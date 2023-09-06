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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:36
Faceless написав:
...UHhzjD4mHLo...ЛАД
у рекомендовано звернути увагу на 4:20
"А якщо подивимось чим був Харків у 19 столітті..."
А якщо подивимось чим був Львів у 19 столітті...?
Не знаєте?
Колись хотів навести дані про національний склад, не став загострювати.
"Исторические изыскания" бувають недоречні. Досить часто.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 19:27
anduzenko написав: ЛАД написав: slonomag написав:
Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.
Готовы воевать до конца - но чужими
руками. И жертвовать чужими
жизнями.
Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).
Почему-то никто не признаётся, что просто боится.
Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.
Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.
Активных уклонистов не так уж и много.
Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета?
по сабжу
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Додано: Сер 06 вер, 2023 20:42
ЛАД
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Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?
Здається всі, крім читачів газети «правда» знають, що давання хабара також має відповідальність. А нагуглити статтю - це питання 10 сек.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 20:42
ЛАД написав: Denik написав: ЛАД написав:
1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.
Можна
ст. 358 ч. 4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років
.
Очень рад.
Попробуйте на этом основании добиться экстрадиции хотя бы одного человека. Потом, пожалуйста, расскажите.
P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?
Так документ полученный в больнице он не подробленный. Подробленный это тот то дома на принтере напечатал. А там это нарушение процедуры медкомиссии в которой разбираться могут только врачи.
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