Афганцев, сирийцев и прочих даже незаконных
мигрантов содержат намного дольше.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:46
ЛАД написав:
Суд может быть и заочно.
Но в любом случае для экстрадиции должно быть обоснованное подозрение в каком-то преступлении. Если у человека не было повестки, то, соответственно, нет никакого преступления.
Даже если была для прихода в ТЦК для уточнения данных или для прохождения ВЛК, то там вроде админка. Врядли за нее экстрадируют. А повестки сразу с вещами на фронт без ВЛК поидее не может быть априори если человек до этого 10 лет в военкомате не был.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:47
Позволю себе напомнить, что подавляющее большинство украинцев сражалось не "на вертухайських фронтах. чи може в заградотрядах", а в Красной (потом в Советской) Армии против нацистов.
Напомню также:
День визволення України від фашистських загарбників — свято, яке відзначається в Україні щорічно 28 жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.
........
Свято встановлене відповідно до Указу Президента України Віктора Ющенка від 20 жовтня 2009 року «…з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні…»
(Из укр. Вики)
И, насколько знаю, его никто не отменял.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:49
slonomag написав: ЛАД написав:
Суд может быть и заочно.
Но в любом случае для экстрадиции должно быть обоснованное подозрение в каком-то преступлении. Если у человека не было повестки, то, соответственно, нет никакого преступления.
Даже если была для прихода в ТЦК для уточнения данных или для прохождения ВЛК, то там вроде админка. Врядли за нее экстрадируют. А повестки сразу с вещами на фронт без ВЛК поидее не может быть априори если человек до этого 10 лет в военкомате не был.
Естественно, имел ввиду повестку для призыва в армию.
Да нечего тут обсуждать. Все эти разговоры об экстрадиции - просто пук в лужу.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:14
ЛАД написав:
1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.
Можна
ст. 358 ч. 4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років
.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:29
Denik написав: ЛАД написав:
1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.
Можна
ст. 358 ч. 4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років
.
Очень рад.
Попробуйте на этом основании добиться экстрадиции хотя бы одного человека. Потом, пожалуйста, расскажите.
P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:31
antey1969 написав:
Здесь есть еще один ньюанс.
Осужденные у нас призыву не подлежат.
Є нюанс:
В мене сусідський молодий чоловік мав судимість за колекторство, тепер якийсь знову заліт і в СІЗО йому запропонували або тюрма, або армія. Він згодився на службу.
І з тяжкими в окремих випадках брали на службу.
Ну але масової видачі навряд чи буде, хоче окремі депортовані цілком можуть попробувати ратного щастя.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:42
Denik написав: ЛАД написав:
1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.
Можна
ст. 358 ч. 4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років
.
Это еще нужно доказать.
Условный Вася Пупкин скажет, что он всегда знал, что у него плохое здоровье и не сомневается в выводах ЛВК. Скажет, что денег он не платил, а повесток в глаза не видел.
Это все банально недоказуемо.
Сказки это все, причем для внутреннего пользователя, чтобы ему не так обидно было.
Не может же Арахмия вот так встать и заявить: ну кто уже уехал, - тот уехал и мы с этим ничего сделать не сможем... Так через неделю после такого заявления границы толпы штурмовать начнут, никаких погранцов не хватит.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:46
ЛАД написав:
2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну.
І це фейк.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону України
Перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
А в правилах вже все прописано.
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