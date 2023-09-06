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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 16:51
ЛАД написав:
P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?
Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:02
flyman написав: anduzenko написав:
Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.
Прямо у Відень? Чи до Кракова?
Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:11
antey1969 написав:
Условный Вася Пупкин скажет, что он всегда знал, что у него плохое здоровье и не сомневается в выводах ЛВК. Скажет, что денег он не платил, а повесток в глаза не видел.
По переліку хвороб - там дійсно важкі порушення функція, які не можуть безслідно зникнути та з'явитись нізвідки. І я чогось певний, що більшість виїхавших за лівими рішеннями ВЛК мали водійське посвідчення. І явне протиріччя вимог здоров'я та військової служби та керування транспортним засобом.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:18
Denik написав: ЛАД написав:
2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну.
І це фейк.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону України
Перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
А в правилах вже все прописано.
Обратите внимание, я задал вопрос
, а не утверждал.
Второе.
Не знаю, можно ли запрет 18-60 трактовать как "Правила перетинання державного кордону".
Третье.
Европа не выдворяет беженцев даже при нарушении их собственного
закона о пересечении границ. Вряд ли будет преследовать беженцев за пусть даже незаконное пересечение наших.
Что Вы хотите доказать?
Что Европа займётся экстрадицией наших "ухилянтив"? Я Вам предложил, попробуйте и напишите.
Хотите просто поспорить? Простите, неинтересно.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:21
Denik написав: ЛАД написав:
P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?
Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування.
Вы военный прокурор?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:23
anduzenko написав: flyman написав: anduzenko написав:
Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.
Прямо у Відень? Чи до Кракова?
Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко.
Если бы было так легко и просто, наверное, уже делали бы.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:27
Гражданин Украины в течении 2023 года был задержан 15 раз за различные преступления (в т.ч. кражи) в Польше. В итоге устали задерживать и вместо цугундера выдворяют в Украину. Гуманисты, блин.
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