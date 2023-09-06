"А якщо подивимось чим був Харків у 19 столітті..."
А якщо подивимось чим був Львів у 19 столітті...?
Не знаєте?
Колись хотів навести дані про національний склад, не став загострювати.
"Исторические изыскания" бувають недоречні. Досить часто.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 18:36
"А якщо подивимось чим був Харків у 19 столітті..."
А якщо подивимось чим був Львів у 19 столітті...?
Не знаєте?
Колись хотів навести дані про національний склад, не став загострювати.
"Исторические изыскания" бувають недоречні. Досить часто.
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