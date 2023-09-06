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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1199120012011202
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:36

  Faceless написав:...UHhzjD4mHLo...
ЛАДу рекомендовано звернути увагу на 4:20

"А якщо подивимось чим був Харків у 19 столітті..."
А якщо подивимось чим був Львів у 19 столітті...?
Не знаєте?
Колись хотів навести дані про національний склад, не став загострювати.
"Исторические изыскания" бувають недоречні. Досить часто.
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  #<1 ... 1199120012011202
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