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#<1 ... 1198119912001201 Додано: Сер 06 вер, 2023 16:51 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"? P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?

Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування. Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування. Denik Повідомлень: 2304 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 17:02 flyman написав: anduzenko написав: Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.

Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.

Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Прямо у Відень? Чи до Кракова? Прямо у Відень? Чи до Кракова?

Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко. Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко. anduzenko

Повідомлень: 118 З нами з: 18.10.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 17:11 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Условный Вася Пупкин скажет, что он всегда знал, что у него плохое здоровье и не сомневается в выводах ЛВК. Скажет, что денег он не платил, а повесток в глаза не видел. Условный Вася Пупкин скажет, что он всегда знал, что у него плохое здоровье и не сомневается в выводах ЛВК. Скажет, что денег он не платил, а повесток в глаза не видел.

По переліку хвороб - там дійсно важкі порушення функція, які не можуть безслідно зникнути та з'явитись нізвідки. І я чогось певний, що більшість виїхавших за лівими рішеннями ВЛК мали водійське посвідчення. І явне протиріччя вимог здоров'я та військової служби та керування транспортним засобом. По переліку хвороб - там дійсно важкі порушення функція, які не можуть безслідно зникнути та з'явитись нізвідки. І я чогось певний, що більшість виїхавших за лівими рішеннями ВЛК мали водійське посвідчення. І явне протиріччя вимог здоров'я та військової служби та керування транспортним засобом. Denik Повідомлень: 2304 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 17:18 Denik написав: ЛАД написав: 2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну. 2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну.

І це фейк.



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону України



Перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.



Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

А в правилах вже все прописано. І це фейк.ЗАКОН УКРАЇНИПро порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян УкраїниСтаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону УкраїниПеретинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.А в правилах вже все прописано.

Обратите внимание, я задал вопрос , а не утверждал.

Второе.

Не знаю, можно ли запрет 18-60 трактовать как "Правила перетинання державного кордону".

Третье.

Европа не выдворяет беженцев даже при нарушении их собственного закона о пересечении границ. Вряд ли будет преследовать беженцев за пусть даже незаконное пересечение наших.

Что Вы хотите доказать?

Что Европа займётся экстрадицией наших "ухилянтив"? Я Вам предложил, попробуйте и напишите.

Хотите просто поспорить? Простите, неинтересно. Обратите внимание,, а не утверждал.Второе.Не знаю, можно ли запрет 18-60 трактовать как "Правила перетинання державного кордону".Третье.Европа не выдворяет беженцев даже при нарушениизакона о пересечении границ. Вряд ли будет преследовать беженцев за пусть даже незаконное пересечение наших.Что Вы хотите доказать?Что Европа займётся экстрадицией наших "ухилянтив"? Я Вам предложил, попробуйте и напишите.Хотите просто поспорить? Простите, неинтересно. ЛАД 2 Повідомлень: 25676 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5113 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 17:21 Denik написав: ЛАД написав: P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"? P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?

Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування. Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування.

Вы военный прокурор? Вы военный прокурор? ЛАД 2 Повідомлень: 25676 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5113 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 17:23 anduzenko написав: flyman написав: anduzenko написав: Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.

Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.

Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей. Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Прямо у Відень? Чи до Кракова? Прямо у Відень? Чи до Кракова?

Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко. Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко.

Если бы было так легко и просто, наверное, уже делали бы. Если бы было так легко и просто, наверное, уже делали бы. ЛАД 2 Повідомлень: 25676 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5113 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 17:27 Гражданин Украины в течении 2023 года был задержан 15 раз за различные преступления (в т.ч. кражи) в Польше. В итоге устали задерживать и вместо цугундера выдворяют в Украину. Гуманисты, блин. Gastarbaiter Повідомлень: 2732 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1198119912001201 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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