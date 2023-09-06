RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1199120012011202>
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?

Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування.
Denik
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 23.02.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:02

  flyman написав:
  anduzenko написав:Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Прямо у Відень? Чи до Кракова?

Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 18.10.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  antey1969 написав:Условный Вася Пупкин скажет, что он всегда знал, что у него плохое здоровье и не сомневается в выводах ЛВК. Скажет, что денег он не платил, а повесток в глаза не видел.

По переліку хвороб - там дійсно важкі порушення функція, які не можуть безслідно зникнути та з'явитись нізвідки. І я чогось певний, що більшість виїхавших за лівими рішеннями ВЛК мали водійське посвідчення. І явне протиріччя вимог здоров'я та військової служби та керування транспортним засобом.
Denik
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 23.02.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:18

  Denik написав:
  ЛАД написав:2. Незаконний перетин кордону - у нас заборона на виїзд 18-60 оформлена як закон? Не знаю, як рахується порушення Указу Президента чи Постанови Кабміну.

І це фейк.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону України

Перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
А в правилах вже все прописано.

Обратите внимание, я задал вопрос, а не утверждал.
Второе.
Не знаю, можно ли запрет 18-60 трактовать как "Правила перетинання державного кордону".
Третье.
Европа не выдворяет беженцев даже при нарушении их собственного закона о пересечении границ. Вряд ли будет преследовать беженцев за пусть даже незаконное пересечение наших.
Что Вы хотите доказать?
Что Европа займётся экстрадицией наших "ухилянтив"? Я Вам предложил, попробуйте и напишите.
Хотите просто поспорить? Простите, неинтересно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25679
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5113 раз.
Подякували: 4759 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:21

  Denik написав:
  ЛАД написав:P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?

Тому, що армія, це не група вагнера і не військова компанія. Все регламентовано. І на різні ситуації доводиться шукати юридичні обґрунтування.

Вы военный прокурор?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25679
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5113 раз.
Подякували: 4759 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:23

  anduzenko написав:
  flyman написав:
  anduzenko написав:Госссподи, да не будет никаких судов. Просто домой к уклонисту приедут дяди в камуфляже, погрузят тело и уедут.
Под бурные аплодисменты бургеров и посполитых.
Потому что на кону - будущее их (европейцев) детей.

Прямо у Відень? Чи до Кракова?

Про Австрию не уверен, но в Польшу - легко.

Если бы было так легко и просто, наверное, уже делали бы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25679
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5113 раз.
Подякували: 4759 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:27

Гражданин Украины в течении 2023 года был задержан 15 раз за различные преступления (в т.ч. кражи) в Польше. В итоге устали задерживать и вместо цугундера выдворяют в Украину. Гуманисты, блин.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 26.02.18
Подякував: 634 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:38

Re: Еміграція, заробітчанство

"Что-та мальчікі ви загрустілі". Шо прийшов час: або працюй або nu3дуй
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:15

  Denik написав:
  antey1969 написав:Условный Вася Пупкин скажет, что он всегда знал, что у него плохое здоровье и не сомневается в выводах ЛВК. Скажет, что денег он не платил, а повесток в глаза не видел.

По переліку хвороб - там дійсно важкі порушення функція, які не можуть безслідно зникнути та з'явитись нізвідки. І я чогось певний, що більшість виїхавших за лівими рішеннями ВЛК мали водійське посвідчення. І явне протиріччя вимог здоров'я та військової служби та керування транспортним засобом.

Взагалі, інвалідів по загальним захворбванням типа диабету чи гіпертонії треба позбавляти водійських прав. Це нонсенс, те шо є.
fox767676
 
Повідомлень: 729
З нами з: 13.06.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:30


ЛАДу рекомендовано звернути увагу на 4:20
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33722
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 7821 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 1199120012011202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (283)
06.09.2023 19:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.