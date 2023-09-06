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#<1 ... 1199120012011202 Додано: Сер 06 вер, 2023 18:36 Faceless написав: ...UHhzjD4mHLo...

ЛАДу рекомендовано звернути увагу на 4:20 ...UHhzjD4mHLo...у рекомендовано звернути увагу на 4:20

"А якщо подивимось чим був Харків у 19 столітті..."

А якщо подивимось чим був Львів у 19 столітті...?

Не знаєте?

Колись хотів навести дані про національний склад, не став загострювати.

"Исторические изыскания" бувають недоречні. Досить часто. "А якщо подивимось чим був Харків у 19 столітті..."А якщо подивимось чим був Львів у 19 столітті...?Не знаєте?Колись хотів навести дані про національний склад, не став загострювати."Исторические изыскания" бувають недоречні. Досить часто. ЛАД 2 Повідомлень: 25682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5113 раз. Подякували: 4759 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 19:27 anduzenko написав: ЛАД написав: slonomag написав: Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.

П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг. Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.

Готовы воевать до конца - но чужими руками. И жертвовать чужими жизнями.

Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).

Почему-то никто не признаётся, что просто боится. Готовы воевать до конца - норуками. И жертвоватьжизнями.Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).Почему-то никто не признаётся, что просто боится.

Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.

Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.

Активных уклонистов не так уж и много.

Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета? Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.Активных уклонистов не так уж и много.Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета?

по сабжу

по сабжу flyman

Повідомлень: 32246 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 20:42 ЛАД ,





Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?





Здається всі, крім читачів газети «правда» знають, що давання хабара також має відповідальність. А нагуглити статтю - це питання 10 сек. Здається всі, крім читачів газети «правда» знають, що давання хабара також має відповідальність. А нагуглити статтю - це питання 10 сек. Hotab Повідомлень: 9810 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2060 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 20:42 ЛАД написав: Denik написав: ЛАД написав: 1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна. 1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.

Можна

ст. 358 ч. 4. Використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Можнаст. 358 ч. 4. Використання завідомо підробленого документа -карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі

Очень рад.

Попробуйте на этом основании добиться экстрадиции хотя бы одного человека. Потом, пожалуйста, расскажите.



P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"? Очень рад.Попробуйте на этом основании добиться экстрадиции хотя бы одного человека. Потом, пожалуйста, расскажите.P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?



Так документ полученный в больнице он не подробленный. Подробленный это тот то дома на принтере напечатал. А там это нарушение процедуры медкомиссии в которой разбираться могут только врачи. Так документ полученный в больнице он не подробленный. Подробленный это тот то дома на принтере напечатал. А там это нарушение процедуры медкомиссии в которой разбираться могут только врачи. katso

Повідомлень: 650 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1199120012011202 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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