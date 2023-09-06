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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1198119912001201
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?

Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:02

  flyman написав:
  anduzenko написав:Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Прямо у Відень? Чи до Кракова?

Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  antey1969 написав:Условный Вася Пупкин скажет, что он всегда знал, что у него плохое здоровье и не сомневается в выводах ЛВК. Скажет, что денег он не платил, а повесток в глаза не видел.

По переліку хвороб - там дійсно важкі порушення функція, які не можуть безслідно зникнути та з'явитись нізвідки. І я чогось певний, що більшість виїхавших за лівими рішеннями ВЛК мали водійське посвідчення. І явне протиріччя вимог здоров'я та військової служби та керування транспортним засобом.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:18

  Denik написав:
  ЛАД написав:2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну.

І це фейк.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону України

Перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
А в правилах вже все прописано.

Обратите внимание, я задал вопрос, а не утверждал.
Второе.
Не знаю, можно ли запрет 18-60 трактовать как "Правила перетинання державного кордону".
Третье.
Европа не выдворяет беженцев даже при нарушении их собственного закона о пересечении границ. Вряд ли будет преследовать беженцев за пусть даже незаконное пересечение наших.
Что Вы хотите доказать?
Что Европа займётся экстрадицией наших "ухилянтив"? Я Вам предложил, попробуйте и напишите.
Хотите просто поспорить? Простите, неинтересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:21

  Denik написав:
  ЛАД написав:P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?

Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування.

Вы военный прокурор?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:23

  anduzenko написав:
  flyman написав:
  anduzenko написав:Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Прямо у Відень? Чи до Кракова?

Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко.

Если бы было так легко и просто, наверное, уже делали бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:27

Гражданин Украины в течении 2023 года был задержан 15 раз за различные преступления (в т.ч. кражи) в Польше. В итоге устали задерживать и вместо цугундера выдворяют в Украину. Гуманисты, блин.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 1198119912001201
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